Das Weltwirtschaftsforum regiert nicht die Welt, aber in Zeiten von „The Great Reset“ und „The Fourth Industrial Revolution“ könnte man meinen, es sei so. Heute auf der Corbett Report Podcast, begleiten James für eine wilde Fahrt durch die düsteren Ursprünge des WEF Vergangenheit in die alptraumhafte Zukunft ist es versucht, über zu bringen … und wie wir diese Informationen verwenden können, um besser zu verstehen und entgleisen seine Tagesordnung.