Ein Grund dafür, dass das russische Militär 2023 und 2024 nur langsam vorgerückt ist

Larry C. Johnson

Westliche Militäranalysten verhöhnen und verspotten häufig das russische Militär aufgrund seines langsamen Vorrückens bei der Rückeroberung ukrainischer Gebiete in den Jahren 2023 und 2024. Doch das vermeintlich langsame Vorrücken war nicht das Ergebnis schlechter Führung oder schlechter Taktik … Es war ein Personalproblem. Am Vorabend der groß angelegten russischen Invasion in die Ukraine (die am 24. Februar 2022 begann) übertrafen die russischen Streitkräfte die ukrainischen hinsichtlich aktiver Soldaten deutlich. Doch selbst diese Zahl ist irreführend. Wenn man befestigte ukrainische Stellungen einnehmen will, braucht man Bodentruppen.

Russland begann die „Spezielle Militäroperation“ (SMO) im Februar 2022 mit geschätzten 280.000 Bodentruppen, während die Ukraine etwa 130.000 hatte. Allerdings rückten zu Beginn der SMO nur 125.000 russische Soldaten in die Ukraine ein. Nach traditioneller Doktrin sollte eine angreifende Streitmacht die vierfache Truppenstärke besitzen, um eine vernünftige Chance zu haben, eine eingegrabene Armee zu besiegen. Die Tatsache, dass Russland weit weniger als diese notwendige Truppenstärke einsetzte, ist ein prima-facie-Beweis dafür, dass Putin nicht die Absicht hatte, die gesamte Ukraine zu besetzen.

Um das ins Verhältnis zu setzen, verwende ich die Schlacht von Stalingrad als Maßstab … Die Schlacht von Stalingrad war ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und umfasste massive sowjetische Kräfte über mehrere Fronten und Phasen hinweg. Der Begriff „sowjetische Bodentruppen“ bezieht sich auf Truppen der Roten Armee (Infanterie, Panzer, Artillerie usw.), ausgenommen Luft- und Marineeinheiten, sofern sie nicht in Bodenoperationen integriert waren. Während der ersten Verteidigungsphase (August–November 1942) setzten die Sowjets etwa 187.000–200.000 Soldaten an der Stalingrader Front unter Jerjomenko ein. Die Sowjets erlitten in diesen vier Monaten schwere Verluste, und die stark dezimierten Einheiten wurden monatlich mit rund 50.000 Ersatzkräften aufgefüllt. Die Sowjets brachen das Rückgrat der deutschen 6. Armee zwischen Dezember 1942 und Februar 1943 mit zusätzlichen 1.100.000 Soldaten, die im Rahmen der Operation Uranus (19.–23. November 1942) die deutschen Flanken angriffen und letztlich die Einkesselung der deutschen Armee bewirkten.

Das eigentliche Kampfgebiet der Schlacht um Stalingrad erstreckte sich über etwa 35 km von Norden nach Süden. Vergleiche das mit der heutigen Kontaktlinie in der Ukraine, die sich über eine Distanz von 1300 km von Norden nach Süden erstreckt. Der Mangel an Personal ist der Hauptgrund dafür, dass Russland sich für einen langsamen, zermürbenden Abnutzungskrieg gegen die Ukraine entschieden hat – wobei Russland Raketen, Artillerie, Drohnen und Gleitbomben einsetzt, um die relativ geringe Zahl seiner Bodentruppen zu kompensieren.

Ab September 2022 aktivierte der russische Generalstab Pläne zur Bewältigung des Personalmangels, indem er 300.000 Reservisten mobilisierte und verstärkte Anstrengungen zur Rekrutierung von Zeitsoldaten unternahm. Russlands Militär ist seit der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 durch Teilmobilisierungen, Vertragssoldaten und Präsidialdekrete zur Erhöhung der Sollstärke erheblich gewachsen. Hier ist eine Aufschlüsselung basierend auf den neuesten verfügbaren Daten von November 2025:

Zentrale Schätzungen für aktive Militärangehörige

Quelle Datum/Kontext Aktives Personal (Gesamtstreitkräfte) Bodentruppen / Heer-spezifisch Anmerkungen IISS (The Military Balance 2025) Anfang 2025 ~1.134.000 ~550.000–600.000 (geschätzt) Zunahme um 234.000 gegenüber den 900.000 vor dem Krieg; berücksichtigt Kriegsverluste in Eliteeinheiten (z. B. Marineinfanterie auf nur noch ca. 10.000). Global Firepower (GFP) 2025 Januar 2025 (aktualisiert) ~1.320.000 ~550.000 Listet Russland weltweit auf Platz #2; beinhaltet Vertrags- und mobilisierte Soldaten; Gesamtpersonal (aktiv + Reserve + paramilitärisch) ~3,57 Mio. Statista (unter Berufung auf russische Regierung & GFP) September 2024 (Prognose für 2025) ~1.320.000 k.A. Viertgrößte aktive Armee weltweit; 37 % von insgesamt ca. 3,57 Mio. Personal. Putin-Dekret (via Moscow Times) September 2024 (wirksam Winter 2024–2025) 1.500.000 ~760.000 (geschätzt, ca. 50 % der Gesamtstärke) +180.000 gegenüber zuvor 1,32 Mio.; vollständige Umsetzung bis Ende 2025 geplant. Ukrainischer Oberbefehlshaber Syrskyj April 2025 k.A. 623.000 (im ukrainischen Einsatzgebiet) Nur Kampftruppen; Gesamtstärke der Streitkräfte impliziert (~1,5 Mio.+); Zuwachs 8.000–9.000 pro Monat durch Freiwillige. Congressional Research Service Mai 2025 ~1.500.000 k.A. Spiegelt Ausbau 2024 wider; verweist auf Rekrutierungsprämien und Belastungen der Rüstungsindustrie.

Russland hat seine Bodentruppen seit Beginn der SMO mindestens verdreifacht, was erklärt, warum Russland nun mehr Territorium einnimmt und entlang der gesamten Kontaktlinie erfolgreichere Angriffe durchführt.

Es gibt zwei weitere Faktoren, die 2023 und 2024 russische Bodenoperationen einschränkten:

die Ausbildung neuer Rekruten und Putins Befehl, russische Verluste zu minimieren.

Sobald ein Vertrag unterzeichnet oder ein Wehrpflichtiger eingezogen wird, werden die neuen Soldaten zur Grundausbildung und anschließend zur weiterführenden Einzelausbildung geschickt. Während die Ausbildungszeit 2023 verkürzt wurde, um schneller Verstärkung an die Front zu bringen, scheint Russland inzwischen den Luxus zu haben, neuen Rekruten mindestens sechs Monate Ausbildung zu geben, bevor sie in den Kampf geschickt werden.

Putins Befehl, Verluste zu minimieren, führte dazu, dass russische Kommandeure von „Menschenwellen“-Angriffen absahen und neue Taktiken entwickelten: massives Sättigungsfeuer mit Raketen, Artillerie, Drohnen und Gleitbomben zur Zerstörung ukrainischer Stellungen, gefolgt von kleinen Einheiten, die die ukrainischen Befestigungen säuberten.

Um kurz das Thema zu wechseln: Ich bin auf ein Video gestoßen, das ich für eine passende Metapher halte, um den Unterschied zwischen Europa und Russland zu beschreiben. (Hinweis: Europa ist der Chihuahua.)