COVID-19-mRNA-Plasmide enthalten drei DNA-Segmente, die sich ins menschliche Genom integrieren und Nebenwirkungen erklären könnten.

Von Jon Fleetwood

Das Plasmid von Pfizer enthält menschliche DNA-Fragmente, die Blut-, Immun- und neurologische Funktionen regulieren – genau die Systeme, die nach der Injektion am häufigsten geschädigt werden, was darauf hindeutet, dass der Bauplan die Verletzungen verursachen könnte.

Die COVID-19-mRNA-Impfstoffe werden unter Verwendung von DNA-Plasmiden hergestellt.

Per Definition sind Plasmide integrationsfähige DNA-Moleküle – sie sind genau die Werkzeuge, die Gentechniker verwenden, wenn sie neuen Code in ein Genom einfügen wollen.

Mit anderen Worten: Plasmide können sich in die menschliche DNA integrieren.

Unabhängige Labore haben bestätigt, dass in den fertigen Impfstoffampullen von Pfizer Rückstände von Plasmid-DNA-Fragmenten verbleiben.

Eine von der französischen Regierung finanzierte Studie unter der Leitung von Dr. Didier Raoult (November 2024) bestätigte, dass der Impfstoff von Pfizer 5.160 ng Plasmid-DNA pro Dosis enthält – 516-mal mehr als die von der FDA und der EMA festgelegte Sicherheitsgrenze von 10 ng.

Die Kontamination umfasste Sequenzen aus dem Herstellungsplasmid des Impfstoffs, wie z. B. einen bakteriellen Replikationsursprung, ein Kanamycin-Resistenzgen und einen SV40-Initiationsfaktor – eine Sequenz, die historisch mit der Onkogenese (dem Prozess der Tumorbildung oder der Induktion von Tumoren) in Verbindung gebracht wird.

Eine im Dezember 2024 in Science, Public Health Policy and the Law veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie stellte fest, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer 227–334 % mehr DNA-Verunreinigungen enthielt als von der WHO festgelegt, darunter die mit Krebs in Verbindung gebrachte SV40-Promotor-/Enhancer-Sequenz, und forderte ein sofortiges Moratorium für mRNA-Impfstoffe.

Wie dieser Artikel zeigen wird:

Diese residualen Plasmid-DNA-Fragmente tragen drei menschliche Gensequenzen. Und die Systeme, die diese Sequenzen regulieren – Blut/Herz-Kreislauf, Immunsystem und Nervensystem – sind genau die gleichen Systeme, die nach der Impfung am häufigsten geschädigt werden.

Das bedeutet, dass der Bauplan, den Pfizer für die Massenproduktion seines mRNA-Impfstoffs verwendet hat, aus menschlichen DNA-Kontrollcodes besteht – und genau die biologischen Systeme, die diese Codes regulieren, sind diejenigen, die immer wieder bei den schwerwiegendsten Impfschäden auftreten.

Die unvermeidliche Frage ist, ob diese Überschneidung zufällig ist – oder ob die Aufsichtsbehörden die Möglichkeit ignoriert haben, dass das Plasmid-Design von Pfizer selbst zu genau den Schäden beiträgt, die derzeit die Sicherheitswarnungen dominieren.

Peer-Review-Belege zu unerwünschten Ereignissen

Die systematische Überprüfung von 2022

Eine 2022 in den Archives of Academic Emergency Medicineveröffentlichte systematische Überprüfung fasste 74 veröffentlichte Studien zu unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen zusammen.

Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden in fünf Gruppen eingeteilt: kardiale, allergische/immunologische, neurologische, schwangerschaftsbezogene und immunsupprimierte.

Unter diesen waren die meisten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse kardialer, immunologischer und neurologischer Natur.

Die Übersicht kam zu dem Schluss: „Die meisten der gemeldeten schweren unerwünschten Ereignisse standen im Zusammenhang mit kardialen Ereignissen“ und betonte, dass auch allergische/immunologische und neurologische Komplikationen in der Literatur dominierten.

Die Übersicht von 2024

Eine Übersicht aus dem Jahr 2024 in Pharmacology Research & Perspectives bestätigte das gleiche Muster.

Sie ergab, dass die wichtigsten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die nach der COVID-19-Impfung gemeldet wurden, folgende waren:

Herz : Myokarditis, Perikarditis, Tachyarrhythmien, Gerinnungsstörungen – mit dem höchsten Risiko nach Pfizer bei jungen Männern.

: Myokarditis, Perikarditis, Tachyarrhythmien, Gerinnungsstörungen – mit dem höchsten Risiko nach Pfizer bei jungen Männern. Immun/allergisch : Anaphylaxie, Überempfindlichkeit, Immundysregulation im Zusammenhang mit Lipidnanopartikeln und PEG.

: Anaphylaxie, Überempfindlichkeit, Immundysregulation im Zusammenhang mit Lipidnanopartikeln und PEG. Neurologisch: Guillain-Barré-Syndrom, Bell-Lähmung, zerebrale Venenthrombose, Krampfanfälle, Neuroinflammation.

Die Autoren betonten, dass diese drei Kategorien sowohl in den klinischen Daten als auch in den Daten nach der Markteinführung die Hauptgruppen schwerwiegender Folgen darstellen.

Was ist in Pfizers Plasmid enthalten?

Der Impfstoff von Pfizer wird aus einer DNA-Plasmid-Matrize hergestellt.

Dieses Plasmid enthält nicht nur bakterielle Sequenzen.

Es trägt auch menschliche untranslatierte Regionen (UTRs), die ausgewählt wurden, um die synthetische RNA zu stabilisieren und sie wie ein hochleistungsfähiges menschliches Transkript verhalten zu lassen.

Dazu gehören:

α-Globin 5′UTR (Blut/Herz-Kreislauf): In der natürlichen Biologie ist die 3′UTR von α-Globin der kanonische Stabilisator der mRNA während der Entwicklung der roten Blutkörperchen. Forscher haben jedoch gezeigt, dass die α-Globin 5′UTR in synthetischen Konstrukten umfunktioniert werden kann, um die Translationseffizienz in Säugetierzellen zu steigern. In beiden Fällen stammt die Sequenz aus der menschlichen Blutbiologie, wodurch das Plasmid-Design mit dem Herz-Kreislauf-System in Verbindung gebracht wird – dem stärksten AE-Signal.

In der natürlichen Biologie ist die 3′UTR von α-Globin der kanonische Stabilisator der mRNA während der Entwicklung der roten Blutkörperchen. Forscher haben jedoch gezeigt, dass die α-Globin 5′UTR in synthetischen Konstrukten umfunktioniert werden kann, um die Translationseffizienz in Säugetierzellen zu steigern. In beiden Fällen stammt die Sequenz aus der menschlichen Blutbiologie, wodurch das Plasmid-Design mit dem Herz-Kreislauf-System in Verbindung gebracht wird – dem stärksten AE-Signal. AES/TLE5 3′-UTR-Fragment (Immunsystem): Die AES/TLE5-Genfamilie kodiert für Transkriptions-Co-Repressoren, die an verschiedenen Entwicklungs- und Signalwegen beteiligt sind, darunter auch an Immunfunktionen. Sein 3′-UTR-Fragment wurde in mRNA-Engineering-Screenings aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, die RNA-Halbwertszeit zu verlängern und die Proteinausbeute zu erhöhen. Indem es die Spike-RNA länger bestehen lässt und mehr Antigen in Antigen-präsentierenden Zellen produziert, fördert diese Sequenz indirekt eine verstärkte Immunaktivierung. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der in Sicherheitsüberprüfungen gekennzeichneten Kategorie „Allergisch/Immun“ der unerwünschten Ereignisse.

Die AES/TLE5-Genfamilie kodiert für Transkriptions-Co-Repressoren, die an verschiedenen Entwicklungs- und Signalwegen beteiligt sind, darunter auch an Immunfunktionen. Sein 3′-UTR-Fragment wurde in mRNA-Engineering-Screenings aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, die RNA-Halbwertszeit zu verlängern und die Proteinausbeute zu erhöhen. Indem es die Spike-RNA länger bestehen lässt und mehr Antigen in Antigen-präsentierenden Zellen produziert, fördert diese Sequenz indirekt eine verstärkte Immunaktivierung. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der in Sicherheitsüberprüfungen gekennzeichneten Kategorie „Allergisch/Immun“ der unerwünschten Ereignisse. MT-RNR1-Fragment (neurologisch): MT-RNR1 kodiert die mitochondriale 12S-rRNA, die für die mitochondriale Proteinsynthese unerlässlich ist. Varianten in MT-RNR1 stehen im Zusammenhang mit Hörverlust, arzneimittelinduzierter Ototoxizität und neurologischen mitochondrialen Syndromen. Obwohl MT-RNR1 keine mRNA ist und keine natürliche 3′-UTR aufweist, haben Forscher Fragmente davon in der synthetischen mRNA-Technologie als Stabilisatoren wiederverwendet, um die Persistenz und Translation der RNA zu verbessern. Seine Aufnahme in das Plasmid von Pfizer stammt daher aus einem Gen mit direkter neurologischer Relevanz, was mit der Kategorie neurologischer unerwünschter Ereignisse übereinstimmt, die nach der Impfung durchweg dokumentiert wurde.

Das Vorhandensein dieser drei menschlichen Gensequenzen wird in einer Veröffentlichung von Nature npj Vaccines vom Oktober 2023 bestätigt:

„Die 5′-UTR-Sequenz von Pfizer-BioNTech stammt aus dem menschlichen Hämoglobin-α-Globin-Gen (HBA1), einem effizienten Expressor… Für die 3′-UTR kombiniert der Impfstoff von Pfizer-BioNTech ein Segment aus einer menschlichen mRNA, die für den aminoterminalen Enhancer of Split (AES) kodiert, mit einem Segment aus der mitochondrialen 12S-rRNA (mtRNR1).“

Das bedeutet, dass es sich nicht um Spekulationen handelt – Pfizers eigener Entwurf stützt sich direkt auf menschliche Blut-, Immun- und neurologische Gene.

Und genau diese Systeme sind es, die bei Patienten am häufigsten geschädigt werden.

Von Natur aus handelt es sich bei diesen Fragmenten um regulatorischen Code.

Wenn Plasmid-DNA-Fragmente in den Zellkern menschlicher Zellen gelangen, sind sie integrationsfähig und können die Genregulation verändern.

Das bedeutet, dass genau die Systeme, aus denen diese Sequenzen entnommen wurden – Blut, Immunsystem und Nervensystem – dysreguliert werden könnten.

Die Überschneidung, über die niemand sprechen will

Unerwünschte Ereignisse : Unabhängige Überprüfungen in den Jahren 2022 und 2024 kamen beide zu dem Schluss, dass die dominierenden schwerwiegenden Nebenwirkungen nach der mRNA-Impfung von Pfizer kardiale, immunologische und neurologische sind.

: Unabhängige Überprüfungen in den Jahren 2022 und 2024 kamen beide zu dem Schluss, dass die dominierenden schwerwiegenden Nebenwirkungen nach der mRNA-Impfung von Pfizer kardiale, immunologische und neurologische sind. Plasmid-Design : Das Plasmid von Pfizer trägt menschliche DNA-Fragmente, die das Blut-, Immun- und Nervensystem regulieren.

: Das Plasmid von Pfizer trägt menschliche DNA-Fragmente, die das Blut-, Immun- und Nervensystem regulieren. Natur des Plasmids: Per Definition sind Plasmide zur genomischen Integration fähig.

Das ist kein Zufall.

Es ist eine Übereinstimmung.

Die Designentscheidungen in der Plasmidvorlage von Pfizer spiegeln genau die Bereiche wider, in denen sich die schlimmsten Impfschäden konzentrieren.

Beweise für die Integration von Plasmid-DNA

Unabhängige Forscher haben bereits Beweise dafür vorgelegt, dass aus Impfstoffen stammende Plasmid-DNA in menschliche Zellen integriert werden kann.

Nature Scientific Reports Studie (2023) : Eine von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichung zeigte, dass bei der Einführung linearer DNA-Fragmente in menschliche Zellen zwischen 1 und 10 % der vorübergehend transfizierten Zellen stabil transfiziert wurden und bei einigen Konstrukten die Integration 10 bis 20 % erreichte. Die Sequenzierung der Verbindungsstellen bestätigte, dass die fremde DNA in das Wirtsgenom integriert worden war. Die Autoren kamen zu dem Schluss: „Alle Formen linearer DNA führten zu einem hohen Anteil stabil transfizierter Zellen – zwischen 10 und 20 % der ursprünglich transfizierten Zellen.”

: Eine von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichung zeigte, dass bei der Einführung linearer DNA-Fragmente in menschliche Zellen zwischen 1 und 10 % der vorübergehend transfizierten Zellen stabil transfiziert wurden und bei einigen Konstrukten die Integration 10 bis 20 % erreichte. Die Sequenzierung der Verbindungsstellen bestätigte, dass die fremde DNA in das Wirtsgenom integriert worden war. Die Autoren kamen zu dem Schluss: „Alle Formen linearer DNA führten zu einem hohen Anteil stabil transfizierter Zellen – zwischen 10 und 20 % der ursprünglich transfizierten Zellen.” Studie von Kevin McKernan (2024): Im Februar 2024 veröffentlichten McKernan und Kollegen einen Preprint, der zeigte, dass Plasmid-DNA aus dem mRNA-Impfstoff von Pfizer (BNT162b2) in vitro in das Genom von menschlichen Eierstockkrebs-Zelllinien (OVCAR3) integriert wurde. Mithilfe von qPCR und DNA-Sequenzierung konnten sie Plasmid-spezifische Sequenzen – darunter das Spike-Gen und den SV40-Krebspromotor (ja, der ist auch in den Plasmiden enthalten) – nachweisen, die in der genomischen DNA der exponierten Zellen persistent waren, was auf eine Integration hindeutet. Wichtig ist, dass dies in einer Krebszelllinie und nicht in normalen menschlichen Zellen gezeigt wurde und dass es keine direkten In-vivo-Beweise beim Menschen gibt. Die Studie zeigt die Integration in diesem kontrollierten Labormodell, beweist jedoch nicht, dass sie bei geimpften Menschen auftritt.

Im Februar 2024 veröffentlichten McKernan und Kollegen einen Preprint, der zeigte, dass Plasmid-DNA aus dem mRNA-Impfstoff von Pfizer (BNT162b2) in vitro in das Genom von menschlichen Eierstockkrebs-Zelllinien (OVCAR3) integriert wurde. Mithilfe von qPCR und DNA-Sequenzierung konnten sie Plasmid-spezifische Sequenzen – darunter das Spike-Gen und den SV40-Krebspromotor (ja, der ist auch in den Plasmiden enthalten) – nachweisen, die in der genomischen DNA der exponierten Zellen persistent waren, was auf eine Integration hindeutet. Wichtig ist, dass dies in einer Krebszelllinie und nicht in normalen menschlichen Zellen gezeigt wurde und dass es keine direkten In-vivo-Beweise beim Menschen gibt. Die Studie zeigt die Integration in diesem kontrollierten Labormodell, beweist jedoch nicht, dass sie bei geimpften Menschen auftritt. Phillip Buckhaults‘ Ergebnisse (2024). McKernans Warnung wurde später von Dr. Phillip Buckhaults, einem Experten für Krebsgenomik an der University of South Carolina, wiederholt. Im November 2024 präsentierte Buckhaults Ergebnisse aus normalen menschlichen Epithelstammzellen (Kolonorganoiden), die mRNA-Impfstoffen ausgesetzt waren. Mithilfe von qPCR wies sein Labor einen Monat später persistente Plasmid-DNA-Sequenzen – darunter das Spike-Gen, den SV40-Promotor und das NeoKanR-Gen – in der genomischen DNA dieser Zellen nach. Dieser Nachweis der Integration in nicht-krebsartigen Zellen entkräftete die Hauptkritik an McKernans früherer Studie.

McKernans Warnung wurde später von Dr. Phillip Buckhaults, einem Experten für Krebsgenomik an der University of South Carolina, wiederholt. Im November 2024 präsentierte Buckhaults Ergebnisse aus normalen menschlichen Epithelstammzellen (Kolonorganoiden), die mRNA-Impfstoffen ausgesetzt waren. Mithilfe von qPCR wies sein Labor einen Monat später persistente Plasmid-DNA-Sequenzen – darunter das Spike-Gen, den SV40-Promotor und das NeoKanR-Gen – in der genomischen DNA dieser Zellen nach. Dieser Nachweis der Integration in nicht-krebsartigen Zellen entkräftete die Hauptkritik an McKernans früherer Studie. Studie zur intrazellulären reversen Transkription (2022). Eine begutachtete Veröffentlichung im Journal of Genetics and DNA Research kam zu dem Ergebnis, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer (BNT162b2) innerhalb von 6 bis 48 Stunden nach der Exposition in menschliche Leberzellen (Huh7) revers transkribiert wurde. Diese Studie befasste sich angeblich mit der mRNA-Komponente des Impfstoffs und nicht mit einer Plasmidkontamination, aber sie untermauert das Prinzip, dass Nukleinsäure aus der Impfung in die DNA menschlicher Zellen kopiert werden kann – und ergänzt damit die später berichteten Beweise für die Plasmidintegration.

Eine begutachtete Veröffentlichung im Journal of Genetics and DNA Research kam zu dem Ergebnis, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer (BNT162b2) innerhalb von 6 bis 48 Stunden nach der Exposition in menschliche Leberzellen (Huh7) revers transkribiert wurde. Diese Studie befasste sich angeblich mit der mRNA-Komponente des Impfstoffs und nicht mit einer Plasmidkontamination, aber sie untermauert das Prinzip, dass Nukleinsäure aus der Impfung in die DNA menschlicher Zellen kopiert werden kann – und ergänzt damit die später berichteten Beweise für die Plasmidintegration. Mechanistische Überprüfung der Genomintegration (2022). Eine Überprüfung im Journal of Neurological Disorders (Kyriakopoulos, McCullough, Nigh, Seneff) skizzierte plausible Wege für die Integration von mRNA-Impfstoffsequenzen in das menschliche Genom und nannte dabei LINE-1-Retrotransposons und Polymerase θ als Vermittler. Die Autoren stellten fest, dass durch Spike-Proteine verursachte DNA-Schäden und die künstliche Stabilität der mRNA (durch Methylpseudouridin und lange Poly(A)-Schwänze) die Wahrscheinlichkeit einer Integration während der DNA-Reparatur erhöhen könnten. Obwohl es sich nicht um einen experimentellen Beweis handelt, kam die Übersicht zu dem Schluss, dass eine Genominterferenz durch Impfstoff-mRNA „mehr als eine theoretische Möglichkeit“ ist.

Zusammen unterstreichen diese Ergebnisse, dass die Integration nicht nur ein hypothetisches Risiko ist.

Veröffentlichte Studien und unabhängige Genomanalysen zeigen nun, dass Plasmid-DNA aus COVID-19-mRNA-Impfstoffen unter bestimmten Bedingungen in die menschliche DNA eingebaut werden kann.

Fazit

Ich behaupte keine Kausalität.

Was ich zeige, ist eine investigative Übereinstimmung:

Drei menschliche DNA-Sequenzen im Plasmid → Blut, Immun- und neurologische Regulation.

→ Blut, Immun- und neurologische Regulation. Zwei unabhängige, von Fachkollegen begutachtete Übersichtsarbeiten (2022, 2024) → Herz-, Immun- und neurologische Schäden sind die wichtigsten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse.

Wenn der Entwurf und das Ergebnis so genau übereinstimmen, stellt sich nicht die Frage, ob es Überschneidungen gibt.

Das tun sie.

Die Frage ist, warum keine Aufsichtsbehörde eine forensische Untersuchung verlangt hat, um festzustellen, ob diese menschlichen DNA-Fragmente in Patienten integriert werden – und ob dieses Design teilweise für die schwerwiegendsten Verletzungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer verantwortlich ist.

Und wir kennen nicht einmal das vollständige Bild – denn Pfizer hat die vollständige Plasmidsequenz nie öffentlich bekannt gegeben, sodass unklar bleibt, welche anderen genetischen Elemente möglicherweise in den Entwurf eingebaut wurden.