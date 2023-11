In Großbritannien bricht die Geschichte um die Corona-Impfungen zusammen

Der britische „Daily Telegraph“ meldete am Mittwoch, dass gegen AstraZeneca, den Hersteller eines der Corona-Impfstoffe, eine „bahnbrechende“ Klage eingereicht worden sei. Der Impfstoff sei „fehlerhaft“ gewesen, heißt es.

Jamie Scott, der durch den Corona-Impfstoff von AstraZeneca bleibende Hirnschäden erlitt, hat den Pharmariesen verklagt. Wegen eines Blutgerinnsels kann er nicht mehr arbeiten.

Auch der Witwer von Alpa Tailor, die nach der AstraZeneca-Impfung starb, hat Klage eingereicht.

Es sind zwei Testfälle, die den Weg für rund 80 weitere Klagen gegen den Impfstoffhersteller ebnen könnten. Die Opfer fordern Millionen von AstraZeneca.

Boris Johnson nannte den Impfstoff einen „Triumph für die britische Wissenschaft“. Inzwischen wird der Impfstoff in Großbritannien nicht mehr verwendet.

In den Monaten nach der Einführung des Impfstoffs traten sehr schwere Nebenwirkungen auf. AstraZeneca bestreitet, dass Scotts Gehirn durch die Spritze geschädigt wurde.

Arrogant, düster und undemokratisch

Scott wiederum behauptet, der Impfstoff sei „fehlerhaft“ und unsicher. Nach der Impfung wäre er beinahe gestorben. Nach einer schweren Hirnblutung riefen die Ärzte seine Frau Kate dreimal an, um sich von ihr im Krankenhaus zu verabschieden.

„Die Regierung sagte uns, der Impfstoff sei sicher und wirksam, aber was mit Jamie passiert ist, hat sein Leben verändert, und der Impfstoff von AstraZeneca ist der Grund dafür“, sagte Kate.

Die Telegraph-Kolumnistin Isabel Oakeshott veröffentlichte heute einen weiteren vernichtenden Meinungsartikel. Die Regierung habe sich während der Impfkampagne „arrogant, finster und undemokratisch“ verhalten, schreibt sie.

Selten habe ich eine so willkommene Schlagzeile gesehen.

Machttrunkene Minister betrachteten es als ein Wettrennen und wollten die Ersten sein. Sie kümmerten sich nicht um Kollateralschäden, so Oakeshott.

„Das Blatt hat sich gewendet. Die Mainstream-Medien berichten jetzt über Geschichten, die sie in den vergangenen drei Jahren unterdrückt haben. Sie wissen, dass sie die Wahrheit nicht ewig verbergen können“, sagte der ehemalige australische Abgeordnete Craig Kelly.

Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen, der kürzlich vor einem fast leeren Plenum über die Gefahren der Corona-Impfung sprach, sagte, er habe selten eine so willkommene Schlagzeile gesehen.

I have seldom seen such a welcome headline, my colleagues in the members tearoom, not so much. pic.twitter.com/0rRxAyhOvX