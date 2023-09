COVID-19 mRNA-Impfstoffe könnten das Immunsystem schwächen: Gefahr durch andere Infektionen steigt.

Eine kürzlich durchgeführte Studie über die immunologischen Auswirkungen des mRNA-Impfstoffs COVID-19 von Pfizer hat unter Wissenschaftlern Besorgnis über durch Impfungen ausgelöste Immundefekte ausgelöst.

VAIDS (Vaccine-acquired immune deficiency syndrome) ist ein neuer umgangssprachlicher Begriff, der seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs von Forschern und Gesundheitsexperten geprägt wurde. Obwohl es sich nicht um eine anerkannte Krankheit handelt, gehen einige Experten davon aus, dass COVID-19-Impfstoffe die Immunantwort beeinträchtigen oder unterdrücken können.

In der neuen Studie wird der Begriff VAIDS zwar nicht verwendet, aber die Forscher stellten bei den Kindern nach der COVID-19-Impfung eine allgemeine Abnahme der Zytokin- und Chemokin-Reaktionen“ auf Bakterien, Pilze und Nicht-COVID-Viren fest.

„Unsere Untersuchungen legen nahe, dass die mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2 möglicherweise die körpereigene Abwehrreaktion gegen verschiedene Krankheitserreger beeinflusst, darunter solche, die durch Impfungen verhindert oder nicht verhindert werden können“, so die Verfasser der in Frontiers in Immunology publizierten Studie.

„Dies ist besonders wichtig für Kinder, da sie in Kindertagesstätten, Schulen und bei gesellschaftlichen Anlässen in hohem Maße Mikroben ausgesetzt sind, häufig zum ersten Mal mit diesen Mikroben in Kontakt kommen und im Rahmen der routinemäßigen Kinderimpfungen mehrere Impfungen erhalten“.

Die Forscher des Murdoch Children’s Research Institute und des Royal Children’s Hospital in Melbourne, Australien, entnahmen 29 Kindern vor der Impfung und nach zwei Dosen Pfizer mRNA Blutproben.

Die Untersuchungen zeigten, dass die Blutproben nach der Impfung eine reduzierte Zytokinantwort auf Erreger außerhalb von COVID aufwiesen im Vergleich zu den Proben vor der Impfung. Diese verminderte Reaktion gegenüber Nicht-COVID-Viren war besonders beständig. Selbst nach sechs Monaten zeigten Proben von einigen Kindern eine nur schwache Reaktion auf Proteine des Hepatitis-B-Virus und auf solche, die eine Vireninfektion simulieren, während die Zytokinantworten nach Kontakt mit Bakterien angestiegen waren.

Die Immunreaktionen auf COVID-19-Proteine – einschließlich der Spike-Proteine und ihrer S1- und S2-Untereinheiten – sowie auf Nukleokapsid-Proteine blieben auch nach der Impfung hoch.

Professor Retsef Levi, Spezialist für Risikomanagement und Gesundheitssysteme am Massachusetts Institute of Technology (MIT), schrieb auf X (früher bekannt als Twitter), dass die Studie „zu den kumulativen Beweisen beiträgt, die auf eine nachteilige Veränderung des Immunsystems“ durch die COVID-19-Impfung hindeuten. Sowohl der Allgemeinmediziner Dr. Syed Haider als auch die Immunologin und Computerbiologin Jessica Rose brachten die Ergebnisse der Studie mit VAIDS in Verbindung.

Widerlegung

Marc Veldhoen, ein auf T-Zell-Reaktionen spezialisierter Immunologe und Laborleiter am Instituto de Medicina Molecular in Portugal, stellte die Ergebnisse der Studie in Frage.

In einem X-Thread wies Veldhoen auf Mängel der Studie hin, darunter das Fehlen einer Kontrollgruppe, d. h. von Kindern, die nicht geimpft wurden, um ihre angeborenen Immunreaktionen auf andere Krankheitserreger mit denen der Probandengruppe zu vergleichen.

„Ohne eine nicht geimpfte Kontrollgruppe, mindestens eine weitere geimpfte Kontrollgruppe (um Spezifität zu beanspruchen), eine viel größere Anzahl von Probanden und Daten über die zelluläre Zusammensetzung ist die Schlussfolgerung [der Studienautoren] Spekulation und wahrscheinlich nicht haltbar“, schrieb Veldhoen.

Anhäufung von Studien, die eine verminderte Immunität nach der Impfung nahelegen

Die Studie ist eine von vielen, die auf eine verminderte Immunantwort nach der COVID-19-Impfung hindeuten.

Eine Preprint-Studie mit 16 Erwachsenen, die mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft wurden, zeigte ähnliche Ergebnisse einer verminderten angeborenen Immunantwort bei Teilnehmern, die pathogenen Pilzen ausgesetzt waren. In der gleichen Arbeit wurden auch langfristige Veränderungen der Zellen des angeborenen Immunsystems festgestellt.

Die Epoch Times berichtete im Januar über eine Studie aus Deutschland, die zeigte, dass wiederholte mRNA-Impfungen zu einem „Klassenwechsel“ in der Art der Antikörper führen, die gegen das Spike-Protein und andere COVID-19-Proteine gebildet werden.