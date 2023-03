Corona: Wieso immer nur Lauterbach? Spahn & Co waren die Ersttäter

Von Peter Haisenko

Nahezu jede Kritik am Gesundheitsminister Lauterbach ist berechtigt und zutreffend. Seine Erscheinung und seine Auftritte prädestinieren ihn geradezu als Ziel für Spott und Kritik. Das ist derart einfach, dass vergessen wird, wer mit dem ganzen Irrsinn angefangen hat und dass er erst seit eineinhalb Jahren Verantwortung als Gesundheitsminister trägt.

Bereits von Beginn an, als im Februar die Corona-Kampagne gestartet worden ist, stand Lauterbach in der ersten Reihe der Panikverbreiter. Er war Dauergast in allen möglichen Talkrunden und durfte dort den Einpeitscher spielen, für die Regierungslinie. Deswegen darf er nicht aus der Verantwortung entlassen werden für die Zeit, als er noch nicht das Ministeramt hatte. Aber damit bin ich beim Punkt angekommen. Es war die Regierung Merkel mit dem Bankkaufmann Spahn, die die Lockdowns, Ausgangssperren und den Maskenzwang verhängt haben. Vor allem der bayrische Ministerpräsident Söder darf hier nicht unerwähnt bleiben.

Herr Lauterbach wäre ein unbekannter Psychopath geblieben, wenn die Regierung Merkel nicht den Boden für ihn bereitet hätte. Es war die Regierung Merkel, die im Februar 2020 das unselige Papier geschaffen hat, in dem Angst und Panik als Instrument für die Corona-Kampagne propagiert worden sind. Es war Herr Spahn, der den „Spezialisten“ Drosten zur unangreifbaren „Autorität“ erhoben