Tyler Durden

Neue Dokumente, die am 30. Oktober von Senator Rand Paul (R-KY) veröffentlicht wurden, bieten eine potenzielle „rauchende Pistole“ in Bezug auf die amerikanische Verstrickung in die Entstehung von COVID-19.

Wie Emily Kopp vom Daily Caller schreibt:

Neue Dokumente zeigen, dass die Geheimdienste riskierten, den eigenen Bioengineering-Berater des ODNI – den Professor der University of North Carolina, Ralph Baric – zu belasten. Baric, der neuartige Coronaviren zusammen mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) entwickelte, beriet das ODNI viermal im Jahr über biologische Bedrohungen, wie Dokumente zeigen, die am 30. Oktober vom Senator aus Kentucky, Rand Paul, veröffentlicht wurden. Die Verbindungen des Professors zu den amerikanischen Geheimdiensten könnten noch tiefer reichen, wie die Dokumente offenbaren. Das ODNI vermittelte nämlich ein Treffen zwischen der CIA und Baric über ein Projekt zu Coronaviren im September 2015. Der E-Mail-Austausch mit dem Betreff „Request for Your Expertise“ („Anfrage nach Ihrer Expertise“) zeigt einen nicht genannten Regierungsbeamten mit einer CIA-zugehörigen E-Mail-Adresse, der Baric ein „mögliches Projekt“ vorschlägt, das sich auf die „Coronavirus-Evolution und mögliche natürliche menschliche Anpassung“ bezieht.

Die neuen Dokumente erweitern den wachsenden Bestand an Beweisen dafür, dass unsere eigenen Geheimdienste mehr über die Bedrohung wussten, die durch das Manipulieren von Fledermaus-Coronaviren im Labor entstand, als sie der Öffentlichkeit zugaben.

Senator Paul fordert weitere Dokumente vom ODNI über potenzielle Verbindungen zwischen US-Geheimdiensten und dem Wuhan-Labor im Rahmen einer laufenden Untersuchung an und wird in den kommenden Monaten öffentliche Anhörungen abhalten.

Bemerkenswert ist, dass die derzeitige DNI Tulsi Gabbard das Büro für biologische Bedrohungen des ODNI Anfang dieses Jahres aufgelöst hat, nachdem der Daily Caller im August Fragen hinsichtlich der Unterdrückung von Informationen über den Ursprung von COVID aufgeworfen hatte.

Im Januar 2020 hielt Baric eine Präsentation vor dem ODNI, in der er den US-Geheimdiensten empfahl, dass COVID-19 möglicherweise aus einem Labor hervorgegangen sei und dass das Wuhan Institute of Virology Tausende von SARS-ähnlichen Coronaviren sequenziert hatte – einschließlich Stämmen, die eine Epidemie auslösen könnten.

Baric, der spezielle „humanisierte Mäuse“ für das Labor geschaffen hatte, um COVID an Lungengewebe zu testen, bemerkte, dass das WIV unter niedrigen Biosicherheitsstufen arbeite.

Er sagte dem ODNI jedoch nicht, dass er 2018 einen Zuschuss beantragt hatte, um Forschung durchzuführen, die zur Entstehung von COVID-19 hätte führen können und dass er in den Randbemerkungen eines Entwurfs des Antrags notiert hatte, dass die Amerikaner „ausflippen würden“, wenn sie von den schlechten Standards erführen.

Und im Januar 2021, als das Außenministerium eine Freigabe bestimmter US-Geheimdienstinformationen über das Laborleck vorantrieb, äußerte das ODNI Bedenken, dass diese Informationen „Handlungen offenlegen würden, die wir selbst durchführen“.

Die ehemalige Direktorin des National Counterproliferation and Biosecurity Center (NCBC) im ODNI, Kathryn Brinsfield, eine Ärztin, wies zudem eine Präsentation von Regierungsbeamten im Januar 2021 über einen plausiblen Laborursprung von COVID als „Fehlinformation“ zurück, wie zwei Quellen dem DCNF berichteten. Ihr oberster Mitarbeiter Zach Bernstein, der einen Master-Abschluss in Sicherheitsstudien, aber keine wissenschaftlichen Qualifikationen besitzt, wies die Präsentation ebenfalls zurück, so drei Quellen. – Daily Caller

Der Bericht stellt fest, dass die genaue Natur des CIA-Interesses an Barics COVID-Arbeit unbekannt bleibt – da die Dokumente nicht ausführen, welche Arbeiten die CIA und Baric möglicherweise durchgeführt haben oder nicht.

Interessanterweise finanzierte USAID die Entdeckung neuartiger Coronaviren und sandte Proben zwischen 2009 und 2020 über ein Programm namens PREDICT an das WIV. Kopp stellt außerdem fest, dass „USAID manchmal als CIA-Front agierte, bevor Trump es Anfang dieses Jahres auflöste – aber es gibt keine Beweise dafür, dass die CIA PREDICT leitete.“

Ein nicht genannter FBI-Spezialagent stand mit Baric in Kontakt, um auf öffentliche Anfragen bezüglich seiner Forschung und seiner E-Mails mit dem Wuhan-Labor über das Freedom-of-Information-Act-Gesetz von North Carolina zu reagieren, wie ein Kongressschreiben von 2024 zeigt. Die Details über den Kontakt zwischen dem FBI und Baric bleiben jedoch ebenfalls unklar. Die CIA zögerte, anzuerkennen, dass ein Labor der wahrscheinlichste Ursprung der Pandemie war – eine Einschätzung, die die CIA mehr als fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie und lange nach dem FBI und dem Energieministerium öffentlich machte. – Daily Caller

Währenddessen wurden Plattformen wie ZeroHedge demonetisiert, zensiert und von den Mainstream-Medien mit Angriffen überzogen, weil sie suggerierten, dass das Virus aus dem WIV stamme.