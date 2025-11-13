Sie haben gelogen: die COVID-geimpften wurden als „ungeimpft“ eingestuft, um die Daten zu verfälschen

Wenn du 1 Dosis bekommen hast, bist du injiziert [geimpft] – eine wahrere Darstellung der MMWR-Daten

Jessica Rose

Ich habe heute einige Zeit damit verbracht, die MMWR-Daten für LA County erneut anzusehen, die vom MMWR veröffentlicht wurden und behaupteten, dass die meisten Menschen, die einer SARS-2-„Infektion“ erlagen, „ungeimpft“ gewesen seien. Ich habe bereits darüber geschrieben, ebenso wie Norman Fenton et al., und mit „dies“ meine ich die fehlerhafte Klassifizierung „ungeimpfter“ Personen, die wie folgt aussieht:

Das ist wirklich unehrlich und verworren bis zum Unglauben. Lies es zweimal. Oder dreimal.

Ungeimpfte Personen wurden dosiert. „Ungeimpft <14 Tage nach Erhalt der ersten Dosis einer 2-Dosen-Serie ODER 1 Dosis des Einzeldosis-Impfstoffs.“ Verstehst du, was sie hier getan haben?

So sehen ihre Daten zu Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit SARS-2-„Infektion“ aus, wie sie mit dieser unglaublich verworrenen Definition von ungeimpft berichtet wurden.

Wow! Schau! Es sind die „Ungeimpften“, die am meisten ins Krankenhaus kamen! Aber da diese „ungeimpften“ Personen wahrscheinlich mindestens 1 Dosis erhalten hatten, dann qualifizieren sie sich doch sicherlich als „geimpft“, oder? Wenn wir von Krankenhausaufenthalten sprechen, sprechen wir von meinem Fachgebiet: SAE (serious adverse events), wie Krankenhausaufenthalte, die an VAERS gemeldet werden. Wenn jemand kurz nach Erhalt einer COVID-19-Injektion im Krankenhaus landet, MUSS man diese Person als INJIZIERT betrachten, also als „geimpft“. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Biologika werden an Pharmakovigilanzdatenbanken wie VAERS gemeldet – genau weil sie im Kontext eines biologischen Produkts wie der COVID-19-modmRNA-LNP-Injektionsprodukte auftreten. Die 14-Tage-„Antikörper“-Wartefrist hat nichts mit unerwünschten Ereignissen zu tun, und diese beiden Dinge – Antikörperreaktionen und AEs – dürfen nicht miteinander vermischt werden.

Hier sind die Daten mit R neu dargestellt, Seite an Seite mit denselben Daten, neu dargestellt unter der Annahme, dass 60 % der Bevölkerung von LA County bis Ende Juli 2021 mit mindestens 1 Dosis injiziert waren.

Die rechte Grafik ist eine viel wahrscheinlichere Darstellung der Daten. Du siehst, wie die „ungeimpfte“ schwarze gepunktete Linie niedriger ist als die „teilweise geimpfte“ blaue gepunktete Linie. Das bedeutet, dass Personen, die 1 Spritze bekommen hatten, häufiger hospitalisiert wurden. Und das waren sie auch.

Und hier ist eine noch weniger verworrene Darstellung der Daten, bei der wir die dumme Kategorie „teilweise geimpft“ weglassen und einfach mit Injiziert oder Nicht-injiziert arbeiten.

Ich habe auch die wahrscheinlich „echten“ Zahlen angegeben, aus denen jede Gruppe besteht. Es ist einfach dumm zu glauben, dass die meisten der hospitalisierten Personen „ungeimpft“ waren, wie es in den Daten links dargestellt wurde.

Diese Realität scheint ein Comeback zu erleben, also dachte ich, ich lege das für alle ganz einfach dar. Es ist wirklich klar, was sie hier getan haben: Sie haben Personen mithilfe von Antikörper-Jargon als „ungeimpft“ fehlklassifiziert und die Öffentlichkeit vollständig in die Irre geführt, indem sie behaupteten, die meisten hospitalisierten Personen seien „ungeimpft“ gewesen.