Corbett Report: „9/11 Truth“: Lektionen gelernt?

Heute gibt es eine ganze Generation, die im Schatten der Türme aufgewachsen ist. Die nie eine Welt gekannt hat, die nicht vom Kobold des Terrorismus heimgesucht wurde. Die nie wirklich darüber nachgedacht hat, warum sie im Namen des Kampfes gegen den „unsichtbaren Feind“ die Freiheiten aufgeben sollte, von denen sie kaum wusste, dass sie sie hatte. Wie können wir es ihnen verübeln, dass sie den Ernst dieses Augenblicks nicht verstehen; dass sie die wenigen Freiheiten, die ihnen noch geblieben sind, im Namen des Kampfes gegen die neue Phantombedrohung aufgeben?

20 Jahre.

Zwei Jahrzehnte.

Die Hälfte meines Lebens habe ich in den schwelenden Ruinen der explodierten Türme verbracht.

Ich habe mir meinen Weg durch das acht Meilen lange Trümmerfeld in Shanksville gebahnt.

Ich kauerte im Explosionsloch der Buchhaltungsbüros der Armee im E-Ring des Pentagons.

„Ziehen Sie Ihre Schuhe und Ihren Gürtel aus, Verdächtiger! In einer Reihe! Digitale Fingerabdrücke und Foto, bitte. Keine Sorge. Wir sind nur auf der Suche nach den Terroristen.“

„Sprich lauter, Gefangener! Die NSA zeichnet dieses Telefonat für die Nachwelt auf. Maschinen von liebender Gnade scannen Ihre E-Mails und überwachen Ihre Beiträge in den sozialen Medien. Alles im Namen der Homeland Security, verstehen Sie?“

„Wie viel Geld wollen Sie abheben? Und wofür? Warum benutzen Sie nicht einfach eine Karte wie alle anderen? Wir werden Sie dafür überprüfen müssen. Schließlich könnten Sie einer von ihnen sein.“

Und doch bin ich einer der Glücklichen. Wenigstens konnte ich mein halbes Leben in der alten Welt leben. Die Welt der „Verabschiedung eines Freundes am Flugsteig“. Die „Die Regierung spioniert uns nicht aus“-Welt. Die Welt der „Papiere, bitte“ ist ein Zeichen von Tyrannei. Auch diese Welt war eine Lüge. Aber zumindest müssen sie diese Lüge der Öffentlichkeit erzählen, weil die Menschen noch daran glaubten.

Jetzt gibt es eine ganze Generation, die im Schatten der Türme aufgewachsen ist. Die nie eine Welt gekannt hat, die nicht vom Kobold des Terrorismus heimgesucht wurde. Die nie zweimal darüber nachgedacht hat, warum sie die Freiheiten, von denen sie kaum wusste, dass sie sie hat, im Namen des Kampfes gegen den „unsichtbaren Feind“ aufgeben sollte.

Wie können wir es ihnen verdenken, dass sie den Ernst der Lage nicht versteht, dass sie heute die wenigen Freiheiten, die ihnen noch geblieben sind, im Namen der Bekämpfung der neuen Phantombedrohung aufgibt?

Ich? Ich bin fünf Jahre zu spät zur Party gekommen. Die Kundgebungen. Die C-SPAN-Übertragungen.

„Untersucht 9/11!“

„Cheney zuerst anklagen!“

„Erinnert euch an Gebäude 7!“

Wie unschuldig das alles heute, zwanzig Jahre später, erscheint. Wie naiv.

Aber warum nicht? Wir hatten die T-Shirts, wir hatten die Slogans, wir hatten die DVD-Spindeln und wir hatten das Momentum auf unserer Seite. Am sechsten Jahrestag war es unbestreitbar: eine Mehrheit der Amerikaner wollte eine Untersuchung der Handlungen von Bush und Cheney am 11. September. Ganze 32 % forderten ein sofortiges Amtsenthebungsverfahren. 67 % waren der Meinung, dass die 9/11-Kommission versagt hatte, weil sie die Zerstörung des World Trade Center Building 7 nicht untersucht hatte.

Was ist also passiert?

Nun, es gab natürlich Hoffnung und Veränderung. Unterschätzen Sie niemals die beruhigende Wirkung, die ein reiner, unverfälschter Schuss Hoffnium direkt in die Venen des politischen Körpers haben kann, um öffentliche Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken. Das funktioniert jedes Mal.

Aber es war mehr als das. „9/11 Truth“ wurde nicht durch den Obamessias entgleist, zumindest nicht vollständig. Nein. „9/11 Truth“ wurde durch „9/11 Truth“ entgleist.

Sehen Sie, die Wahrheit über 9/11 ist so bemerkenswert einfach, wie sie unglaublich mächtig ist. Wir wurden über 9/11 belogen. Punkt. Ende der Debatte. Niemand, der etwas über 9/11 weiß, kann das leugnen. Ich würde gerne sehen, wie sie es versuchen.

Das ist die Grundlage für eine Bewegung. Mit dieser einen Wahrheit könnten wir ein ganzes Gebäude von Lügen niederreißen. Sie haben über 9/11 gelogen. Sie haben die Wahrheit nicht nur vertuscht, sie haben sie aktiv unterdrückt. Jeder, der sich schuldig macht, der Öffentlichkeit die Wahrheit über 9/11 vorzuenthalten, macht sich damit mitschuldig an diesen Verbrechen.

Jede der Handlungen, die auf diese Lügen folgten – der PATRIOT ACT, der Krieg gegen den Terror, der Tod von Millionen Afghanen, Irakern, Libyern und Syrern, der Aufbau des Polizeistaats, sogar das Platzen der Immobilienblase nach dem 11. September, die zur globalen Finanzkrise führte – ist genauso kriminell wie die Ereignisse des 11. Septembers selbst. Und diejenigen, die ihre kriminellen Handlungen mit den Lügen von 9/11 rechtfertigen, machen sich damit des Terrorismus schuldig.

Diejenigen, die ihre Unterschrift unter den PATRIOT ACT gesetzt haben, sind die Terroristen.

Diejenigen, die sich auf die Doktrin der „präventiven Selbstverteidigung“ berufen haben, um ihre Angriffskriege in der ganzen Welt zu rechtfertigen, sind die Terroristen.

Diejenigen, die auf den Leichen am Ground Zero herumliefen, um ihre eigene politische Agenda zu rechtfertigen, sind per definitionem die Terroristen.

Das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist nicht einmal die Wissenschaft der kontrollierten Sprengung. Es ist einfach nur die schlichte, einfache Wahrheit.

Aber irgendwann wurde diese einfache Wahrheit über 9/11 kompliziert. Als die Jahre zu Jahrzehnten wurden, verlor die Bewegung diese einfache Wahrheit aus den Augen. Aus Spekulationen wurden Hypothesen. Hypothesen wurden zu Theorien. Theorien wurden zu Doktrinen. Doktrinen wurden zu Dogmen.

Bald gab es keine Bewegung mehr. Es gab nur noch Egos, die ihre eigene, totalisierende Erklärung für den 11. September anboten, bis hin zu den kleinsten operativen Details, zu denen sie unmöglich Zugang haben konnten … es sei denn, sie wären in das Komplott eingeweiht gewesen. Als ob die Geheimdienste, die sie beschuldigen, die Anschläge verübt zu haben, nicht (nachweislich!) ein halbes Jahrhundert Erfahrung darin hätten, die Ermittlungen der Bürger über die Operationen des tiefen Staates mit falschen Spuren und Kekskrümeln, die ins Leere führen, zum Scheitern zu bringen.

Jetzt gibt es keine Kundgebungen, keine C-SPAN-Übertragungen, keinen Straßenaktivismus. Nur die verbliebenen 9/11-Truther im schrumpfenden 9/11-Truth-Zelt, die sich gegenseitig so laut wie möglich anprangern, weil sie vom Katechismus ihres bevorzugten Dogmas abweichen.

„Die Flugzeuge waren Drohnen!“

„Die Flugzeuge waren Raketen!“

„Was, Sie glauben, dass es Flugzeuge waren?“

Die Kakophonie der wütenden Dogmatiker ist so groß, dass man Cass Sunstein im Hintergrund kaum noch gackern hören kann.

Der Auftrag ist erfüllt.

Aber im Nachhinein betrachtet war das vielleicht unvermeidlich. Schließlich ist eine Bewegung, die sich auf die Ereignisse eines einzigen Tages konzentriert, dazu bestimmt, den Wald der 20-jährigen Verschwörung, die zu diesen Ereignissen geführt hat, vor den Bäumen der Ereignisse selbst aus den Augen zu verlieren. Und eine Bewegung, die sich auf einen Tag in der immer weiter zurückliegenden Vergangenheit konzentriert, wird es immer schwerer haben, für die politische Gegenwart relevant zu bleiben.

Die 9/11-Lügner haben die menschliche Psychologie auf ihrer Seite. Die Lügen haben sich in das öffentliche Bewusstsein eingebrannt. Die Widerlegungen und Entlarvungen dieser Lügen bleiben weitgehend unbemerkt. Und am Ende hat das Feuerwerk von 9/11 seine beabsichtigte Wirkung gehabt: Es hat einen Großteil der Öffentlichkeit traumatisiert und diejenigen hypnotisiert, die wissen, dass sie belogen werden. Geblendet vom Feuerwerk konnte sich die 9/11-Wahrheit niemals von den Explosionen abwenden und die Bewegung auf die nächste Ebene bringen.

9/11 ist keine Reihe verstaubter Fakten über die Physik von Sprengungen und die Kurvenradien von Flugzeugen. Wie die 9/11-Lügner nur zu gut wissen, handelt es sich um einen Talisman, der eingesetzt werden kann, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.

Aber wie alle Talismane hat auch dieser begonnen, seine Kraft zu verlieren. Während früher die bloße Beschwörung des Terrorismus ausreichte, um eine ganze politische Plattform zu rechtfertigen, reicht heute nicht einmal mehr das Schreckgespenst von Al-Qaida (der bösen Al-Qaida, nicht der guten Al-Qaida in Syrien) oder ISIS (ISIS-K, d. h. die neue, furchterregendere Version von ISIS) aus, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Nein. Die Terroristen brauchten einen neuen Talisman. Ein neues 9/11.

Und hier ist er, genau nach Plan! Ein neuer Terror ist auf die Welt losgelassen worden, um die Öffentlichkeit erneut zu traumatisieren. Aber diesmal ist die gespenstische Bedrohung kein bärtiger muslimischer Boogeyman. Nein, es ist ein Virus.

In dem guten alten Heimatschutzstaat, der errichtet wurde, um „uns vor Terroristen zu schützen“, konnte man wenigstens protestieren: „Aber ich bin kein Terrorist.“ Das hätte Sie vielleicht nicht gerettet, aber zumindest konnten Sie das Thema ansprechen.

Aber im neuen Biosicherheitsstaat sind Ihre Unschuldsbekundungen nicht mehr zulässig.

„Es tut mir leid, Ma’am, aber der Test zeigt, dass Sie eine asymptomatische Spreaderin sind. Wir werden Sie unter Quarantäne stellen müssen. Es ist nur zu Ihrem Besten.“

Natürlich gibt es Widerstand, so wie es auch Widerstand gegen die Lügen vom 11. September gab. Aber ist es eine Bewegung? Schon jetzt zerfällt sie in Egos, Dogmen und Streitereien.

„Ivermectin ist unsere einzige Hoffnung.“

„Wovon reden Sie? Die Impfstoffe sind die Biowaffe.“

„Was? Sie glauben, dass es Viren gibt?“

. . . Moment mal! Was ist denn das? Ich schwöre, ich höre Cass Sunstein im Hintergrund lachen.

Natürlich lachen die Terroristen. Warum sollten sie auch nicht? Sie lassen uns wieder die Bäume untersuchen, während sie damit beschäftigt sind, den Wald zu umzingeln.

Hier geht es nicht um COVID-19. Das hat nichts mit einem Virus zu tun. Es geht darum, die Arbeit zu beenden, die die Terroristen am 11.9. begonnen haben: den Planeten abzuriegeln.

Oh, sicher. Untersuchen Sie die Details. Setzen Sie die Teile des Gesundheitspasses und der digitalen ID zusammen. Die verpflichtenden Injektionen und die staatliche Erlaubnis, das Haus zu verlassen. Die digitalen Währungen der Zentralbanken und der große Reset und die vierte industrielle Revolution. Wir müssen diese Dinge wissen.

Aber bleiben Sie nicht dabei hängen, die Pyrotechnik zu bestaunen. Bleiben Sie nicht dabei hängen, Ihre Verbündeten zu bekämpfen, weil sie sich Ihrem Dogma nicht anschließen wollen. Konzentrieren Sie sich nicht so sehr auf die Ereignisse des Jahres 2019, dass Sie nachher übersehen, was im Jahr 2021 passiert. Oder ein 20-Jähriger, der heute gerade erst in die Partei eingetreten ist, wird blinzeln und sich im Jahr 2039 fragen, wie er sein halbes Leben im Schatten einer Betrugsdemokratie verbringen konnte.

Die Terroristen wissen das natürlich alles. Nur so bleiben sie an der Macht. Wir brauchen darüber nicht zu spekulieren, wir müssen sie einfach für bare Münze nehmen, wenn sie es uns sagen.

So wie Karl Rove, der Ron Suskind ermahnte, er gehöre zur „realitätsorientierten Gemeinschaft“, die „glaubt, dass sich Lösungen aus dem vernünftigen Studium der erkennbaren Realität ergeben. Aber“, so betonte er, „so funktioniert die Welt nicht mehr wirklich.

Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie diese Realität studieren – und zwar mit Bedacht – werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die Sie ebenfalls studieren können, und so werden sich die Dinge regeln. Wir sind die Akteure der Geschichte … und Sie, Sie alle, werden nur noch studieren, was wir tun.

Und hier sind wir nun. Die „Akteure der Geschichte“ haben „andere neue Realitäten“ geschaffen, und dieselbe 9/11-Wahrheitsbewegung, die die letzten 20 Jahre damit verbracht hat, die letzten Lügen sorgfältig zu studieren, wird die nächsten 20 Jahre damit verbringen, diese Lügen sorgfältig zu studieren … vorausgesetzt, wir haben noch 20 Jahre übrig, die wir mit müßigem Studium verbringen können.

Oder wir könnten zu Akteuren der Geschichte werden. Aufhören, auf Ereignisse zu warten, damit wir sie vernünftig studieren können, und anfangen, Ereignisse, Strukturen und Institutionen selbst zu schaffen.

Können Sie sich vorstellen, dass die 9/11-Truth-Bewegung nur ein Zehntel der Zeit, Energie und Ressourcen, die sie für die Diskussion über pyroklastische Staubwolken und die Messung von Ein- und Austrittslöchern aufgewendet hat, für etwas wirklich Produktives verwendet hätte?

Die Schaffung sich selbst erhaltender, intentionaler Gemeinschaften?

Den freien Markt wachsen lassen und die Verwendung alternativer Währungen ausweiten?

Unsere eigenen Unternehmen und Institutionen gründen und eine alternative Kommunikationsinfrastruktur und unsere eigenen Medien aufbauen?

Ich habe nicht „die“ Antwort. Keiner hat sie. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen: Wir können es uns nicht leisten, die nächsten zwei Jahrzehnte damit zu verbringen, die Art und Weise zu studieren, wie uns unsere grundlegendsten Rechte – das Recht, medizinische Experimente abzulehnen, das Recht, mit unseren Freunden und Nachbarn so zu verkehren und zu handeln, wie wir es für richtig halten, das Recht, unsere Wohnung zu verlassen – Stück für Stück genommen werden.

Wenn wir uns nicht mit aller Kraft gegen den Biosicherheitsstaat wehren – uns weigern, uns seinem Diktat zu unterwerfen, uns einzuschließen und niederzulegen, wenn die Regierung es von uns verlangt -, dann sind wir die Terroristen, die unsere eigenen Kinder und Enkelkinder terrorisieren und die noch ungeborenen Generationen dem Schlund einer technokratischen Tyrannei ausliefern, die jede Science-Fiction-Dystopie in den Schatten stellt.

In der Zwischenzeit blicken wir erneut auf jenen Septembertag vor 20 Jahren zurück, nicht als einen einzigen Tag, an dem sich „die Welt für immer veränderte“, sondern als einen Wegweiser auf diesem Weg. Ein weiterer in einer Kette von Ereignissen und Entscheidungen, die von den Akteuren der Geschichte getroffen wurden: von uns.

Ich werde wohl nie ganz aus dem Schatten dieser Türme herauskommen. Aber in diesem Schatten können wir unsere eigenen Türme bauen.

Wir haben die Wahl … noch.