COVID-19-Auffrischungsimpfungen: Es gibt null, und ich meine null, Beweise dafür, dass das der Fall ist

Reuters: Die Entwickler des COVID-19-Impfstoffs machen immer kühnere Behauptungen, dass die Welt jährliche Auffrischungsimpfungen oder neue Impfstoffe braucht, um die betreffenden Coronavirus-Varianten zu bekämpfen, aber einige Wissenschaftler stellen die Frage, wann oder ob solche Impfungen nötig sein werden.

In Interviews mit Reuters sagten mehr als ein Dutzend einflussreicher Experten für Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen, dass es immer mehr Beweise dafür gibt, dass eine erste Runde globaler Impfungen einen dauerhaften Schutz gegen das Coronavirus und seine besorgniserregendsten Varianten, die bisher entdeckt wurden, bieten könnte.

Einige dieser Wissenschaftler äußerten sich besorgt darüber, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit in Bezug auf COVID-19-Impfungen eher von Pharma-Managern als von Gesundheitsexperten festgelegt werden, obwohl viele darin übereinstimmten, dass die Vorbereitung auf einen solchen Bedarf als Vorsichtsmaßnahme klug ist.

Sie befürchten, dass das Drängen der wohlhabenden Nationen auf eine Wiederholungsimpfung noch in diesem Jahr die Kluft zu den ärmeren Ländern vertiefen wird, die Schwierigkeiten haben, Impfstoffe zu kaufen und möglicherweise Jahre brauchen, um ihre Bürger auch nur einmal zu impfen.

„Wir sehen noch nicht die Daten, die eine Entscheidung darüber ermöglichen würden, ob Auffrischungsimpfungen notwendig sind oder nicht“, sagte Kate O’Brien, Direktorin der Abteilung für Immunisierung, Impfstoffe und Biologika bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

O’Brien sagte, dass die WHO ein Expertengremium bildet, das alle Daten zu den Varianten und zur Wirksamkeit der Impfstoffe bewerten und bei Bedarf Änderungen an den Impfprogrammen empfehlen soll.

Albert Bourla, Chief Executive von Pfizer Inc. (PFE.N), sagte, dass die Menschen „wahrscheinlich“ alle 12 Monate eine Auffrischungsdosis des Impfstoffs des Unternehmens benötigen werden – ähnlich wie bei einer jährlichen Grippeimpfung – um eine hohe Immunität gegen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus und seine Varianten aufrechtzuerhalten.

„Es gibt null, und ich meine null, Beweise dafür, dass das der Fall ist“, kontert Dr. Tom Frieden, ehemaliger Direktor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

„Es ist völlig unangemessen zu sagen, dass wir wahrscheinlich eine jährliche Auffrischung brauchen, weil wir keine Ahnung haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist“, sagte Frieden, der jetzt die globale Gesundheitsinitiative Resolve to Save Lives leitet, zu den Behauptungen von Pfizer über Auffrischungen.

Pfizer reagierte auf die Kritik und sagte, dass es einen Bedarf an Auffrischungsimpfungen erwartet, solange das Virus noch weit verbreitet ist. Das könnte sich ändern, sobald die Pandemie besser unter Kontrolle ist, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Der CEO von Moderna Inc. (MRNA.O), Stephane Bancel, will bis zum Herbst einen Impfstoff produzieren, der auf eine Variante abzielt, die zuerst in Südafrika identifiziert wurde, und erwartet, dass regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig sein werden.

Die Vereinigten Staaten bereiten sich darauf vor, solche Dosen für die Amerikaner bereitzuhalten, während die Europäische Union, Großbritannien und Israel neue Vorräte an COVID-19-Impfstoffen bestellt haben, um sie als schützende Auffrischung einzusetzen.

Einige Gesundheitsexperten, darunter Richard Hatchett, Geschäftsführer der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die viele Impfstoffprojekte finanziert hat, sagen, dass die Impfstoffhersteller angesichts der Ungewissheit darüber, was langfristig benötigt wird, zu Recht eine Auffrischungsimpfung planen.

Die Regierungen können dann selbst entscheiden, ob sie die Produkte kaufen wollen, sagte er.

„EIN KLEINER BEWEIS“

Pfizer und der deutsche Partner BioNTech SE haben bisher herausgefunden, dass die Impfung noch sechs Monate nach der zweiten Dosis zu mehr als 91% wirksam ist, verglichen mit fast 95% in der klinischen Studie. Die Unternehmen werden verfolgen, wie stabil der Schutz im Laufe der Zeit bleibt.

Dr. William Gruber, Senior Vice President of Vaccine Clinical Research and Development bei Pfizer, sagte Anfang des Monats gegenüber Reuters, dass die Vorhersage für jährliche Auffrischungsimpfungen auf „ein paar Anzeichen“ für einen Rückgang der Immunität in diesen sechs Monaten basiere.

Pfizer erwartet, dass der COVID-19-Impfstoff über Jahre hinweg ein wichtiger Umsatzträger sein wird und prognostiziert für das Jahr 2021 einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff. Die weltweiten Ausgaben für COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen könnten sich laut der US-Gesundheitsdatenfirma IQVIA Holdings (IQV.N) bis 2025 auf 157 Milliarden Dollar belaufen.

Stephen Hoge, Präsident von Moderna, geht davon aus, dass Auffrischungsimpfungen notwendig sein werden, um die Immunität aufrechtzuerhalten, was zum Teil auf die zögerliche Haltung gegenüber dem Impfstoff zurückzuführen ist, da schätzungsweise 30 % der US-Bevölkerung nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Solange das Virus weit verbreitet ist, müssen Menschen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, möglicherweise ihren Immunschutz aufstocken, so Hoge.

„Alle Regierungen sind in Gesprächen mit (Moderna) und anderen Firmen über Auffrischungsimpfungen“, sagte er.

BREITERE IMMUNITÄT?

Ende letzten Jahres waren Wissenschaftler optimistisch, dass hochwirksame Impfstoffe die globale Pandemie, die die Volkswirtschaften erschüttert und mehr als 3,4 Millionen Menschen getötet hat, schnell eindämmen könnten.

Diese Hoffnungen wurden im Februar getrübt, als sich herausstellte, dass mutierte Versionen des Virus sich dem Schutz durch Impfstoffe entziehen könnten. Laborstudien zeigten, dass die südafrikanische Variante bei Menschen, die mit den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna geimpft wurden, eine sechs- bis achtfache Verringerung der Antikörperspiegel bewirken konnte.

Klinische Studiendaten zeigten auch, dass die Impfstoffe von AstraZeneca Plc (AZN.L), Johnson & Johnson (JNJ.N) und Novavax Inc (NVAX.O) weniger wirksam waren, um Infektionen in Südafrika zu verhindern, wo die Variante weit verbreitet ist.

Diese Studien spornten die Pharmaunternehmen an, Auffrischungsdosen ihrer Impfstoffe zu testen und Impfungen zu entwickeln, die auf bestimmte Varianten des Virus abzielen.

Neuere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass die Impfstoffe von Moderna und Pfizer/BioNTech hohe Mengen an schützenden Antikörpern produzieren, die einen „Puffereffekt“ gegen die bekannten Varianten erzeugen, so Dr. Anthony Fauci, Leiter der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und ein Top-Berater des Weißen Hauses.

Und Antikörper – die das Coronavirus daran hindern, sich an menschliche Zellen zu heften – sagen nicht alles. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass T-Zellen – eine Art weißer Blutkörperchen, die bereits infizierte Zellen angreifen und zerstören können – dazu beitragen können, schwere COVID-19-Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte zu verhindern.

NIAID-Forscher fanden heraus, dass T-Zellen im Blut von Menschen, die sich von dem ursprünglichen Virus erholt hatten, immer noch Infektionen abwehren konnten, die durch die betreffenden Varianten verursacht wurden, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien gefunden wurden.

„Es ist durchaus möglich“, dass Auffrischungsimpfungen nicht nötig wären, sagte Fauci gegenüber Reuters. „Es ist denkbar, dass die Varianten mit einem wirklich guten Impfstoff nicht so sehr ein Problem darstellen, wie wir es vielleicht erwartet haben.“

Nichtsdestotrotz versichern Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa ihrer Bevölkerung, dass eine neue Runde von Impfungen verfügbar sein wird, wenn sie benötigt wird, da viele Nationen immer noch verzweifelt nach Impfstoffvorräten suchen.

„Es ist eine große Sorge, dass … wohlhabende Länder damit beginnen würden, Auffrischungsdosen zu verabreichen und die Versorgung der Menschen mit der ersten Impfstoffdosis weiter einzuschränken“, sagte Rajeev Venkayya, Leiter der globalen Impfstoffe bei Takeda Pharmaceutical Co (4502.T).

Dr. Monica Gandhi, eine Ärztin für Infektionskrankheiten an der Universität von Kalifornien, San Francisco, sagte, dass Entscheidungen darüber, ob Auffrischungsimpfungen benötigt werden, „am besten von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens getroffen werden, und nicht von den CEOs eines Unternehmens, das möglicherweise finanziell profitiert.“