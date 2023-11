Die vier Kriege

„Es hat noch nie einen langwierigen Krieg gegeben, von dem ein Land profitiert hätte.“ — Sun Tzu

Chinas große Strategie, um seine Vorherrschaft auf der globalen Bühne zu übernehmen, hängt davon ab, die USA gleichzeitig in vier Kriege zu verwickeln. Wie läuft es bisher? Ziemlich gut. Erstaunlicherweise musste China kaum einen Finger rühren, um dies zu erreichen – obwohl es einige Schecks an den seelenlosen alten Betrüger im Weißen Haus geschrieben hat. Unser Land hat seinen Zusammenbruch und Niedergang meisterhaft allein arrangiert.

Krieg Nr. 1: Es gab absolut keine Notwendigkeit, den Krieg in der Ukraine zu beginnen, verstehen Sie, der bis jetzt nicht nur die junge männliche Bevölkerung der Ukraine bis auf die Knochen bluten ließ, sondern auch unser eigenes Militär von Feldwaffen und Munition entleerte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion existierte die Ukraine als ein armes Hinterland im Orbit Russlands, das niemandem Ärger bereitete – außer sich selbst aufgrund von weltmeisterlicher Korruption – bis die USA begannen, einen Beitritt zur NATO voranzutreiben. Unsere Neocons machten deutlich, dass der Zweck davon war, Russland einzukreisen und zu schwächen. (Warum? „Gründe“, sagten sie.) Diese Politik alarmierte und verärgerte die Russen, die klar machten, dass eine NATO-Mitgliedschaft nicht passieren würde.

Die USA beharrten, inszenierten 2014 einen Putsch gegen den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch und spornten seine Nachfolger, zuerst Poroschenko und dann Selenskyj, an, die ethnisch russischen Provinzen des Donbass jahrelang mit Raketen und Artillerie zu bombardieren. In der Zwischenzeit bildeten wir eine große ukrainische Armee aus, bewaffneten und versorgten sie und weigerten uns, die NATO-Erweiterung in gutem Glauben zu verhandeln, bis Herr Putin 2022 genug hatte und sich bewegte, um all diesem Affenzirkus ein Ende zu setzen.

Nach einigen anfänglichen Fehltritten begannen die Russen Anfang 2023 zu dominieren. Nun besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass Russland mit seiner überlegenen Munition und Truppenstärke den Kampfraum kontrolliert und der Konflikt kurz vor dem Ende steht. Unsere NATO-Verbündeten verbergen ihren Ekel über das Fiasko nicht. Die Ukraine ist zerstört. Es bleibt abzuwarten, wie das „Joe Biden“-Regime auf eine weitere große Überseeschmach reagiert. Wie ich es sehe, muss Herr Putin sein Möglichstes tun, um es nicht zu übertreiben, da unser Land sich in den Krämpfen einer psychotischen Fuge befindet und zu weltzerstörendem Wahnsinn fähig sein könnte.

Krieg Nr. 2: Vor etwas mehr als einem Monat galt der Nahe Osten laut dem Nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, als ein Moment lobenswerter Stabilität. Wir warteten auf ein Upgrade der Abraham-Abkommen, die die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel vorsahen. Dann sprengte die brutale Hamas-Operation vom 7. Oktober alles in die Luft. Das israelisch-palästinensische Dilemma scheint keine mögliche Lösung zu haben.

Die Palästinenser wollen natürlich ihren eigenen Staat, aber sie drängen darauf, ihn auf dem gesamten Gebiet zu gründen, das Israel jetzt besetzt. (Vom Fluss bis zum Meer….) Die Israelis haben keine Absicht, sich vertreiben zu lassen, und sie widersetzen sich anderen möglichen Aufteilungen des Landes dort, die den Wunsch der Palästinenser nach einem eigenen Land erfüllen könnten. Israel versteht, dass ein grundlegendes Prinzip des dschihadistischen Islams, das klar und oft ausgedrückt wurde, darin besteht, die Juden auszurotten, und es gibt keinen Weg daran vorbei. Nach dem Hamas-Schlag im Oktober sagte Israel, es würde die Sache mit eigenen Waffen in die Hand nehmen, und die Welt sollte verstehen, dass Israel nicht zögern wird, sein Atomwaffenarsenal einzusetzen, wenn es sich existenziell bedroht fühlt. Ein solches Szenario könnte leicht zum Dritten Weltkrieg führen.

Krieg Nr. 3: Die USA versuchten, die wirtschaftliche Dominanz Chinas über die Handelswege des Südchinesischen Meeres zu brechen, indem sie dort Marineübungen durchführten und China auf andere Weise provozierten. China hat klargestellt, dass es seine territorialen Ansprüche auf diese Gewässer nicht aufgeben wird. Die USA scheinen sich bereit zu machen, die Sache auf einen bewaffneten Konflikt zu eskalieren. Eine Frage ist, wie fest entschlossen China ist, seine Behauptungen mit Gewalt zu verteidigen. Eine andere ist, wie verzweifelt die USA sind, einen Krieg um fast nichts zu führen. Könnte ein solcher Krieg die USA davon abhalten, ihren eigenen wirtschaftlichen Kollaps zu erleben?

Krieg Nr. 4: Die größte Herausforderung für die Vorherrschaft der USA – und vielleicht die kritischste – ist der Bürgerkrieg zu Hause. Unsere politische Kultur ist vollständig in zwei feindliche Lager gespalten, die nicht nur unterschiedliche Meinungen haben, sondern auch unterschiedliche Tatsachen, unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche gemeinsame Geschichten und eine unterschiedliche Vorstellung von der Zukunft des Landes. Die Auseinandersetzung wird oft als ein Kampf zwischen Globalismus und Nationalismus beschrieben, was aber eine zu vereinfachte Darstellung ist. Es geht eher darum, wie wir als Nation existieren und funktionieren, wobei eine Seite darauf besteht, dass wir uns an eine „neue Normalität“ anpassen müssen, die von einer autoritären, technokratischen Elite verwaltet wird, und die andere Seite darauf beharrt, dass die Freiheiten, die unser Land hervorgebracht haben, nicht verhandelbar sind. Es gibt keine sichtbare Möglichkeit für eine Versöhnung dieser Standpunkte.