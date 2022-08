Senator appelliert an alle Ärzte und Krankenschwestern: „Stoppt diesen Wahnsinn“.

US-Senator Ron Johnson ist praktisch der einzige Politiker, der den Opfern von Impfschäden eine Stimme gibt. Infolgedessen wurde er von den Medien und dem Establishment verunglimpft.

Johnson kämpft aber weiter und vor ein paar Tagen war er zu Gast in der Sendung The Highwire mit Del Bigtree. Er wandte sich direkt an die Ärzte: „Wenn Sie ein Arzt sind und aufgewacht sind, wenn Sie wissen, dass es falsch und nicht richtig ist, dann bleiben Sie nicht länger im abseitsstehen.“

Senator Ron Johnson on the Highwire appeals to doctors who have denied their patients early therapy for the pandemic virus, denied \/ injuries/disabilities/deaths, to come clean and recognize their mistakes and get back to fulfilling their Hippocratic Oath and duty to treat. pic.twitter.com/KgUZQxb9HA