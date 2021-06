Wer einmal die Spritze erhalten hat, für den gibt es womöglich kein Zurück.

Die Impfdruck verfolgt offensichtlich das Ziel der eugenischen Bevölkerungsreduktion. Von Peter Koenig

Der Fall ist eindeutig: Die Impf-Eugeniker verfolgen das Ziel der Entvölkerung. Für einige von uns war ja von Anfang an klar, dass es eine Impf-Diktatur geben würde — obwohl es eine gewaltige Lüge ist, überhaupt von «Impfungen» zu sprechen: Bei den «notzugelassenen» Stoffen, die weltweit injiziert werden, handelt es sich in Wahrheit um eine «Gentherapie».

Am 22. Mai 2021 erschien in der New York Times ein erstaunlicher Artikel: Ein langer Essay über eine bevorstehende Abnahme der Weltbevölkerung. Diese wird mit einer Reihe von (irreführenden) Argumenten begründet. Die massive Impfnötigung, der wir derzeit ausgesetzt sind, wird dabei natürlich mit keinem Wort erwähnt. Vielmehr soll der Artikel unsere Aufmerksamkeit gerade davon ablenken.

Der «vaccine deep state» hat eine klare Agenda: nämlich, dass bis 2022 mindestens