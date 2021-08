Das 19. Jahrhundert wurde durch Öl verändert. Das 20. Jahrhundert wurde von ihm geprägt. Und das 21. Jahrhundert ist dabei, es zu überwinden. Doch wer hat die Ölindustrie ins Leben gerufen? Was haben sie mit dem immensen Reichtum und der Macht gemacht, die sie damit erlangt haben? Und was haben sie mit dieser Macht in einer kohlenstoffarmen Welt vor? Dies ist die bemerkenswerte wahre Geschichte der Oligarchen und der Welt, die sie geschaffen haben.