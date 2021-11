COVID-19: Die irische Grafschaft Waterford hat eine der höchsten Impfraten der Welt – warum steigen die Fälle dann so stark an?

Der Artikel von Skynews schreibt die Impfung immer noch schön, obwohl hier eindeutig zu sehen ist, dass die Impfungen versagen.

Waterford im Südosten Irlands ist ein Beispiel für das Coronavirus-Rätsel des Landes. Warum gibt es einen Anstieg der COVID-19-Fälle in einem Land, in dem rund 92 % aller Erwachsenen vollständig geimpft sind?

In der Grafschaft Waterford sind 99,5 % der Erwachsenen über 18 Jahren doppelt geimpft. Das ist vermutlich eine der höchsten Raten in der ganzen Welt.

Nach Angaben des Health Protection Surveillance Centre steht die Grafschaft mit einer 14-tägigen Inzidenzrate von 1.294 pro 100.000 Einwohner an der Spitze der nationalen Infektionsrangliste.

Tom Gallagher kann nicht glauben, dass seine Heimatstadt Waterford City derzeit das Epizentrum der vierten COVID-Welle in Irland ist. Zu einem früheren Zeitpunkt der Pandemie wäre er beinahe an der Krankheit gestorben.

Tom verbrachte 66 Tage im örtlichen Krankenhaus, darunter zwei Aufenthalte an einem Beatmungsgerät auf der Intensivstation. Auch sein Bruder und seine Schwester haben sich angesteckt.

„Ich gehe ständig an dem Krankenhaus vorbei“, erzählt er Sky News. „Ich schaue hinauf und denke nur: Da sind immer noch Menschen mit diesem Virus drin.“

Tom leidet jetzt an einer langwierigen COVID-Erkrankung, und Scans haben gezeigt, dass seine Lunge von der Krankheit vernarbt ist. Der 55-Jährige stimmt zu, dass fast alle, die er in Waterford kennt, vollständig geimpft sind, meint aber, dass dies zu einer gewissen Selbstzufriedenheit geführt hat.

„Die Leute denken, dass der Impfstoff eine Vollschutzimpfung ist, dass man völlig immun ist“, sagt er.

„Aber das ist natürlich nicht der Fall, wissen Sie. Ich bedaure die Großeltern, die noch zu Hause leben und sich Sorgen machen, dass sie sich anstecken könnten, denn es sind die schwachen Menschen, die noch immer sterben, Menschen mit Grunderkrankungen.“

Die derzeitige Infektionswelle (mit den höchsten täglichen Zahlen seit Januar) unterscheidet sich von der des letzten Winters durch die erfolgreiche Einführung der Impfung in Irland.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Einweisungen in die Intensivstationen ist stabil und in den letzten Tagen leicht rückläufig. Es ist allgemein anerkannt, dass die „Impfmauer“ die Zahlen der schweren Erkrankungen und Todesfälle nach unten gedrückt hat.

Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Frustration der Öffentlichkeit über die hohen Inzidenzraten auf einem Missverständnis darüber beruht, was die Impfstoffe eigentlich bewirken sollten.

„Die Funktion des Impfstoffs ist es, Krankheiten und Todesfälle zu verhindern, das ist das Hauptziel, und die Impfstoffe halten sich gut, das ist großartig. Das ist die Ansicht von Professor Luke O’Neill, einem Immunologen am Trinity College Dublin und einer der bekanntesten wissenschaftlichen Persönlichkeiten des Landes während der Pandemie.

Nach Ansicht von Professor O’Neill wäre die Lage der öffentlichen Gesundheit in Irland ohne die breite Akzeptanz der Impfungen weitaus schlimmer als das derzeitige besorgniserregende Szenario.

„Ohne die Impfstoffe wäre Irland jetzt völlig abgeschottet“, argumentiert er, „weil Delta so übertragbar ist, wären die Krankenhäuser voll mit COVID-Patienten, und alle Beweise sprechen dafür.“

Die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs wird in den kommenden Monaten ein größeres Problem werden, sagt Prof. O’Neill, und er befürwortet eine Ausweitung des Auffrischungsimpfungsprogramms, das in Irland noch in den Kinderschuhen steckt.

Ein verändertes Verhalten der Bevölkerung wird weithin als einer der Hauptfaktoren für die derzeitige Welle genannt. Viele Belege dafür sind rein anekdotisch, aber einige werden durch Daten untermauert – wie die von der Behavioural Research Unit am Economic and Social Research Institute in Dublin erstellten.

Professor Pete Lunn ist der Leiter der BRU und sagt, dass die jüngsten Erhebungen, die an einer Stichprobe von 1.000 Personen durchgeführt wurden, einen Wandel in der Risikobereitschaft der Öffentlichkeit zeigen.

„Mit der Lockerung der Beschränkungen“, so Lunn, „haben die sozialen Aktivitäten allmählich zugenommen, während gleichzeitig die Zahl der Menschen abgenommen hat, die sich im Alltag um die Gefahrenabwehr kümmern, z. B. indem sie zwei Meter Abstand zueinander halten und Masken tragen.

„In den letzten sechs Wochen bis zwei Monaten ist ein deutlicher Rückgang dieses Verhaltens zu beobachten.

Prof. Lunn weist auch darauf hin, dass die Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit falsch sein kann. Die Menschen fühlen sich in einer Gruppe von Freunden in der Kneipe sicherer als in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber die Daten zeigen, dass sie dem Coronavirus eher ausgesetzt sind, wenn sie von Menschen umgeben sind, die sie kennen, wenn sie in einem Haus sitzen.

Die meisten sind sich einig, dass hier eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen.

Die Delta-Variante war in Irland bereits stark verbreitet, bevor die Einführung des Impfstoffs an Fahrt aufnahm, so dass sich die Variante in der Bevölkerung gut ausbreiten konnte, bevor viele ihre erste Impfung erhielten.

Andere verweisen auf die hohe Reisetätigkeit zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich, wo die COVID-Inzidenz wesentlich höher ist.

Die Regierung betont, dass die gesunkene Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte ein Beweis dafür ist, dass sich Irlands Eifer bei der Einführung der Impfstoffe ausgezahlt hat.

Die Behörden scheinen sich damit zufrieden zu geben, dass die Inzidenzraten in Kürze 4.000 neue Fälle pro Tag erreichen werden, solange die Zahlen der Krankenhäuser und der Intensivstationen niedrig bleiben.

Die Regierung von Micheal Martin erklärt, dass sie keine Pläne hat, in diesem Winter erneut Beschränkungen einzuführen, schließt dies aber auch nicht aus.