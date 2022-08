Corona-Tests enthalten giftige Substanzen, die schädlich sein können

Zu Beginn dieses Jahres haben sich rund 60 Millionen Amerikaner einem COVID-Selbsttest unterzogen. Es gibt nur ein Problem: Sie können für die menschliche Gesundheit gefährlich sein.

Laut Poison Control enthalten viele der Corona-Testkits eine Substanz, die schädlich sein kann. Die Substanz befindet sich in der Testflüssigkeit. Es handelt sich um Natriumazid, eine farb- und geruchlose toxische Substanz, die in frühen Airbags verwendet wurde. Natriumazid wird mit dem Selbstmordpulver „Middel X“ in Verbindung gebracht.

Das Verschlucken der Substanz kann Schwindel, Kopfschmerzen und Herzklopfen verursachen. In schweren Fällen können die Betroffenen einen Schlaganfall erleiden, das Bewusstsein verlieren oder sogar sterben, berichtet NewsNation.

Die Menge an Natriumazid in den meisten Corona-Schnelltests verursacht bei Erwachsenen keine unmittelbare Vergiftung, aber sie sollten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden, sagte Poison Control.

Letztes Jahr wurde Wilmas Hund aus Heelsum sehr krank, nachdem er die Plastikampulle mit der Testflüssigkeit für einen Coronaself-Test vom Tisch geklaut hatte. Der Hund kaut auf allem Plastik herum. „Sie war sehr unruhig und musste viel husten und sich übergeben“, so die Frau gegenüber Omroep Gelderland.

Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Test Natriumazid enthielt. Die Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen und die Jugend (IGJ) hielt eine Warnung nicht für erforderlich.

Das schnelle Eingreifen des Tierarztes rettete das Leben des Hundes. „Das kann auch bei anderen Tieren oder sogar bei einem Kleinkind passieren. Du solltest nicht darüber nachdenken“, sagte Wilma.

Im Übrigen bleibt die Frage offen, ob der von Ihnen verwendete Test echt ist. Untersuchungen haben ergeben, dass Hunderttausende von Belgiern mit falschem Material auf Corona getestet wurden.