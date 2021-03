Corona-Gipfel: Zumutung für jeden mündigen Bürger

Hand aufs Herz: Haben Sie im Grundgesetz irgendetwas von „Spielraum“ oder „Puffer“ gelesen? In den Abschnitten, die am wichtigsten sind in der Verfassung – bei den Grundrechten? Mir zumindest ist keine entsprechende Einschränkung derselben bekannt. Genau diese „Spielräume“ und „Puffer“ sollen nun aber nach dem Willen von Angela Merkel gelten, wenn es um die Wiederherstellung der Grundrechte in Deutschland geht. Ihr heutiger Auftritt vor der Öffentlichkeit nach dem sogenannten „Corona-Gipfel“, der in der Verfassung ebenfalls nicht vorgesehen ist, war eine massive Zumutung für jeden Menschen, der sich noch nicht an die Entwertung des Grundgesetzes und der Grundrechte gewöhnt und dahingehend abgestumpft ist. Die Kanzlerin sprach zu den Bürgern wie eine Erzieherin