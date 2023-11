Doug Casey über den Aufstieg von BlackRock und den Faschismus in den USA

Internationaler Mensch: Mit fast 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) ist BlackRock der weltweit größte Vermögensverwalter.

Das Unternehmen ist nach der Finanzkrise von 2008 explosionsartig gewachsen, und das ist kein Zufall.

Zentralbanken auf der ganzen Welt haben seitdem Unmengen an Geld gedruckt. Ein erheblicher Teil dieses frisch geschaffenen Geldes fand schließlich seinen Weg in den Aktienmarkt, genauer gesagt in die börsengehandelten Fonds (ETFs) von BlackRock.

BlackRock war auch dafür verantwortlich, der Federal Reserve bei der Verwaltung ihres massiven Schuldenportfolios nach 2008 zu helfen. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die enge Beziehung zwischen BlackRock und der Regierung.

BlackRock ist eine gute Veranschaulichung des Cantillon-Effekts – diejenigen, die dem Gelddrucken am nächsten stehen, profitieren davon.

Was halten Sie vom Aufstieg von BlackRock?

Doug Casey: BlackRock verblüfft und erstaunt mich. Es entstand Ende der 80er-Jahre aus dem Nichts, gegründet von Larry Fink und einigen seiner Freunde. Wie haben sie es geschafft, 10 Billionen US-Dollar zu sammeln und zur größten Finanzmanagementeinheit der Welt zu werden? Sind sie super kompetent oder einfach nur hervorragend mit der Fed vernetzt? Sie sind sicherlich kompetent darin, Gelder zu sammeln. Sie sind absolut „vernetzt“. In der heutigen Welt, in der Regierungen direkt und indirekt alles kontrollieren, können Sie sicher sein, dass die Top-Leute bei BlackRock Mitglieder des Deep State sind.

Als Geldverwalter haben sie sich im Wesentlichen in eine Position gebracht, in der sie eine Gebühr von 10, 20 oder 30 Basispunkten – manchmal sogar 1% – auf das verwaltete Vermögen erheben können. Es muss eines der weltweit besten Geschäfte sein, denn BlackRock hat nur etwas mehr als 1.800 Mitarbeiter, um 10 Billionen US-Dollar zu verwalten.

Interessanterweise war ihre öffentlich gehandelte Aktie trotz ihres spektakulären Wachstums in den vergangenen zehn Jahren keine besonders beeindruckende Wertsteigerung. Die Aktie hat sich in diesem Zeitraum nur verzehnfacht, was natürlich großartig ist, aber angesichts des Super-Bullenmarktes, den wir hatten, keine wirklich herausragende Leistung ist. Ich weiß nicht, was sie mit all dem Geld machen, das monatlich von der Erhebung einer Gebühr für all diese Vermögenswerte hereinkommt. Aber man würde denken, es hätte in Anbetracht dessen, dass es Goldman Sachs, dem ursprünglichen gigantischen Vampirtintenfisch, den Rang abgelaufen hat, besser abschneiden können. Es ist jetzt etwas noch Größeres, etwas in der Größe des Kraken.

Ich habe an sich kein Problem mit Größe. Aber in der heutigen überfinanzierten Wirtschaft tut BlackRock mehr, als nur Gebühren für eine Dienstleistung zu erheben. Das Problem ist, dass die ETFs, Investmentfonds und Renten, die sie kontrollieren, die Aktien von börsennotierten Unternehmen wählen können. Das bedeutet, dass sie die Direktoren installieren können, die ihnen gefallen, die dann die Unternehmen in die gewünschte Richtung lenken.

Sie legen großen Wert auf ESG (Umwelt, Soziales, Governance) und DIE (Vielfalt, Inklusion und Gerechtigkeit). Als Ergebnis davon richten Unternehmen sich von der Maximierung von Gewinnen – der Befriedigung der Aktionäre – auf die Maximierung der politisch korrekten und woken Ideologie aus.

Derzeit gibt es etwa 500 Milliarden US-Dollar in Fonds, die offen ihre ESG-Orientierung bewerben. Die Öffentlichkeit wurde überzeugt, dass sie Geld in diese Fonds stecken sollten, um Tugend zu signalisieren, gerecht zu sein und die Welt zu retten. Tatsächlich jedoch trägt ESG dazu bei, Wohlstand zu zerstören. Das ist ein weiterer Grund, warum Wirtschaft und Märkte vor sehr turbulenten Zeiten stehen.

Internationaler Mensch: BlackRocks ETFs besitzen große Anteile an vielen börsennotierten Unternehmen.

BlackRock nutzt dies, um eine Agenda zu fördern, die möglicherweise nicht im Einklang mit den Kleinanlegern steht, die Aktien von BlackRock ETFs besitzen.

CEO Larry Fink behauptete einmal zweifelhaft, dass „kein Thema höher auf der Prioritätenliste unserer Kunden steht als der Klimawandel“.

Die Geldpolitik der Fed hat dazu beigetragen, das AUM von BlackRock aufzublähen, das das Unternehmen zur Förderung einer politischen Agenda nutzt.

Was ist hier los?

Doug Casey: BlackRock ist ein perfektes Beispiel dafür, warum Geld drucken und Zentralbanken immer dazu führen, dass die Reichen reicher werden. Sie stehen nicht nur näher am Geldhahn, sondern sie sind auch gut vernetzt, um Gefälligkeiten für Regierungsbeamte zu erledigen. Und die Gefälligkeiten werden erwidert. Wenn überschüssiges Geld erzeugt wird, fließt ein Großteil davon in die Aktien- und Anleihenmärkte. Aber der Durchschnittsmann weiß nicht, welche Aktien er kaufen soll, also verlässt er sich auf diese Vermögensverwalter.

Das erklärt teilweise den Erfolg von ETFs, die etwa 6 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten halten, wobei BlackRock ebenfalls der größte Akteur ist. Wer möchte Tausende Jahresberichte, 10-Ks und Pressemitteilungen lesen? Es ist einfacher, „im Markt“ mit einem Fonds zu sein. Das vereinfacht die Dinge für den Durchschnittsmann. Aber es hat einer großen Anzahl von Führungskräften eine enorme Macht verliehen. Und in der heutigen Welt scheinen sie mehr an Ideologie als an die Maximierung von Renditen interessiert zu sein.

Abgesehen davon sind diese Fonds so riesig geworden, dass es schwer ist, Renditen zu maximieren. Sie können keine kleinen Unternehmensgründungen kaufen, die hohe Renditen bieten könnten. Sie sind gezwungen, große Unternehmen zu kaufen, die von „Anzügen“ wie ihnen selbst geführt werden. Es ist an dem Punkt angelangt, an dem die überfinanzierte Welt in einer sich selbst verstärkenden Rückkopplungsschleife ist, die die Größe, nicht den Wert, betont.

Ungeachtet der Skaleneffekte kann alles nach einem gewissen Punkt so groß werden, dass es einfach unüberschaubar ist. Meine Vermutung ist, dass BlackRock diesen Punkt erreicht hat. Das ist bisher nicht zu erwähnen, dass die Aktien- und Anleihemärkte extrem überbewertet sind. Wir hatten einen 40-jährigen Bullenmarkt sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen, und die letzte Hälfte davon wurde durch lustiges Geld angeheizt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Märkte mehr denn je ein großes Unglück, das darauf wartet, zu passieren.

Ich würde mir keine allzu großen Sorgen um BlackRock selbst machen. Bis zum Zeitpunkt des aktuellen Bärenmarkts werden die Menschen nicht einmal mehr wissen wollen, dass Aktien existieren. Und sie werden große Vermögensverwalter hassen. Hoffentlich hat BlackRock die Saat seines eigenen Untergangs gesät.

Übrigens sollten Sie ETFs ohnehin nicht besitzen. Klar, sie sparen Ihnen die Zeit und die Recherche, die erforderlich sind, um individuelle Aktien zu kaufen. Aber jetzt könnte es eine gute Zeit sein, Ihr Maß an persönlicher Verantwortung zu erhöhen. Versuchen Sie zu lernen, wie man kleinere Einzelunternehmen auswählt, die zu klein für die BlackRocks dieser Welt sind. Verlassen Sie sich nicht auf einen ETF. Sie sind genau genommen nur Säcke mit den größten – nicht den besten – Unternehmen in ihrer Branche.

Internationaler Mensch: BlackRock war der größte und einflussreichste Akteur bei der Förderung von ESG in der Unternehmenswelt. Wenn es BlackRock nicht gäbe, wäre ESG heute nicht so prominent.

Kürzlich kündigte die SEC an, ESG-Standards für börsennotierte Unternehmen einzuführen – eine Entwicklung, die zweifellos BlackRock gefallen wird.

Was halten Sie von der dominanten Rolle von BlackRock bei der Förderung von ESG?

Doug Casey: Es ist ein ziemliches Problem. Wenn eine riesige Institution einen erheblichen Teil der Aktien eines börsennotierten Unternehmens besitzt, ist sie in der Lage, die Art von Unternehmensdirektoren einzusetzen, die sie wollen. Und heute sind viele oder die meisten Diversitätseinstellungen.

Ein Unternehmen nach den Grundsätzen von ESG zu führen, bedeutet, sich auf Katastrophen einzulassen. Es ist Teil eines ganzen Komplexes kollektivistischer Ideen, die wie eine Welle roher Abwässer über die Welt gespült sind.

Es geht nicht nur darum, dass BlackRock viel Geld mit einer Art von Lizenzgebühren für den Aktienmarkt im Allgemeinen verdient. Das Problem ist, dass BlackRock besonders giftige Werte hat. Sie waren schon lange führend bei der Förderung von ESG und DIE und nutzen ihre Anteilsvormundschaft, um Vorstandsmitglieder und Führungsteams zu wählen, die garantiert Unternehmen in den Boden fahren werden. Das ist ein Grund, warum Unternehmen wie Shell und BP sagen, dass sie aus dem Ölgeschäft aussteigen wollen, und warum Disney unansehbare Filme produziert, die Werten widersprechen, die sich von traditionell orientierten Amerikanern ableiten. Die Akzeptanz von ESG und DIE verleiht Menschen mit antikapitalistischer Mentalität immense Macht. Es ist ziemlich pervers.

Internationaler Mensch: BlackRock scheint weniger eine Einrichtung des freien Marktes zu sein und mehr ein Ausdruck der Fusion von Big Business und Big Government.

Was denken Sie?

Doug Casey: BlackRock ist tatsächlich Mussolinis nasser Traum in großem Maßstab, gemessen an der Realität.

Die dominierende wirtschaftliche und politische Philosophie in der Welt ist der Faschismus – und das schließt die USA ein.

Der Faschismus hat nichts mit Stiefeln, schicken Uniformen und nächtlichen Klopfen an der Tür zu tun.

Der Faschismus ist ein Wirtschaftssystem. Das Wort wurde von Mussolini geprägt. Sein Symbol ist das Fasces, eine Axt, die den Staat repräsentiert, umgeben von Stäben, die Unternehmen repräsentieren. Sie unterstützen einander.

Im Sozialismus gehören die Produktionsmittel direkt dem Staat. Der Faschismus behält jedoch große Unternehmen bei. Der Staat und das Big Business unterstützen einander. Es ist eine effizientere Vereinbarung als der Sozialismus. Unternehmen machen immer noch Gewinne, sodass die Wirtschaft wachsen kann. Es gibt mehr Geld zu stehlen als mit reinem Sozialismus. Die Reichen in der Wirtschaft und die Mächtigen in der Regierung legen einander Nester.

Im Sozialismus werden die Produktionsmittel direkt vom Staat besessen. Der Faschismus behält jedoch große Konzerne bei. Der Staat und die Großunternehmen unterstützen einander. Dies ist eine effizientere Anordnung als der Sozialismus. Unternehmen erzielen weiterhin Gewinne, sodass die Wirtschaft weiter wachsen kann. Es gibt mehr Geld zu stehlen als im reinen Sozialismus. Die Reichen in der Wirtschaft und die Mächtigen in der Regierung halten die Nester des jeweils anderen gefüllt.

Dies gilt überall. China, die USA, Europa und Russland haben im Wesentlichen ähnliche Wirtschaftssysteme. Der Faschismus herrscht heute weltweit. Begriffe wie Kommunismus, Sozialismus, Demokratie und Kapitalismus sind wirklich nur bedeutungslose und verwirrende Anachronismen.

Wir haben heute keine echten kapitalistischen Länder in der Welt. Es gibt auch keine sozialistischen Länder in der Welt, mit Ausnahme einiger Anomalien wie Kuba und Nordkorea. Das „kommunistische“ China wird von einer Organisation namens Kommunistische Partei regiert, hat aber nichts mit dem System namens Kommunismus zu tun. Die KPCh ist eigentlich nur ein Betrug, um ihren Mitgliedern eine rechtschaffene ideologische Deckung zu geben, die es ihnen ermöglicht, auf großem Fuß zu leben.

Hier in den USA schafft das Biden-Regime eine ideale Umgebung für den Faschismus, um sich auszubreiten und zu mutieren, eine Umgebung, in der Kreaturen wie die in Washington immer reicher und mächtiger werden. Politiker, Lobbyisten, Unternehmensbetrüger, NGO-Betrüger, Hofintellektuelle und Ähnliche schließen sich mit der Regierung und dem Tiefen Staat zusammen, um sehr reich im Rahmen des Gesetzes zu werden, indem sie scheinbar marktwirtschaftliche Prozesse nutzen.

Die Situation ist schlecht, und ich befürchte, dass es noch einige Zeit schlimmer werden wird. Es ist einer von vielen Faktoren, die das Jahrzehnt der 2020er-Jahre zu dem turbulentesten Jahrzehnt in lebender Erinnerung machen werden.

Internationaler Mensch: Angesichts dessen, worüber wir heute gesprochen haben, wohin führt das alles?

Doug Casey: Wenn ich mir den Geist des bisherigen Jahrhunderts anschaue, hat er kein freundliches Gesicht.

Es scheint mir, als wären alle Institutionen der Welt zu groß für ihr eigenes Wohl geworden. Dazu gehören sicherlich Regierungen und große Unternehmen, die direkt die meiste Weltwirtschaft kontrollieren. Es gibt eine Drehtür zwischen großen Unternehmen und dem Staat, Universitäten, NGOs und den Medien. Ich würde argumentieren, dass die Welt-Superstruktur zu groß, zu unhandlich, zu konzentriert und zu toplastig geworden ist. Das hat sie sehr instabil gemacht.

Gleichzeitig sinkt immer mehr von der Mittelschicht, die immer den ganzen Reichtum geschaffen hat, in die Unterschicht.

BlackRock und das, wofür es steht, sind symptomatisch für die Probleme in der Welt von heute. Ein Fluch über sie. Es hat nichts mit Kapitalismus und freien Märkten zu tun.