„9/11, so wurde uns in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Anschlag immer wieder gesagt, war der Tag, der alles veränderte. Und nun ist ein neues Ereignis hinzugekommen, das die Welt erneut ins Chaos stürzt. Doch während die Zeit nach dem 11. September 2001 Amerika in das Konzept der inneren Sicherheit einführte, führt die COVID-19-Ära die Welt in ein ganz und gar abstrakteres Konzept ein: Biosicherheit. Dies ist die Geschichte des COVID-911-Sicherheitsstaates.“