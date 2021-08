Der Propagandakrieg (Teil II)

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Die Kolumne, die Sie gleich lesen werden, ist Propaganda. Ja, das ist richtig … Propaganda. Es handelt sich weder um politische Satire noch um einen Kommentar, noch um objektive Nachrichten oder Informationen, noch um unvoreingenommene, verifizierte wissenschaftliche Fakten. Es ist schlicht und einfach Propaganda.

Das ist kein Geständnis, kein Haftungsausschluss und keine Warnung. Ich schäme mich nicht, Propaganda zu schreiben. Fast alles, was Sie im Internet, in Zeitungen, im Fernsehen, in Lehrbüchern, in Romanen, auf Plakatwänden und überall sonst sehen und lesen, ist Propaganda. An Propaganda ist nichts auszusetzen. Die Frage ist nur, wer sie betreibt und wozu sie dient. Hier ist die Definition aus dem Cambridge Dictionary:

„Informationen, Ideen, Meinungen oder Bilder, die oft nur einen Teil eines Arguments wiedergeben, die gesendet, veröffentlicht oder auf andere Weise verbreitet werden, um die Meinung der Menschen zu beeinflussen“.

Das ist es, was die Kolumne, die Sie gerade lesen, ist … ein Versuch, die Meinung der Menschen zu beeinflussen. Natürlich ist das nicht alles, was sie ist. Nichts ist immer nur eine Sache. Aber es ist absolut Propaganda. Genau wie alles andere, was Sie heute lesen werden.

Es tut mir schrecklich leid, wenn Sie das schockiert, aber es gibt kein „objektives“ Fantasieland, in dem niemand versucht, Sie von etwas zu überzeugen oder Sie unter Druck zu setzen oder Sie anderweitig zu beeinflussen, etwas zu tun. Es gibt sie nicht, diese „objektive“ Traumwelt, in der „maßgebliche Quellen“ „die Fakten“ berichten, in der „die Fakten“ von „neutralen“ „Faktenprüfern“ „überprüft“ werden, in der ehemalige NSA- und CIA-Spitzel als Kommentatoren bei MSNBC und CNN angestellt werden, weil ihnen „die Wahrheit“ am Herzen liegt, in der „die Wissenschaft“ immun gegen Manipulation ist. Dieses Hirngespinst ist das Alibi von Autoritären, Sektenführern und anderen Kontrollfreaks und den Menschen, denen sie eine Gehirnwäsche verpasst haben, damit sie daran glauben.

Jeder – und ich meine buchstäblich jeder – versucht, Sie zu überreden oder von etwas zu überzeugen. Ihre Freunde, Familie, Kollegen, Ihr Chef, Werbetreibende, Lobbyisten, Regierungsbeamte, die Medien, Künstler, Lehrer, Ärzte, Journalisten, Blogger, Twitter-Bots usw. Das ist kein Grund zur Paranoia. Es ist ein natürlicher Teil des menschlichen Sozialverhaltens. Es geschieht gerade jetzt, während Sie diesen Satz lesen. Ich versuche, Sie von etwas zu überzeugen. Gleich werde ich Sie auffordern, etwas zu tun.

Auf diese Weise erschaffen wir kollektiv die „Realität“, indem wir uns gegenseitig überzeugen und beeinflussen, oder indem wir zulassen, dass wir überzeugt und beeinflusst werden, meist von mächtigen ideologischen Kräften, die sich nicht um uns kümmern und uns nur kontrollieren wollen, aber auch von uns selbst, Augenblick für Augenblick, mit jedem Wort, das wir sprechen, und jeder Handlung, die wir tun.

Jede Entscheidung, die wir treffen, ist eine Werbung, ein politisches Statement, ein Glaubensbekenntnis … ein kleiner Beitrag zu einem Kunstwerk, das wir gemeinsam schaffen, was die „Realität“ ist. Sie und ich sind gerade dabei, dies zu tun. Ich versuche mein Bestes, Sie zu beeinflussen, und Sie entscheiden, ob Sie mich das tun lassen, ob Sie mir vertrauen … ob wir dieselbe „Realität“ teilen.

Dieser Prozess (oder diese Verhandlung, wenn Sie so wollen) ist endlos, und es gibt kein Entrinnen aus ihm. So zu tun, als ob er nicht stattfände – als ob wir nicht mit jeder Entscheidung, die wir treffen, gemeinsam die „Realität“ schaffen – ist kindisch und besonders gefährlich in einer Zeit wie dieser, in der eine neue Form des Totalitarismus auf der ganzen Welt ausgerollt wird. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich in Fantasien zurückzuziehen. Wie ich bereits in Teil I dieses Beitrags festgestellt habe, befinden wir uns in einem Propagandakrieg, und wir verlieren. GloboCap stellt eine neue „Realität“ her, eine pathologisiert-totalitäre „Realität“. Entweder man akzeptiert sie und passt sich ihr an, oder man widersetzt sich ihr. Das sind die Möglichkeiten. Es gibt keine anderen Möglichkeiten.

Gut, da wir das jetzt geklärt haben, lassen Sie uns zu der Propaganda kommen, um die es geht, und zu dem, wozu ich Sie auffordere.

Ich glaube, die jungen Leute nennen das ein „Meme“. Es ist etwas, das jeder tun kann. Machen Sie einen Tweet oder einen Beitrag wie diesen, mit Ihrem Namen, Ihrem Gesicht, Ihrem Land und Ihren Angaben, egal welche Einschränkungen für Sie gelten. Verwenden Sie den Hashtag. Verbreiten Sie ihn. Ermuntern Sie andere, das Gleiche zu tun. Erwähnen Sie nicht einmal das Virus oder die „Impfstoffe“. Konzentrieren Sie sich auf den Totalitarismus. Machen Sie ihn sichtbar. Machen Sie ihn persönlich. Die Neuen Normalen müssen die Gesichter der Menschen sehen, die sie verteufeln, weil wir uns nicht zu ihrer neuen „Realität“ bekehren werden.

Nein, das wird für die Fanatiker nicht den geringsten Unterschied machen, aber die meisten von ihnen sind keine Fanatiker. Die meisten von ihnen sind einfach nur verängstigt und verwirrt und völlig verblödet … ihre Gehirne funktionieren nämlich nicht. Buchstäblich. Sie sind nicht mehr in der Lage zu denken. Wenn man sie herausfordert, werden sie entweder aggressiv oder fangen an, wie die Mitglieder einer riesigen Sekte roboterhaft Propaganda nachzuplappern. Jeder, der schon einmal mit ihnen zu tun hatte (und ich habe das Gefühl, dass Sie das wahrscheinlich auch getan haben), weiß, dass sie mit Fakten, Argumenten und grundlegenden Überlegungen völlig unerreichbar sind, ganz zu schweigen vom gesunden Menschenverstand, weshalb ich das weitgehend aufgegeben habe und mich auf Propaganda konzentriere.

Propaganda hat diese Leute programmiert, und Propaganda kann sie deprogrammieren … oder zumindest kann sie ihre derzeitige Programmierung stören, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, vielleicht sogar genug, um sie zum Nachdenken zu bringen, was sie dazu bringen könnte, die offizielle „Realität“ in Frage zu stellen … was, wie jeder Sektendeprogrammierer Ihnen sagen wird, der erste Schritt ist, um sich von der Sekte zu lösen.

Ja, es ist nur ein Bild und ein paar Worte, aber wenn Sie an der Macht der visuellen Propaganda zweifeln, bedenken Sie, was GloboCap in der relativ kurzen Zeitspanne von 17 Monaten erreicht hat. Sie haben den Gesellschaften auf der ganzen Welt eine neue offizielle Ideologie (mit anderen Worten, eine neue „Realität“) aufgezwungen.

Im Ernst, denken Sie einen Moment darüber nach … sie haben buchstäblich eine neue globale „Realität“ eingeführt. Sie haben dies in erster Linie mit Propaganda getan, vor allem mit visueller Propaganda, die auf einer primären, instinktiven Ebene funktioniert. Sie überschwemmten die Öffentlichkeit mit Bildern von Krankheiten, Krankenhäusern, Patienten an Beatmungsgeräten, Leichensäcken, die in Todeslastwagen gestapelt wurden, Massenbegräbnissen und Menschen, die auf der Straße tot umfielen. Sie zwangen jeden, medizinisch aussehende Masken zu tragen und eine ständig wechselnde Reihe von sinnlosen, paranoiden Erfüllungsritualen durchzuführen, um eine Atmosphäre der „tödlichen Ansteckung“ zu erzeugen. Im Grunde verwandelten sie den gesamten Planeten in eine unausweichliche Pandemie-Theaterproduktion, in der die terrorisierten Darsteller auch das Publikum sind. Sie taten dies hauptsächlich mit visueller Propaganda, Bildern und beobachteten Verhaltensweisen. (Der Unsinn, den uns die New Normals roboterhaft vortragen, soll nicht geglaubt werden; er soll auswendig gelernt und wortwörtlich wiederholt werden, wie ein religiöses Dogma oder das Skript eines Kundendienstmitarbeiters.)

Und wenn Sie denken, dass Ihr Tweet oder Beitrag keine Rolle spielt … nun, es ist jetzt etwa 48 Stunden her, dass ich meinen gepostet habe, und Tausende von Menschen auf der ganzen Welt schließen sich mit eigenen Tweets und Beiträgen an. (OffGuardian sammelt hier einige von ihnen und lädt dazu ein, ihre Stimmen hinzuzufügen.) Twitter unterdrückt den Hashtag #NewNormal und versieht die Tweets mit Warnungen vor „sensiblem Inhalt“. Fanatische New Normals, die wütend darüber sind, dass man ihnen die Gesichter der Menschen zeigt, die sie dämonisieren, schreien uns Beleidigungen, Todeswünsche, Drohungen, Spott und andere bissige Beschimpfungen entgegen, verlangen, dass die Behörden uns zensieren, und versuchen verzweifelt, uns verschwinden zu lassen, indem sie den Hashtag an zufälliges Geschwafel anhängen.

Das würde nicht passieren, wenn unsere Stimmen nicht wichtig wären.

Was wir tun, ist im Grunde eine Online-Version des klassischen gewaltlosen zivilen Ungehorsams. Wir stören das neue offizielle Narrativ, die offizielle Ideologie, die offizielle „Realität“, wenn auch nur am Rande und nur für einen Moment. Machen Sie mit. Ignorieren Sie die fanatischen New Normals, die uns im Internet Hass entgegenschreien. Unterbrechen Sie die Aufführung des „Pandemie-Theaters“. Machen Sie den neuen Totalitarismus sichtbar. Machen Sie es persönlich … für sie und für uns.

Falls Sie eine Erinnerung daran brauchen, was auf dem Spiel steht, hier ist ein aktuelles Foto von einem schönen Graffiti an einem unbekannten Ort irgendwo in New Normal Germany. Für diejenigen unter Ihnen, die kein Deutsch lesen können, heißt es übersetzt … „GAS THE UNVACCINATED“.