Wie ich mich auf den Krieg vorbereite

Von Daisy Luther

Wir alle hoffen, dass die Welt wieder einmal einer Kugel ausweicht und nicht in den Dritten Weltkrieg stürzt. Aber es sieht nicht gut aus. Abgesehen von den Spannungen im Nahen Osten, in die wir nicht direkt verwickelt sind, haben die USA gestern Abend als Vergeltung für die jüngsten Angriffe auf amerikanische Soldaten in der Region Luftangriffe in Syrien gegen vom Iran finanzierte Milizen durchgeführt. Und dann ist da noch der Ärger im Innern – wir können uns auf nichts einigen, jeder streitet über Israel gegen Palästina, und diese Einschätzung legt nahe, dass wir auch reif für einen Bürgerkrieg sind.

Das alles liegt natürlich nicht in unserer Hand. Die Entscheidungen, sich an globalen Konflikten zu beteiligen, werden nicht von Leuten wie uns getroffen, und ein Bürgerkrieg ist eine ganz andere Sache. Was kann ein Prepper also tun?

Nun, wir können die Trommeln des Krieges nicht aufhalten, aber wir können uns auf ihn vorbereiten.

Warum ich mich auf den Krieg vorbereite

Ein Freund von mir hat sich mit den Engpässen im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, und das ist ein guter Ausgangspunkt. In Amerika waren wir mit der Rationierung von Dingen wie Lebensmitteln, Schuhen, Metall, Papier und Gummi konfrontiert. Priorität hatten die Soldaten, und was übrig blieb, wurde unter den Zivilisten aufgeteilt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Mal genau die gleichen Engpässe haben werden, da der Krieg, wie viele andere Dinge auch, in das digitale Zeitalter übergegangen ist, aber die Soldaten werden immer noch Lebensmittel, Schuhe, Gummiwaren wie Reifen und Metall für die Herstellung von Fahrzeugen und Waffen benötigen.

Da alles digital ist, könnte sich ein kluger Mensch auch mit Dingen befassen, die Hauptplatinen und Schaltkreise benötigen – Computer, andere Geräte und Fahrzeuge.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Defense Production Act bereits in Kraft ist, um unsere Fabriken zu zwingen, das zu produzieren, was für die nationale Verteidigung benötigt wird, und den Kunden der nationalen Verteidigung Vorrang vor der Zivilbevölkerung einzuräumen.

Wir wissen nicht, ob dieser Konflikt in Übersee ausgetragen wird oder ob er sich bis an unsere Küsten ausbreitet. Meiner Meinung nach ist es am besten, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten und zu hoffen, dass er nicht eintritt.

Lebensmittel

Eines der ersten Dinge, die wahrscheinlich rationiert oder knapp sein werden, sind Lebensmittel. Ich stocke die Vorräte für meine Familie auf, indem ich im Schlussverkauf einkaufe, die Dinge so sorgfältig wie möglich verpacke, um Verderb und Schädlinge zu vermeiden, und mein kleines Haus bis unter die Decke fülle. Hier ist die Strategie, die ich bei der Vorbereitung mit Lebensmitteln anwende. Wenn das Geld knapp ist, wird auch dieses Buch helfen.

Viele Leute werden den extrem teuren Kauf von Langzeitnahrung in Eimern anpreisen. Das ist zwar eine Möglichkeit, aber weder die schmackhafteste, noch die nahrhafteste, noch die erschwinglichste. Ich habe zwar eine Reihe von Lebensmitteleimern, aber das ist meine letzte Zuflucht, die ich kaufe, weil sie dort lange lagern kann, ohne zu verderben. Wir alle haben hier unterschiedliche Strategien, und wenn Sie sich dadurch sicherer fühlen und es sich leisten können, finden Sie hier ein preiswerteres Paket, das für eine Person sechs Monate lang ausreicht. Ein weiterer Vorteil dieser Art von Vorräten ist, dass sie leicht zu transportieren sind und weniger Platz benötigen.

Wenn Sie Ihre eigene gefriergetrocknete Nahrung herstellen wollen – eine fantastische Möglichkeit -, hat meine Freundin Chris einen neuen Gefriertrockner, den sie gerade zu benutzen lernt. Sie schreibt hier über ihre Erfahrungen.

Schließlich sollten Sie so viele Lebensmittel wie möglich selbst herstellen. Egal, ob Sie in der Stadt oder auf einem Acker leben, dieser Kurs wird Ihnen dabei helfen. Wir haben auch eine physische Taschenbuchsammlung aller Artikel über Nahrungserwerb und -konservierung aus dem OP hier erhältlich.

Wie auch immer Sie es anstellen, ob Sie nun zusätzliche Konserven im Supermarkt kaufen, Ihre Gartenprodukte gefriertrocknen oder anderweitig konservieren oder Eimer kaufen, jetzt ist es an der Zeit, den Abzug zu betätigen.

Medikamente

Eine weitere unglaublich wichtige Vorbereitung sind meiner Meinung nach Medikamente. Nicht nur eine Sammlung von rezeptfreien Medikamenten, sondern verschreibungspflichtige Medikamente. Ich kenne einen Ort, an dem ich verschreibungspflichtige Medikamente in Humanqualität für eine Vielzahl von Problemen bekommen kann. The Wellness Company bietet verschreibungspflichtige Medikamentenpakete für Notfälle an, und ich habe eines für jedes Mitglied meines Haushalts. Das bedeutet, dass von jedem Medikament genug da ist, um uns alle zu behandeln, wenn es nötig ist. Als ich mein Paket erhielt, verlief die Bestellung reibungslos und bequem, und ich erhielt meine Medikamente sehr schnell. Über diese Erfahrung habe ich hier geschrieben.

Darüber hinaus habe ich eine große Hausapotheke, einige Medikamente, die ich auf Reisen gekauft habe, und eine Menge Fischantibiotika. Außerdem empfehle ich dringend, die Herstellung eigener pflanzlicher Arzneimittel zu erlernen, bevor man auf diese lebenswichtige Fähigkeit angewiesen ist.

Munition

Es würde mich nicht überraschen, wenn auch Munition im Falle eines Krieges rationiert oder schwer zu beschaffen wäre. Ich stocke meine Vorräte auf, so gut ich kann. Eine Waffe nützt nicht viel, wenn man nichts hat, um sie zu laden.

Edelmetalle

Was brauchen Sie, um Ihre hart erarbeiteten Ersparnisse zu bewahren und Ihr persönliches Vermögen unversehrt auf die andere Seite zu bringen? Edelmetalle sind seit langem die Sparkonten der Klugen. Ich weiß, ich weiß. Gold kann man nicht essen. Aber Sie können es, sorgfältig versteckt, zurücklegen und es nutzen, um sich wieder zu etablieren, wenn sich die Lage beruhigt hat.

Nach jeder Art von Konflikt oder Zusammenbruch fallen Kosten an. Nach dem Bürgerkrieg haben viele Menschen im Süden ihre Häuser verloren, weil sie die von der Union geforderten unverschämten Grundsteuern nicht bezahlen konnten. Sie können sicher sein, dass jede Regierung nach einem so teuren Unterfangen wie einem Krieg darauf erpicht sein wird, ihre Kassen mit Grundsteuergeldern aufzufüllen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass der Dollar seine Macht verliert – aber Gold und Silber werden es nicht. Tatsächlich investieren die Zentralbanken auf der ganzen Welt kräftig.

Ich habe ein Unternehmen, das ich für den Kauf von Edelmetallen verwende. ITM Trading legt sehr viel Wert auf Bildung, weshalb ich gerne mit ihnen zusammenarbeite. Ich habe bei meinen Beratungen so viel gelernt, und es gibt keine Verpflichtung oder Druck. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Gold etwas für Sie ist, empfehle ich Ihnen, anzurufen und sich persönlich beraten zu lassen. Das wird Ihnen helfen, Ihre Entscheidung zu treffen, und Sie können diesem Unternehmen wirklich vertrauen.

Denken Sie daran, dass Sie dieses Geld nicht unbedingt WÄHREND der schwierigen Zeiten ausgeben wollen. Es ist eine Möglichkeit, Ihre Ersparnisse in schwierigen Zeiten zu schützen, damit Ihnen später etwas von Wert bleibt.

Kommunikation

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer Situation, in der Sie wissen, dass das Land überfallen wurde, aber die Telekommunikation ausgefallen ist. Ihr Telefon funktioniert nicht, im Fernsehen gibt es keine Nachrichten, und es gibt kein Internet. Sie MÜSSEN in der Lage sein, zu kommunizieren und zu erfahren, was vor sich geht, damit Sie Ihre Familie in Sicherheit bringen können. Sie werden nach Ihren Lieben in der Ferne sehen wollen.

Amateurfunk ist die Antwort. Aden stellt in diesem Artikel einige kostengünstige, einfache Geräte vor. Ich arbeite daran, meine Lizenz zu bekommen, indem ich seinen Studienführer benutze, den ich hier gefunden habe (er ist großartig!), und schließlich kann ich sein Buch über Notfallkommunikation hier lesen.

Verschiedene Artikel

Ich empfehle auch einige der folgenden verschiedenen Vorbereitungen:

Kümmern Sie sich um alle medizinischen und zahnmedizinischen Probleme.

Besorgen Sie Schuhe für die ganze Familie (für Kinder eine Nummer größer).

Kaufen Sie bei Bedarf Wintermäntel, Handschuhe, Mützen und Schals.

Besorgen Sie neue Reifen für Ihre Fahrzeuge.

Erledigen Sie aufgeschobene Autoreparaturen.

Füllen Sie Ihren Propangastank auf oder besorgen Sie Heizöl, das Sie benötigen, und füllen Sie es nach.

Lassen Sie Ihre Klärgrube auspumpen.

Es ist nicht unverschämt, sich im Voraus um diese Dinge zu kümmern – das ist etwas, das Sie tun können und von dem Sie sicher sein können, dass Sie es irgendwann brauchen werden.