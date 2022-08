Jeannette Bahr – Diplom-Biomathematikerin & Forscherin – SARS-CoV-2 ist ein rein mathematisches Modell.

eannette Bahr der Universität Greifswald und RA Reiner Füllmich bestätigen, dass es sich bei dem SARS-CoV-2 Genom, um ein rein mathematisches Modell, also eine virtuelle Konstruktion handelt, welche so nie in der Realität gefunden wurde.

Der Corona-Ausschuss scheint nun begriffen zu haben, dass kein Nachweis für die Existenz eines SARS-COV-2 existiert.

