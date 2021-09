Von einer gefälschten Pandemie besiegt, können wir Amerika Lebewohl sagen

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Wie offensichtlich muss es denn noch sein, bis selbst unbescholtene Amerikaner erkennen, dass mit dem Covid-Impfprogramm etwas nicht stimmt?

Man sollte meinen, dass wir diesen Punkt selbst für geistig Behinderte bereits überschritten haben.

Bedenken Sie die vielen Dinge, die wir inzwischen wissen und die deutlich machen, dass das Impfprogramm ein schrecklicher Fehler ist.

Wir wissen, dass der Impfstoff nicht schützt. Dr. Fauci selbst, ein führender Befürworter des Impfprogramms und oberster Vertreter von Big Pharma, gibt dies zu. Deshalb sagt er, dass die doppelt Geimpften Masken tragen und Auffrischungsimpfungen erhalten sollten. Wenn der Impfstoff eine Person vor Covid schützt, warum müssen dann die Geimpften Masken tragen und weitere Impfungen erhalten? In Israel befürwortet der Gesundheitsminister bereits eine zweite Auffrischungsimpfung, d. h. vier Impfungen mit dem Pfizer-„Impfstoff“, und die angebliche „Pandemie“ ist noch keine drei Monate alt, sondern zwei Jahre. Pfizer selbst gibt inzwischen zu, dass sein Impfstoff mit der Zeit an Wirksamkeit verliert. Laut Fauci ist er nur noch 8 Monate lang wirksam, und es ist zu erwarten, dass dieser Zeitraum immer kürzer wird.

Aus den Datenbanken der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU, in denen die unerwünschten Reaktionen auf die mRNA-„Impfstoffe“ nur unzureichend erfasst werden, wissen wir, dass es Zehntausende von Todesfällen und Millionen von Verletzungen im Zusammenhang mit dem Impfstoff gegeben hat. Bei den Datenbanken handelt es sich um offizielle Daten, und das medizinische Personal weiß genau, dass Krankenhäuser und Ärzte nur selten, wenn überhaupt, unerwünschte Reaktionen auf den Covid-Impfstoff melden und stattdessen die Todesfälle und Erkrankungen, die auf den „Impfstoff“ zurückzuführen sind, Covid selbst zuschreiben. Es sind nur einige Personen, die die Nebenwirkungen melden. Aus diesem Grund sind Experten zu dem Schluss gekommen, dass nur zwischen 1 und 10 % der unerwünschten Impfstoffreaktionen gemeldet werden. Für einige Altersgruppen – insbesondere für Kinder und Jugendliche – hat sich der mRNA-„Impfstoff“ als gefährlicher erwiesen als Covid.

Wir wissen auch, dass renommierte Wissenschaftler und Mediziner zu dem Schluss gekommen sind, dass der mRNA-„Impfstoff“ mit dem Covid-Virus in einer Weise interagiert, die es ihm ermöglicht, der Immunantwort zu entgehen. Die Folge sind neue Varianten.

Aus den offiziellen Statistiken hochgeimpfter Länder wie Israel (84 %), Island (95 %) und Gibraltar (99 %) wissen wir auch, dass der mRNA-„Impfstoff“ dazu führt, dass sich Geimpfte eher mit Covid infizieren und schwer erkranken als Ungeimpfte. Die Krankenhäuser in diesen Ländern sind voll von geimpften Patienten. Dennoch hören wir immer wieder die Propaganda von der „Pandemie der Ungeimpften“.

Und die Beweise häufen sich, dass Geimpfte auch Ungeimpfte anstecken können.

Auf dieser Website habe ich mehr als einmal über diese Schlussfolgerungen berichtet und Links zu den Beweisen angegeben.

Diese aussagekräftigen Beweise von hochrangigen Wissenschaftlern werden von den etablierten Medien nicht veröffentlicht. Die CDC, die NIH, die FDA, die AMA, die WHO, die Krankenhausverwaltungen und die Führungskräfte großer Gesundheitsorganisationen, die Verwaltungen von Universitäten und öffentlichen Schulen, die Politiker der Demokraten und die Arbeitgeber tun alle so, als wüssten sie nichts von den Beweisen, die das Impfprogramm anklagen und das Programm leicht des vorsätzlichen Mordes überführen würden, wenn der Fall vor Gericht gebracht werden könnte.

Stattdessen verlieren Krankenhäuser große Teile ihres medizinischen Personals, die kündigen oder entlassen werden, weil sie den Impfstoff ablehnen. Dies sind die Krankenschwestern, die gesehen haben, was der Impfstoff den Patienten antut. Da sie aus nächster Nähe informiert wurden, ziehen sie die Arbeitslosigkeit der Impfung vor. Das sollte den Krankenhausverwaltern und der dummen Öffentlichkeit etwas sagen, aber das tut es nicht. In den Medien werden die protestierenden Krankenschwestern als Menschen abgetan, die ihre Pflicht zum Schutz ihrer Patienten und der Öffentlichkeit nicht erfüllen und sich nicht impfen lassen wollen. Vor allem die Liberalen schwingen sich auf ihr hohes Ross, wenn es um „widerspenstige Krankenschwestern“ geht, die sich weigern, ihre Patienten zu schützen.

Die Wissenschaftler und Mediziner, die Alarm schlagen, sind so bekannt, dass es unmöglich ist, dass die CDC, die FDA, die NIH, die AMA und die Krankenhaus- und Universitätsverwaltungen nicht von ihnen wissen. Sie geben sich nicht damit zufrieden, die Beweise zu ignorieren, sondern lügen uns absichtlich an. Sie lügen, dass Kinder so stark von Covid bedroht sind, dass sie zwangsgeimpft werden müssen. Sie lügen, dass ungeimpfte Menschen und Menschen, die sich von Covid erholt haben und eine natürliche Immunität besitzen, für alle anderen gefährlich sind und von der Schule, der Arbeit, Restaurants, Sportveranstaltungen, Konzerten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Reisen in andere Länder ausgeschlossen werden müssen, was durch Covid-Pässe durchgesetzt werden soll. Der Pass selbst ist eine verrückte Idee, wenn man bedenkt, dass Dr. Fauci dem „Impfstoff“ einen Schutz von 8 Monaten zugesteht. Ein Reisepass, der alle 8 Monate erneuert werden muss, ist ein bürokratischer Albtraum.

Es wird gelogen, dass Kinder so gefährdet sind, dass sie in der Schule Masken tragen müssen, obwohl bekannt ist, dass die Masken, die sie tragen, völlig unwirksam sind, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Die einzige Maske, die wirksam ist, ist die N95-Maske, und es ist für niemanden, schon gar nicht für ein Schulkind, möglich, den ganzen Tag eine N95-Maske zu tragen. In einigen Teilen der USA wurden Gesetze erlassen, nach denen Lehrer und Verwaltungsangestellte zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, wenn sie die Maskenpflicht für Schulkinder nicht durchsetzen. Diese drakonischen Gesetze könnten auch für Eltern gelten, die ihren Kindern erlauben, ohne Maske zur Schule zu gehen.

Mit anderen Worten: Der totale kontrafaktische Irrsinn ist die amerikanische Covid-Politik.

Niemand kann öffentliche Institutionen respektieren, die so unverantwortlich sind, dass sie Fakten ignorieren und ihre Gesundheitspolitik auf Lügen aufbauen. In den Vereinigten Staaten ist „verantwortungsvolle öffentliche Gesundheitsbehörde“ ein Oxymoron.

Die Covid-„Pandemie“ war vom ersten Tag an völlig inszeniert. China, das mit dem Ausbruch eines unbekannten Virus mit unbekannter Sterblichkeit und ohne bekanntes Heilmittel konfrontiert war, griff zu drakonischen Maßnahmen und sperrte ganze Städte und Gebiete ab. Panikmache wurde verbreitet, und die Presse in den USA steigerte die Angst. Auf der Grundlage von nur wenigen Fällen außerhalb Chinas wurden düstere Vorhersagen gemacht. „Die Gesundheitsbehörden machten sich an die Arbeit, um die Vorhersagen wahr werden zu lassen. Sie erreichten dies mit dem PCR-Test, den sie absichtlich mit so hohen Zyklen durchführten, dass er 97 % falsch positive Ergebnisse lieferte. Auf diese Weise wurde die erschreckende Zahl der Fälle inszeniert, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte.

Wir würden alle sterben. Diese Angst ermöglichte die äußerst destruktiven Abriegelungen und Maskenauflagen, die die Menschen an die Ansicht gewöhnten, dass die bürgerliche Freiheit in Zeiten einer „Gesundheitskrise“ entbehrlich sei.

Die meisten der Menschen, die starben, waren Menschen mit Komorbiditäten. Einige von ihnen starben an ihren Komorbiditäten, andere starben, weil sie nicht behandelt wurden.

Auch heute, 19 Monate später, verweigern die Krankenhäuser den Covid-Patienten immer noch eine wirksame Behandlung. Es gab die ganze Zeit über wirksame Behandlungen, aber die Anerkennung dieser Tatsache hätte den mRNA-„Impfstoff“ unmöglich gemacht.

Normalerweise dauert es viele Jahre, bis ein Impfstoff zugelassen wird. Er muss viele Tests und Schritte durchlaufen. Die mRNA-„Impfstoffe“ wurden im Rahmen der Notfallzulassung in aller Eile eingesetzt. Diese Genehmigung setzt voraus, dass es keine bekannten Heilmittel gibt.

So weigerten sich CDC, NIH, FDA und WHO, die mit Big Pharma verbündet sind, zwei sichere und seit langem verwendete Medikamente anzuerkennen, die so sicher sind, dass sie in den meisten Ländern frei verkäuflich sind – HCQ und Ivermectin -, die sowohl zur Heilung als auch zur Vorbeugung von Covid dienen. Die Tokyo Medical Association hat alle japanischen Ärzte ermächtigt, Ivermectin als Covid-Kur zu verwenden. In Indien wurde Ivermectin in den meisten Provinzen eingesetzt, um Covid in seinem Verlauf zu stoppen. In afrikanischen Ländern, die von Malaria betroffen sind, wird HCQ wöchentlich zur Vorbeugung eingenommen, und es gibt nur wenige Covid-Fälle. In afrikanischen Ländern, in denen Flussblindheit ein Problem ist, wird Ivermectin wöchentlich oder zweiwöchentlich verabreicht, und es gibt nur wenige Covid-Fälle. Diese Informationen wurden der amerikanischen und westlichen Öffentlichkeit von den Medien vorenthalten. Beide Heilmittel wurden vom amerikanischen medizinischen Establishment und den Abschaum-Presstituierten dämonisiert. Noch heute weigern sich Krankenhäuser, sterbende Patienten mit diesen todsicheren Heilmitteln zu behandeln. Darüber hinaus würden beide Mittel bei wöchentlicher Einnahme hundertmal mehr Schutz vor Covid bieten als die gefährlichen und unwirksamen mRNA-„Impfstoffe“ und nur einen Bruchteil des Betrags kosten, der für die Pfizer- und anderen „Impfstoffe“ ausgegeben wird.

Zweifellos dient die inszenierte „Pandemie“ und das kontrollierte Narrativ den Profiten von Big Pharma, insbesondere von Pfizer.

Ein weiteres Ziel, dem die inszenierte „Pandemie“ dient, ist zweifellos die autoritäre Kontrolle über die Bevölkerungen in demokratischen Ländern. Heute haben die Menschen im Westen das Recht verloren, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, und werden stattdessen von der Regierung dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie sich nicht impfen lassen und keine Masken tragen. Die in jahrhundertelangem Kampf errungenen bürgerlichen Freiheiten sind durch eine inszenierte Pandemie verloren gegangen.

Das Profit- und das Kontrollprogramm sind völlig offensichtlich. Die Frage, die sich uns stellt, ist: Gibt es eine dunklere Agenda? Sind die Verschwörungstheorien real?

Wenn man die absichtliche Inszenierung einer furchterregenden Pandemie bedenkt, das absichtliche Zurückhalten von Heilmitteln, die absichtliche Impfung mit einer Substanz, die nicht schützt, aber schwerwiegende Nebenwirkungen hervorruft und neue Varianten freisetzt, liegt der Verdacht nahe, dass etwas im Gange ist, das über Profit und Kontrolle hinausgeht.

Bill Gates, dessen außerordentliches Vermögen ihm den Zugang zu jedem Ort ermöglicht, spricht seit Jahren von Bevölkerungskontrolle. Hochrangige Wissenschaftler vermuten, dass sich das Spike-Protein des mRNA-„Impfstoffs“ in den Eierstöcken anreichert und zu Unfruchtbarkeit führt. Inzwischen gibt es mehrere tausend Fälle, in denen schwangere Frauen durch den „Impfstoff“ Babys verloren haben.

Wir haben den Nazi Klaus Schwab, Gründer und Direktor des Weltwirtschaftsforums und Autor von The Great Reset, der seit Jahrzehnten die westlichen Eliten organisiert, kultiviert und indoktriniert, dass die neue Weltordnung aus der Herrschaft der Eliten bestehen sollte, nicht aus Demokratie und Verfassungen, die den Einzelnen schützen. Ich war einmal zu einem Treffen in Davos eingeladen, aber sie sahen, dass sie mich nicht rekrutieren konnten, und ich bin nie wieder eingeladen worden.

Stellen Sie sich vor, wie leicht die bürgerliche Freiheit, eine der größten Errungenschaften der Menschheit, ausgelöscht werden kann, indem man ein prestigeträchtiges Forum schafft, zu dem nur die Elite und ihre gehorsamen intellektuellen Diener eingeladen werden, wo ihnen gesagt wird, dass sie die natürlichen Herrscher sind und alles, was sie brauchen, um die Macht zu übernehmen, eine Weltkrise oder zumindest eine Krise im Westen ist.

Als jemand, der um meiner Leser willen alles, was ich kann, genau beobachtet, kann ich sagen, dass der Ruhm der westlichen Welt, die Idee, dass Verdienst und nicht Geburt oder irgendeine andere zufällige Eigenschaft wie Hautfarbe oder Geschlecht die Grundlage für Erfolg ist, eine tote Idee ist. Heute wird in den USA und, soweit ich sehen kann, in der gesamten westlichen Welt Verdienst als ein weißes rassistisches Konzept betrachtet, das die „weiße Vorherrschaft“ rechtfertigt.

In den USA, und ich vermute, überall in der westlichen Welt, wurden und werden Leistungssysteme durch andere Erfolgskriterien ersetzt, z. B. nicht-weiße Hautfarbe, nicht-gerade sexuelle Vorlieben, neu erfundene Geschlechter.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt eine Präsidentschaft, die gestohlen wurde. Sie haben eine Regierung, die auf der Grundlage von rassenfeindlichen, heterosexuellen und geschlechtsspezifischen Vorlieben gewählt wurde, die sich gegen Männer und Frauen richten. Das Biden-Regime ist eine Regierung, die zu Zeiten meiner Großeltern die Amerikaner dazu veranlasst hätte, auf Washington zu marschieren, die Stadt niederzubrennen und jeden darin zu töten.

Im heutigen Amerika gibt es nur wenige Führungspersönlichkeiten auf der Ebene der Bundesstaaten, und das illegitime Biden-Regime hat sie im Visier.

Der republikanische Gouverneur DeSantis von Florida war der erste, der gegen die Ermordung von Covid-Patienten durch die Krankenhäuser rebellierte. DeSantis richtete in ganz Florida Kliniken ein, die den Patienten monoklonale Antikörper verabreichen. DeSantis‘ vernünftiger Ansatz verbreitete sich auch in Texas und Alabama.

Der Lohn der republikanischen Gouverneure für die Rettung von Menschenleben war die Kürzung der Versorgung mit monoklonalen Antikörpern um 50 % durch das unrechtmäßige, kriminelle und mörderische Biden-Regime. Das Regime der Demokraten kürzte die Zuteilung des Heilmittels an die republikanischen Gouverneure. Das durch und durch korrupte Biden-Regime begründete die Kürzung für Florida mit dem Fehlen eines Impfmandats in Florida. Das Weiße Haus behauptet, dass Florida zu viele der „begrenzten Vorräte“ an monoklonalen Antikörpern verbraucht, weil es kein Impfmandat hat.

Warum ist das Heilmittel begrenzt, nicht aber der unwirksame und gefährliche „Impfstoff“?

Gouverneur DeSantis hat an GlaxoSmithKline appelliert, dem Staat das Heilmittel Covid zu verkaufen, damit Florida verhindern kann, dass der gefährliche Impfstoff die Bevölkerung Floridas vernichtet und die bürgerliche Freiheit in Florida beendet, was offenbar die Absicht des korrupten und illegitimen Biden-Regimes ist.

Die monoklonalen Antikörper wurden zur Behandlung von Präsident Trump eingesetzt und können nicht durch Krankenhausprotokolle verboten werden. DeSantis kann das OK für Ivermectin und HCQ geben, muss aber offenbar noch einen Weg finden, um diese erfolgreiche, sichere Behandlung in Krankenhäusern durchzusetzen, die nach dem Protokoll von Big Pharma arbeiten, das von CDC, NIH und FDA unterstützt wird.

DeSantis wird auch dafür angegriffen, dass er in Florida nicht die Maskenpflicht zulässt, die in den totalitär gewordenen demokratischen Staaten vorgeschrieben ist. Im Moment hat ein Bundesgericht zu DeSantis‘ Gunsten entschieden. Aber die Demokraten, die gegen Floridas Verbot der Maskenpflicht geklagt haben, hoffen, dass Biden Floridas Gesetze mit einem Bundeserlass oder einem erfundenen Gerichtsverfahren außer Kraft setzen wird.

Mit anderen Worten: Das Biden-Regime ist entschlossen und wird jede Macht nutzen, die es finden oder erfinden kann, um Gouverneure daran zu hindern, die Bevölkerung ihrer Bundesstaaten vor Covid, vor dem gefährlichen mRNA-Impfstoff und vor der Tyrannei des Autoritarismus zu schützen.

Wie viele Beweise braucht man noch, um zu begreifen, dass das Biden-Regime unsere Gesundheit und unsere Freiheit zerstören will? Sind die Amerikaner in der Lage zu verstehen, in welcher Situation sie sich befinden?

Zumindest in Australien, Europa und England gehen sie auf die Straße und protestieren. In Amerika stehen die dummen Schafe Schlange für den Todesschuss.