Corona-Shutdown laut SVP eine Diktatur des CH-Bundesrates?

Im Zuge der andauernden Shutdown-Politik in der Schweiz fordern Bürger und verschiedene Vereine eine Lockerung der gegenwärtigen Maßnahmen. Darunter ist auch Aletheia, ein Verein mit über 1.000 Gesundheitsfachpersonen, aber auch Wissenschaftlern und Rechtsanwälten. In ihrem offenen Brief an den Bundes-, National- und Ständerat zeigen sie zahlreiche Missstände und Missverhältnisse durch verschiedene wissenschaftliche Studien auf. Die Frage bleibt offen, weshalb der Bundesrat und das Parlament trotz dem Wissen der im Brief genannten Fakten weiterhin an ihrem Kurs der Massentestungen und an den Lockdown-Maßnahmen festhalten?