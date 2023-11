Corbett Report: Treffen mit den Russen

Von James Corbett

Hier eine einfache Beobachtung: Wenn sachkundige Amerikaner über die amerikanische Politik diskutieren, können sie ausführlich über die verschiedenen Bruchlinien in der amerikanischen Regierung sprechen.

Sie können sehr ausführlich auf die Rolle der Squad bei der Beeinflussung der Politik der Demokratischen Partei eingehen, zum Beispiel.

Und sie können die politischen Vorschläge verschiedener Kandidaten von Drittparteien bewerten.

Und sie können die Geschichte der Revierkämpfe zwischen dem FBI und der CIA detailliert beschreiben oder Ihnen sagen, wie sich das FBI unter Hoover vom FBI unter Mueller unterschied.

Und wenn sie wirklich gut informiert sind, können sie sogar die Rolle der Citibank oder von Goldman Sachs oder BlackRock bei der Auswahl des Kabinetts dieser oder jener Regierung erörtern und die verschiedenen Eigeninteressen aufzeigen, die mit der Ernennung von, sagen wir, Tom Vilsack zum Landwirtschaftsminister verbunden sind.

Ebenso werden die Kanadier in der Lage sein, sich über die tiefere politische Bedeutung von Pierre Poilievre zu äußern, der einen Apfel mampft.

Und die Japaner können sich über den Krieg der LDP gegen das Faxgerät auslassen.

Fragt man jedoch einen dieser Menschen nach der Politik eines fremden Landes, so werden plötzlich alle so tun, als gäbe es in diesem fernen Land keine Fraktionen, Intrigen, Machtkämpfe und andere Realitäten der Regierung. Stattdessen ist dieses fremde Land ein politischer Monolith, der auf eine einzige Person reduziert werden kann.

Ein Beispiel: Fragen Sie den Durchschnittsamerikaner auf der Straße, was er über die russische Regierung denkt. „Russische Politik? Sie meinen Putin, richtig?“

Dasselbe gilt für China. „Was weiß ich über die chinesische Regierung? Nun, ich weiß, dass Xi . . .“

Genau so kommt es, dass die „unabhängigen“ Medien Xi und Putin als die multipolaren Retter der kommenden globalen Weltordnung darstellen. Selbst wenn es wahr wäre, dass Xi und Putin eher Gegner des globalistischen Plans sind als willige Verschwörer (SPOILER: sie sind Verschwörer), bleibt die falsche Implikation bestehen, dass Putin Russland oder Xi China ist.

Stellen Sie sich einen russischen Bürger vor, der glaubt, die gesamte amerikanische Politik ließe sich darauf reduzieren, was Biden über ein bestimmtes Thema denkt. Das zeigt, wie dumm eine solche „Führer=Land“-Mentalität ist.

Kurzmeldung: Das Ausland ist ein komplexes Gebilde mit all den konkurrierenden Interessen, bürokratischen Grabenkämpfen, Machtkämpfen, Verrat und Palastintrigen, die Sie auch in Ihrem eigenen Land finden!

Sie glauben mir nicht? Wie viele Politiker in der russischen Regierung können Sie außer Putin noch nennen? Wie viele von ihnen können Sie näher beschreiben? Was sind ihre ideologischen Neigungen? Wie groß ist ihr relativer Einfluss in der russischen Politik? Für welche Politik sind sie verantwortlich?

Verblüfft? Keine Sorge, fast jeder, der diesen Artikel liest, ist auch ratlos.

Können wir also zu einem tieferen Verständnis der Geopolitik gelangen, indem wir diese allzu einfache „Putin ist Russland“-Darstellung in Frage stellen? Lasst es uns herausfinden!

ELVIRA NABIULLINA

Bildnachweis: nakanune.ru aus „Nabiullina – ein Symbol für eine Wirtschaftspolitik, die den Interessen Russlands zuwiderläuft“

Die Amerikaner verbinden den Namen „Elvira“ wahrscheinlich mit Elvira, der Herrin der Finsternis. Wie passend also, dass die Hexe, die Russlands Banksterzirkel vorsteht, ebenfalls Elvira heißt.

Die aus Ufa im sowjetischen Baschkirien (dem heutigen Baschkortostan) stammende Elvira Nabiullina verfügt über alle Qualifikationen, die Putin und seine Globalisten-Kohorten von einer Zentralbankerin erwarten. Nach Stationen bei der Wissenschafts- und Industrieunion der UdSSR Anfang der 1990er Jahre und – nach der Auflösung der UdSSR – beim russischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel Mitte der 1990er Jahre arbeitete Nabiullina zwei Jahre lang mit dem Erzglobalisten Herman Gref (mehr dazu später) bei der Sberbank (mehr dazu später), bevor sie in den 2000er Jahren in den „öffentlichen Dienst“ zurückkehrte.

Im Jahr 2007 wurde Nabiullinas Karriere durch zwei wichtige Ernennungen in Schwung gebracht. Zunächst wurde sie im Mai desselben Jahres als „Yale World Fellow“ ausgewählt, eine Position in einem viermonatigen Führungsprogramm, das von der Skull and Bones beherbergenden, die CIA rekrutierenden Ivy-League-Institution organisiert wird und das Yales „Engagement, eine führende globale Universität zu sein“, durch die Schaffung eines „wachsenden Netzwerks globaler Führungskräfte, die in Yale ausgebildet werden“ signalisiert. Bei einer Kabinettsumbildung im September desselben Jahres ernannte Putin dann Nabiullina als Nachfolgerin seines guten Kumpels (und globalistischen Mitverschwörers) Herman Gref zum Handelsminister.

Damit keine Zweifel an Putins Unterstützung für Nabiullina aufkommen, ernannte er sie 2008 anstelle von Gref zur Gouverneurin Russlands bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, bevor er sie zum Vorsitzenden des Gouverneursrats der russischen Zentralbank ernannte, und zwar nicht nur für eine, sondern für drei aufeinanderfolgende vierjährige Amtszeiten.

Welches teuflische Gebräu aus finsteren Machenschaften hat Nabiullina also in ihrem Hexenkessel bei der russischen Zentralbank ausgeheckt?

Nun, als Gouverneurin der Zentralbank hat sie die Einführung des „digitalen Rubels“ geleitet, Russlands eigener digitaler Zentralbankwährung, die – wie uns der stellvertretende russische Finanzminister Alexej Moiseev mitteilt – als Ersatz für Bargeld gedacht ist. Und im direkten Gegensatz zu den Z-Anon-Bloggern, die Sie das Gegenteil glauben machen wollen, wird der digitale Rubel von der russischen Bevölkerung zutiefst verabscheut, die versteht, dass die Politiker nach Strich und Faden lügen, wenn sie versprechen, dieses Instrument der Finanzüberwachung und -kontrolle nicht für die Zwecke der Finanzüberwachung und -kontrolle einzusetzen. Tatsächlich scheint das Einzige, was das russische Volk in einer Frage zusammenbringen kann, die Einführung des digitalen Rubels zu sein. Er wird sowohl von der orthodoxen, Putin-freundlichen, konservativen Rechten als auch von der kommunistischen Linken und allen dazwischen liegenden Wirtschafts- und Politikwissenschaftlern gehasst.

Nabiullina hat eine umfassende Verstaatlichung des Bankensystems geleitet, die dazu geführt hat, dass der Anteil des russischen Staates am Bankensystem auf 70 % gestiegen ist. Sie hat sogar mit ihren Fortschritten bei der „Zentralisierung der Bankenaufsicht“ geprahlt, bei der die nicht gewählten Hexen und Hexenmeister des Zentralbankkonklaves den regionalen Gouverneuren noch mehr geldpolitische und bankenpolitische Autonomie entzogen haben.

Sie sorgte für einen Marktschock, indem sie die Zinssätze über Nacht fast verdoppelte, um eine Rubelkrise einzudämmen, die durch den Rosneft-Oligarchen Igor Setschin und seine dubiosen (vom Kreml genehmigten) Anleiheverkäufe verursacht wurde.

Sie führte auch den Vorsitz bei der Auslagerung der Goldreserven der russischen Zentralbank in den globalistischen Westen, wo sie leichter sanktioniert werden konnten. Laut Juri Boldyrev, ehemaliger Stellvertreter der Rechnungskammer der Russischen Föderation, gehört dazu auch Nabiullinas außergewöhnliche Entscheidung, 240 Tonnen ihres Goldes nach London zu exportieren, nur wenige Monate vor Beginn der „Militäroperation“ in der Ukraine. Diese Entscheidung war so unerklärlich, dass sie Boldyrev dazu veranlasste, eine strafrechtliche Untersuchung gegen Nabiullina zu fordern, und, was vielleicht noch erstaunlicher ist, eine Glaubenskrise bei den Verfechtern der „Putin-als-4D-Schachmeister“-Erzählung in der „unabhängigen“ westlichen Blogosphäre auslöste.

Oh, und sie wurde 2015 von der Zeitschrift Euromoney zur „Zentralbankgouverneurin des Jahres“ und 2017 von der Zeitschrift The Banker zur „Zentralbankerin des Jahres“ gewählt, was sicherlich die größte Ehrung ist, die ein Mensch neben dem Friedensnobelpreis erhalten kann.

Glücklicherweise haben weder Euromoney noch The Banker ein Bild von Elvira auf der Titelseite veröffentlicht, um ihren Sieg als Bankerin zu feiern, aber ich habe mir erlaubt, Broc zu bitten, ein Bild davon zu machen, wie ein solches Glamour-Foto aussehen könnte.

Verzeihen Sie mir im Voraus für Ihre Albträume

Wie hat Putin also auf die Erfolgsgeschichte dieses globalistischen Superschurken reagiert, der das russische Volk in den Ruin getrieben hat? Mit überschwänglichem Lob, natürlich! „Der Präsident hat wiederholt die Ergebnisse der Arbeit von Nabiullina und der Zentralbank als Ganzes gelobt“, erklärte Putins Sprachrohr Dmitri Peskow im vergangenen Jahr.

In der Tat.

Wer sich weiter mit der Hexerei dieser Erzbankerin vertraut machen möchte, ist eingeladen, einen Abstecher in den Kaninchenbau „Nabiullinas Brosche“ zu machen, um zu sehen, wie diese Praktikerin der dunklen Künste auf Pressekonferenzen ihre okkulten Signale zu übermitteln pflegt.

EVGENY DANCHIKOV

Evgeny Danchikov spricht auf dem BRICS International Innovation Forum zum Thema „Tech Diplomacy. Die verbindende Kraft der Technologie“.

Als Leiter von Glavkontrol, der „Hauptkontrollabteilung der Stadt Moskau“, beschäftigt sich Evgeny (oder Eugeny oder Evgeniy oder Евгений) Danchikov mit … nun ja, Kontrolle.

Daher sein Auftritt auf dem Panel „Control Legislation as a Driver of Economic Growth“ auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Anfang des Jahres, wo er erörterte, wie die russische Regierung ihre Bevölkerung durch Gesetze besser kontrollieren kann.

Oder sein Auftritt auf dem „Cloud City“-Panel des Internationalen BRICS-Innovationsforums zum Thema „Tech Diplomacy. Unifying Power of Tech“, wo er erörterte, wie Stadtregierungen die Vorteile von VR, KI, „Meta-Universen“ und anderen Spitzentechnologien nutzen können, um ihre Bürger effektiver zu kontrollieren.

Aber es ist eine andere Art der Kontrolle, für die Danchikov während der Betrugsdemie berüchtigt wurde: die Kontrolle der Biosicherheit.

Ja, für die verblendeten Westler, die glauben, dass die tapferen Russen (d.h. Putin) die Welt tapfer vor den Leuten der Neuen Weltordnung verteidigen, habe ich eine unangenehme Nachricht für Sie: Russland ist ein ebenso eifriger Befürworter des Biosicherheitsstaates – mit seinen Zwangsimpfungen, Maskenpflicht, Abriegelungen und betrügerischer Überwachung – wie jeder westliche (Fehl-)Führer, der in Davos zugegen ist.

Und wie Ihnen jeder Moskauer sagen kann, war nicht der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin für die Durchsetzung dieser Vorschriften zuständig, sondern der „Leiter der Hauptkontrollabteilung der Stadt Moskau“ Evgeny Danchikov.

Als Moskau beispielsweise seine Impfvorschriften für „Arbeitnehmer in den Bereichen Handel, Gaststättengewerbe, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen und Energie, Bildung, Gesundheit und Sozialschutz sowie Verkehr (einschließlich Taxis)“ vorstellte, erläuterte Danchikov der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS die Geldstrafen, die Unternehmen auferlegt werden, wenn sie die Impfung nicht vorschreiben (und Einzelpersonen, wenn sie sich nicht impfen lassen).

Und als Moskau sein Sklaven-Identifizierungssystem mit QR-Code vorstellte, um „die Identifizierung von Patienten mit Coronavirus-Infektionen zu gewährleisten“, war Danchikov dabei und demonstrierte die Technologie vor den Kameras von Russia-24.

Alles funktioniert einwandfrei, es gibt keine Ausfälle, aber wenn irgendwelche Mängel auftreten, dann gibt es einen Support-Service der Informatikabteilung, der alle Mängel schnell behebt.

Und als einer dieser „Mängel“ im System in Form von Irina Karabulatova auftrat, einer behinderten Universitätsprofessorin, die mit einem Bußgeld von 4000 Rubel belegt wurde, weil sie es versäumt hatte, die Überwachungs-App der Stadt während der Selbstquarantäne zu installieren, war Danchikov zur Stelle und versicherte den Bewohnern Moskaus, dass Glavkontrol sich der Sache annehmen würde.

Kein einziges unangemessenes Bußgeld wird ignoriert. Alle werden zusätzlich untersucht. Wenn die Unschuld eines Bürgers bewiesen ist, werden solche Bußgelder annulliert.

(Und nachdem sich herausstellte, dass Professor Karabulatova die App nicht installiert hatte, weil ihr Telefon die App nicht installieren konnte, und nachdem der Fall in den Medien viel negative Aufmerksamkeit erregt hatte, war es Danchikov, der die Publicity aufsaugte, indem er die Geldstrafe großmütig aufhob).

Ja, die Moskauer können nachts ruhig schlafen, weil sie wissen, dass ihr Leiter der Hauptkontrollabteilung, Evgeny Danchikov, sie mit seinen liebevollen Impfvorschriften und QR-Code-Verfolgungssystemen schützt.

SERGEI SHOIGU

Im Bild: das völlig rechtmäßig erworbene 18-Millionen-Dollar-Anwesen des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu

Apropos Russlands schrittweise Teilnahme am globalen (betrügerischen) Reset: Vergessen wir nicht, dass Sergej Schoigu damit prahlte, 1,4 Millionen Angehörigen der russischen Streitkräfte die COVID-Klumpenimpfung in die Arme zu jagen, und damit prahlte, dass er zwar „nicht alle auf Befehl impfen kann“, aber kein einziges dieser 1,4 Millionen menschlichen Nadelkissen den Impfstoff ablehnte. Das stimmt, Leute, diese Massenimpfung der Truppen wurde zwar dringend empfohlen, war aber völlig freiwillig. Aber zufälligerweise lehnte kein einziger Angehöriger des russischen Militärs den lebensspendenden Impfstoff ab!

Und wer ist Sergej Schoigu, fragen Sie sich? Gute Frage. Viele im Westen haben wahrscheinlich nur dann von Schoigus Existenz erfahren, wenn sie zufällig die zunehmend apoplektischen Tiraden von Jewgeni Prigoschin im Vorfeld der Wagner-Meuterei Anfang des Jahres mitbekommen haben … aber dann hat sich Prigoschin in einem Flugzeug in die Luft gesprengt“, während eines verkorksten Spiels mit Handgranaten, also war’s das wohl, oder?

In Wirklichkeit aber ist Sergej Schoigu der russische Verteidigungsminister, den Prigoschin beschuldigt, absichtlich schlecht vorbereitete und unterversorgte Truppen in den Fleischwolf in der Ukraine zu schicken. Aber wie gesagt, Prigoschin ist tot, das war’s also.

Auf dem Papier ist Schoigu ein besonders unwahrscheinlicher Kandidat für das Amt des Chefs der russischen Streitkräfte.

Trotz seiner karikaturhaft verzierten Uniform…

. . . Schoigu hat nie in der Armee gedient und nie einen Kampf gesehen. Wie sich herausstellte, gehen die Medaillen nicht auf einen Sieg auf dem Schlachtfeld oder mutige Taten zurück, sondern auf Schoigus eigene Faszination für diese Schmuckstücke. Nachdem er persönlich die Schaffung von Dutzenden völlig bedeutungsloser Auszeichnungen überwacht hatte, darunter Medaillen „für den Beitrag zur Entwicklung der Internationalen Armeespiele“ und „für die Sorgfalt bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit“ und sogar „für die Teilnahme an der Militärparade am Tag des Sieges“, verlieh er diese Medaillen dann prompt an sich selbst, um seinem gestohlenen Tapferkeits-„Militärmann“-Kostüm mehr Flair zu verleihen.

Ein weiterer Punkt, der gegen Schoigu spricht, ist die Tatsache, dass er zwar das Glück hatte, als Sohn eines regionalen Parteifunktionärs mit Verbindungen zu Boris Jelzin geboren zu werden, dass Schoigu aber das einzige Mitglied des inneren Zirkels des Kremls ist, das nicht zu Putins alten KGB-Kumpeln oder St. Petersburger Verschwörern oder Judo-Kumpanen gehört. Was Schoigu für die Führung des russischen Militärs qualifiziert, sind also vielleicht nicht militärische Fähigkeiten oder gar persönliche Freundschaft mit Putin, sondern eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von glorreicher Korruption, Bestechung und Effekthascherei.

Vergessen Sie nicht, dass, wenn Korruption, Bestechung und Effekthascherei die Qualifikationen für das Amt des Verteidigungsministers in Russland sind, Schoigu in ziemlich große Schuhe schlüpfen muss. Immerhin wurde sein Vorgänger im Amt, Anatoli Serdjukow, fristlos entlassen, als herauskam, dass er seiner Geliebten eine Moskauer Wohnung, Schmuck, Gemälde und andere Luxusgüter im Wert von über 10 Millionen Dollar „geschenkt“ hatte.

Wie steht Schoigu also auf dem Korruptionsindex? Nun, eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 deckte die Existenz von Schoigus luxuriösem 18-Millionen-Dollar-Anwesen in Rublevka auf – ein Anwesen, das er zunächst auf den Namen seiner damals 18-jährigen Tochter und dann auf den Namen seiner Schwägerin registrieren ließ. Bei einer Untersuchung im Jahr 2019 wurde dann festgestellt, dass Schoigu seiner Geliebten – einer Stewardess, die er während seiner Zeit bei den Rettungskräften kennengelernt hatte – Geschäftsverträge im Wert von fast 70 Millionen Dollar schenkte! Darüber hinaus wurde kürzlich aufgedeckt, dass eines seiner beiden unehelichen Kinder ein nepalesischer „Popstar“ und ein Wehrdienstverweigerer ist, der in einen türkischen Ferienort geflohen ist, als sein Vater anfing, Kinder für den ukrainischen Fleischwolf zu rekrutieren.

Was ist das für eine Korruption!?

Nun, einige von der Z-Anon Überzeugung könnten argumentieren, dass, was auch immer die… „Exzentrizitäten“ … seines persönlichen Lebens und seiner mangelnden Erfahrung auf dem Schlachtfeld, Schoigu dennoch ein würdiger Verteidigungsminister ist, der das russische Militär zu seiner reibungslosen, fachmännisch durchgeführten, 20 Monate andauernden Entnazifizierung der Ukraine geführt hat.

Wie sieht also seine Erfolgsbilanz als Anführer der russischen Streitkräfte aus?

Nun, wir wissen, was Prigoschin von Schoigu und seiner militärischen Führung hielt… aber wie gesagt, er ist tot, das war’s.

Und vielleicht haben Sie auch schon von Kirill Stremousov gehört, dem Politiker, den Russland zum stellvertretenden Leiter der Region Cherson ernannte, kurz bevor das russische Militär mutig Cherson aufgab und die örtlichen russischen Kollaborateure der Gnade der Ukrainer überließ. Stremousov war berüchtigt dafür, dass Schoigu sich für sein Verhalten bei dem Debakel in Cherson erschießen sollte … aber jetzt ist auch er tot.

Und vielleicht haben Sie auch von General Iwan Popow gelesen, dem Befehlshaber der 58. Armee mit kombinierten Waffen, der Schoigu wegen seiner schlechten Kriegsführung des Verrats bezichtigte. . und dann kurzerhand entlassen wurde.

Und Sie haben vielleicht gesehen, wie Schoigu auf die unverblümte Frage eines Reporters des Fernsehsenders Rossiya-1 „Werden wir gewinnen?“ reagierte.

Im Bild: Der Kommandeur der russischen Streitkräfte bei der Demonstration seiner Führungsqualitäten im Kampf

. . aber dieses Interview wurde inzwischen aus dem Internet entfernt, so dass wir wohl nicht allzu viel Zeit darauf verwenden müssen, zu analysieren, ob das ein Achselzucken der Gleichgültigkeit, ein Achselzucken der Verwirrung oder ein Achselzucken der furchtlosen militärischen Führung war.

Das war’s dann wohl. Offenbar gibt es niemanden mehr, der Probleme mit Schoigus militärischem Können hat!

Zumindest können die Russen beruhigt sein, da sie wissen, dass sich ihr militärischer Führer genauso um sie kümmert wie die militärischen Führer der NATO um die Bevölkerung ihrer jeweiligen Länder.

SERGEJ GLAGOLEV

Im Bild: Der stellvertretende russische Gesundheitsminister Sergej Glagolev schmachtet nach seiner unerwiderten Liebe, der Weltgesundheitsorganisation

Sergey Glagolev ist der stellvertretende Gesundheitsminister der Russischen Föderation. Und er würde gerne mit all den Leuten sprechen, die auf die „Russland wird aus der WHO austreten“-Hoffnung der Z-Anon-Leute hereingefallen sind.

Tatsächlich widmete er diesen Leuten eine ganze Rede.

Genauer gesagt hielt Glagolev eine Rede auf der 76. Weltgesundheitsversammlung in Genf im vergangenen Mai. Als offizieller Vertreter Russlands bei der WHA machte Glagolev die Haltung der russischen Regierung gegenüber der Weltgesundheitsorganisation kristallklar.

Ich habe die Ehre, den Mitgliedsländern der Organisation und allen WHO-Mitarbeitern zum Jahrestag unserer Organisation aus dem Unionsstaat der Russischen Föderation und der Republik Belarus zu gratulieren und ihre Rolle bei der Verbesserung der Gesundheit der Weltbevölkerung zu würdigen. Wir wünschen den Organisationen und den Mitgliedsländern, dass sie ihre Ziele entwickeln und erreichen, insbesondere die SDGs, deren Fortschritte die Pandemie einer neuen Coronavirus-Infektion verlangsamt haben.

In der Tat möchte die russische Regierung, dass man weiß, dass sie super-duper in die WHO verliebt ist, sich für die SDGs einsetzt und zu 100 % mit dem ganzen Unsinn des Biosicherheitsstaates einverstanden ist, der auf dem Rücken der Betrugsdemie errichtet wurde. Und um deutlich zu machen, wie viel die WHO Russland bedeutet, brachte Glagolev seine größte Sorge über die Organisation zur Sprache: die Entscheidung, eine WHO-Zweigstelle in Moskau zu schließen und nach Kopenhagen zu verlegen.

Richtig, im direkten Widerspruch zu den „Russland hat die WHO ausgewiesen“-Fake News, hat sich Russland stattdessen offiziell darüber beschwert, dass die WHO eine Zweigstelle aus dem Land verlegt hat. (Aber nur fürs Protokoll: Ja, Russland ist nach wie vor ein stolzes, vollwertiges WHO-Mitglied und hat nicht die Absicht, es in nächster Zeit zu verlassen!)

Und dies war weder das erste noch das letzte Mal, dass Glagolev über die lebenswichtige Bedeutung von Russlands Beteiligung an der WHO sprach. Erst im Januar dieses Jahres hatte Glagolev beklagt, wie die ukrainische „Nenn es nicht Krieg oder du wirst bestraft“-Politik die Einheit der WHO behindert: „Russland ist dem Grundsatz der gleichberechtigten Zusammenarbeit im Bereich der globalen Gesundheit als notwendigem Element des Schutzes und der Gewährleistung der Menschenrechte verpflichtet, und wir bedauern die mangelnde Bereitschaft einiger Länder, sich an einem konstruktiven Dialog in der WHO zu beteiligen“, jammerte er und nannte zum einen eine WHO-Fachkonferenz, die wegen ukrainischer Einwände abgesagt wurde, und zum anderen die Weigerung des WHO-Kollaborationszentrums in den USA und im Vereinigten Königreich, dem russischen wissenschaftlichen Institut eine Referenzprobe des Influenzavirus zur Verfügung zu stellen“.

Und natürlich ist Glagolev nicht der einzige russische Politiker, der den dunklen Herren des Biosicherheitsstaates die Treue schwört.

Erinnern Sie sich noch daran, wie der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin der WHO für die Unterstützung bei der Abriegelung seiner Stadt dankte?

Und wissen Sie noch, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa schwärmte, dass die „WHO die besten Praktiken aller Länder der Welt identifiziert und hilft, die schwierigsten Aufgaben zu lösen“ und betonte, dass alles, was die Einheit der WHO fördert, ein „unschätzbarer Faktor“ bei der Förderung der globalen Gesundheit sei?

Ja, leider – und im völligen Widerspruch zu den „4D-Schachmeister-Putin“-Phantasten der gekauften und bezahlten „BRICS-als-Retter“-Blogosphäre – wird Russland die WHO nicht so bald verlassen.

HERMAN GREF

Auf dem Bild: Zwei globalistische Kumpel konspirieren über KI, Biometrie und mRNA-Impfstoffe.

„Hey, warte mal, James!“ Ich höre die Anwälte des Teufels da draußen Einspruch erheben. „Ich kenne diesen Gref-Typen. Er ist der Typ von der Sberbank, richtig? Er ist kein Mitglied der russischen Regierung!“

Gref mag kein Mitglied der russischen Regierung mehr sein (es sei denn, man zählt seine Rolle als aktiver Staatsrat erster Klasse der Russischen Föderation), aber, wie oben erwähnt, war er von 2000 bis 2007 Wirtschafts- und Handelsminister, bevor er durch Elvira, die Herrin der Banker, ersetzt wurde.

Aber die Behauptung, jemand gehöre nicht zur politischen Szene, weil er kein offizielles Amt innehat, ist ohnehin ein Ablenkungsmanöver. Das ist so, als würde man darauf bestehen, dass Heinz Kissinger aufhörte, dem amerikanischen Tiefenstaat vorzustehen, als er 1975 als Nationaler Sicherheitsberater abgesetzt wurde, oder dass Dick Cheney kein politischer Akteur war, als er zwischen seinen Auftritten als Verteidigungsminister von Poppy Bush und als Vizepräsident von Bush jun. für Halliburton arbeitete.

Wie sich herausstellt, ist Russland wie jede andere „moderne liberale Demokratie“: ein faschistischer Zusammenschluss von Staats- und Unternehmensmacht. Und Russland (genau wie die USA und jeder andere Staat auf dem Planeten) rühmt sich einer Fülle von politisch vernetzten Akteuren wie Gref, die nahtlos zwischen Rollen in Regierungspositionen und Unternehmensvorständen wechseln.

Außerdem befindet sich die Sberbank mehrheitlich im Besitz des Nationalen Vermögensfonds der russischen Regierung, ist also eigentlich nur ein weiterer Zweig der Regierung.

Welche Macht hat Gref also als CEO der Sberbank, der größten Bank und des größten Finanzdienstleisters Russlands?

Sie kennen doch den Alptraum der biometrischen ID-Kontrolle, den die globalistischen Technokraten der Öffentlichkeit gerade aufzwingen? Natürlich benutzt die russische Regierung die Sberbank als Vehikel, um dem russischen Volk diese Agenda aufzuzwingen.

Als die Regierung 2016 beispielsweise grünes Licht für die Einführung biometrischer Systeme in den Schulen gab, war die Sberbank zur Stelle und installierte die Handflächenscanner, mit denen die Schüler ihr Schulessen mit einer Handbewegung bezahlen können! „Mit dem Ladoshki-System müssen die Eltern ihren Kindern kein Bargeld mehr geben und können die Ausgaben der Kinder für das Schulessen auf ihrer persönlichen Seite auf der Sberbank-Website überwachen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sberbank. Weiter heißt es: „Außerdem können Eltern überwachen, was genau ihr Kind gegessen hat, und wenn nötig, können sie ihm den Kauf von Chips oder Schokolade verbieten.“ (Juhu! Technokratische Überwachung der Kinder!)

Im Bild: Ein typischer russischer Schüler genießt eine weitere glückliche biometrische Transaktion in der Gefängnisschule

Und als es nach jahrelanger Konditionierung von Schulkindern, ihr Schicksal als biometrisch markiertes Vieh im russischen Sklavenstaat zu akzeptieren, an der Zeit war, diesen biometrischen Sklavenstaat der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, war da die Sberbank, die sich mit Visa zusammengetan hat, um eine Gesichtsscanner-Zahlungstechnologie zu entwickeln, die – ärgerlich genug – „Smile to Pay! Sie „verwendet eine 3D-Kamera mit hoher Erkennungsgenauigkeit und Tiefenerfassung und ermöglicht eine einfache und schnelle Gesichtserkennung, die die Größe einer Person und Veränderungen im Aussehen berücksichtigt.“ Die Technologie wurde erstmals 2019 getestet und wird nun in immer mehr Unternehmen in Russland eingeführt.

Im Bild: Ein typischer russischer Einkäufer genießt eine weitere glückliche biometrische Transaktion im Supermarkt im Gefängnis

Glücklicherweise war die Sberbank dank ihrer Erfahrung mit der biometrischen ID-Technologie in der Lage, das russische QR-Code-Tracking-System während der Betrugsdemo schnell einzuführen.

Apropos Betrugsdemie: Kennen Sie die genetische Gülle, die der Weltbevölkerung untergeschoben wird? Raten Sie mal, wer die russische Seite dieser globalistischen Operation finanziert? Wenn Sie auf Herman Gref und die Sberbank getippt haben, dann geben Sie sich selbst einen Keks!

In der Tat war Gref von Anfang an dabei, als er der russischen Regierung großzügig anbot, mit ihr zusammenzuarbeiten und russischen wissenschaftlichen Einrichtungen, die an experimentellen Impfstoffen gegen das Coronavirus arbeiten, Zuschüsse zu gewähren. Und als russische Wissenschaftler damit beschäftigt waren, die Formel der Gerinnungsimpfung von AstraZeneca zu kopieren und sie als Sputnik V zu vermarkten, war Gref zur Stelle und prahlte damit, dass es die Sberbank war, die auf „eine Anfrage der Regierung“ reagierte, um bei der Entwicklung der Gerinnungsimpfung und ihrer Markteinführung zu helfen. (Natürlich erlaubt das russische Gesundheitsministerium den Russen nicht, die Ergebnisse der Sputnik-V-Studie einzusehen, aber keine Sorge, Sie können sich voll und ganz darauf verlassen, dass die hart arbeitenden WHO-Liebhaber in der russischen Regierung und ihrer staatseigenen Megabank die Interessen der Russen im Auge haben!)

Wie steht es also mit dem Alptraum KI / Biotechnologie / Transhumanität?

Lassen Sie es mich so formulieren:

Wer kann vergessen, dass Gref auf der AI Journey Conference 2021 mit seinem alten Kumpel Putin auf der Bühne stand, um darüber zu diskutieren, wie KI eingesetzt werden kann, „um soziale Probleme zu lösen“? (Und erinnern Sie sich daran, wie Putin schwärmte, dass Gref „bahnbrechende Lösungen [. . .] einsetzt, um das gesamte Ökosystem von Sber im Dienste der Menschen anzupassen“, bevor er feststellte, wie „Big Data und künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle“ bei der Umgestaltung der russischen Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft spielen?)

Und wer kann vergessen, dass Gref auf der Bühne des russischen Bildungsmarathons 2022 (nach einer bizarren Tanzvorführung mit Pyramiden haltenden Cyborg-Schülern in Tron-inspirierten Technofuturisten-Outfits) „künstliche Intelligenz, Hochgeschwindigkeits-Internet (5G / 6G), Cloud Computing, Web 3. 0, virtuelle und erweiterte Realität, Quantencomputer und Biotechnologie“ als die „sieben Schlüsseltechnologien“ anpreisen, die in den Bereichen „Kreditvergabe, Gesundheitswesen, unbemannter Transport und Cybersicherheit“ den „größten Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft“ bringen werden?

Und wer kann vergessen, dass Gref seine Zukunftsvision auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) Anfang des Jahres dargelegt hat? Sie wissen schon, diese Zukunftsvision, in der Bürokraten und Manager durch KI-Algorithmen ersetzt werden, die von Unternehmen wie der Sberbank bereitgestellt werden.

Ich sage immer „Sberbank“, aber wie wir alle wissen, hat Gref den Namen des Unternehmens vor einigen Jahren auf „Sber“ verkürzt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Bank handelt. Nein, es handelt sich um eine öffentlich-private techno-transhumanistische Monstrosität, die wild entschlossen ist, die Menschen auf eine Datenbank mit Handabdrücken und Iris-Scans zu reduzieren, sie mit Klumpengift vollzuspritzen und sie durch Roboter zu ersetzen. Mit anderen Worten: Es passt perfekt zu den langfristigen Zielen der globalistischen russischen Regierung.

Sie glauben, ich scherze? Wohl kaum. Putin blamiert sich nicht nur weiterhin, indem er Gref und Sber mit Lob überhäuft, sondern er beruft Gref auch immer wieder in die Aufsichtsräte seiner verschiedenen Lieblingsprojekte.

Oh, und habe ich schon erwähnt, dass Gref ein langjähriger Partner des Weltwirtschaftsforums ist, der jahrelang in dessen Kuratorium saß und mit dem WEF bei der Cyber-Polygon-Falschflaggenübung zusammengearbeitet hat? Und dass er neben Putins „altem Freund“ und häufigem Gast, Heinz Kissinger, auch Mitglied des International Council von J.P. Morgan ist? Denn das ist er.

SCHLUSSFOLGERUNG

„Meine Aufgabe ist es, Herrn Brzezinski zu helfen, die Figuren auf dem Schachbrett zu bewegen“. -Alexandr Dugin

Ich könnte weitermachen.

Ich bin noch nicht einmal bei Michail Muraschko und seinem Plan für einen „digitalen genetischen Pass“ angelangt, der die Erstellung genetischer Profile (einschließlich Genomsequenzierung) aller Russen vorsieht, angefangen bei Neugeborenen.

Oder von Igor „Strelkow“ Girkin, dem ultra-nationalen Kriegsbefürworter, der sich 2014 für die Einleitung von Militäroperationen gegen die ukrainische Regierung rühmte und prompt verhaftet wurde, als er begann, die Inkompetenz von Schoigu und seinen Gefolgsleuten bei der Führung des Nicht-Kriegs 2022 zu kritisieren.

Oder Alexandr Dugin, dessen wirres Geschwafel über Geopolitik von den ebenso wirren Evola-Anhängern der alten Rechten ernst genommen wird, obwohl es reichlich Beweise dafür gibt, dass Dugin ein Lakai Brzezinskis ist und keinerlei Beweise dafür, dass er „Putins Gehirn“ ist.

Sie haben den Punkt verstanden, nicht wahr?

Nein, es geht nicht darum, dass James Corbett alles über alles weiß und man ihm deshalb blindlings alles glauben sollte, was er über Russland sagt (obwohl ich das nicht allzu lautstark bestreiten würde, wenn Sie es wirklich darauf anlegen!)

Und nein, es geht nicht darum, dass Slavsquat Recht hat und dass Sie ihm sofort folgen sollten (obwohl er Recht hat und Sie ihm sicherlich sofort folgen sollten).

Der Punkt ist, dass Russland wie jedes andere Land auf dem Planeten ist: eine Oligarchie, die von inkompetenten Kleptokraten und grausamen Kakistokraten geführt wird, die, obwohl sie verschiedene Hintergründe und unterschiedliche politische Neigungen haben, der allgemeinen globalistischen Agenda genau in dem Maße dienen, wie es ihrer Karriere hilft und ihre Taschen füllt. Wie in jedem anderen Land der Erde weiß auch der Durchschnittsrusse, dass der durchschnittliche russische Bankster, Technokrat oder politische Handlanger ein korrupter Oligarch ist, der nicht das Wohl des russischen Volkes im Sinn hat.

Die Galaxienhirne der „BRICS wird uns retten!“-Blogosphäre spielen mit der Unwissenheit des durchschnittlichen Amerikaners (oder Kanadiers oder Japaners …) über die Realitäten der russischen Politik, um sie in eine hoffnungsvolle Erzählung über Putin und Xi zu locken, die die Welt vor genau der globalistischen Politik retten, an deren Umsetzung sie in ihrem eigenen Land so hart arbeiten.

Wie immer ist die heutige Erkundung nur ein Ausgangspunkt für eine echte Untersuchung der russischen politischen Szene, nicht ihr Endpunkt. Fahren Sie auf jeden Fall fort, Informationen zu recherchieren und zusammenzustellen und Ihr Wissen über Russland und China und Saudi-Arabien und Israel und all die anderen „anderen Länder“, über die wir in unserer Welt im Allgemeinen so wenig wissen, zu erweitern.

Aber zumindest werden Sie jetzt, da Sie ein wenig mehr über die Welt der russischen Politik wissen, nicht mehr so leicht von eindimensionalen Erzählungen über den 4D-Schachmeister im Kreml, der die globalistische Agenda vereitelt, übertölpelt werden, oder?