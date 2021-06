Covid-19-Gesetz: Taktischer Schachzug von Bundesrat Alain Berset – Zur Volksabstimmung vom 13. Juni 2021

Am 21. Mai 2021 warteten die Schweizer Massenmedien mit der Schlagzeile auf, dass der Gesundheitsminister Alain Berset die Wissenschaft zur Corona-Politik zu wenig hinterfragt habe. Zu dem Interview von Berset hat Stefan Millius, Chefredakteur von „Die Ostschweiz“ einen offenen Brief geschrieben mit dem Titel: „Lieber Herr Berset, pardon, aber ich glaube Ihnen kein Wort.“ In Bezug auf die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz vom 13. Juni kommt Millius zum Schluss, dass das Interview ein weiterer Schachzug zur Täuschung des Volkes gewesen sei. Weshalb? Mehr dazu in dieser Sendung.