Google kassiert Millionen für Israels Propaganda: Hungersnot in Gaza als „Lüge“ verkauft

Israelische Gesetzgeber verlangten bessere PR, um die Hungersnot im Gazastreifen zu vertuschen. Google gehorcht.

Exklusiver Blick auf Verträge der israelischen Regierung für Online-Anzeigen, in denen behauptet wird, dass es im Gazastreifen weder Hunger noch eine Hungersnot gibt.

Von Lee Fang und Jack Poulson

Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit Drop Site News veröffentlicht.

Am 2. März 2025, wenige Stunden nachdem die israelische Regierung die Blockade aller Lebensmittel, Medikamente, Brennstoffe und anderer humanitärer Güter für den Gazastreifen angekündigt hatte, verlangten die Gesetzgeber in Jerusalem Antworten – nicht auf die verheerenden menschlichen Folgen einer solchen Entscheidung, sondern auf die Frage, wie das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit den Folgen für die Öffentlichkeitsarbeit umzugehen gedenke.

„Ich habe mit dem Beispiel der Einstellung der humanitären Hilfe begonnen – haben Sie sich heute Morgen darauf vorbereitet?“, fragte das Knessetmitglied Moshe Tur-Paz, der Vorsitzende des Unterausschusses für auswärtige Angelegenheiten im israelischen Parlament.

Avichai Edrei, ein Sprecher der israelischen Streitkräfte, dem später in der Anhörung dieselbe Frage gestellt wurde, versicherte den Abgeordneten, dass daran gearbeitet werde: „Wir könnten auch beschließen, in diesem Zusammenhang eine digitale Kampagne zu starten, um zu erklären, dass es keinen Hunger gibt, und die Daten zu präsentieren.“

Aus öffentlich zugänglichen Regierungsverträgen geht hervor, dass das israelische Werbebüro, das dem Büro des Premierministers unterstellt ist, seitdem eine massive Werbe- und Öffentlichkeitskampagne betreibt, um die Hungerkrise zu verschleiern. Der Vorstoß umfasst den Einsatz von amerikanischen Influencern, über die letzten Monat ausführlich berichtet wurde. Dazu gehören auch hohe Ausgaben für bezahlte Werbung, die Google, YouTube, X, Meta und anderen Technologieplattformen zweistellige Millionenbeträge einbrachten.

„Es gibt Nahrung in Gaza. Jede andere Behauptung ist eine Lüge“, heißt es in einem Propagandavideo, das Ende August vom israelischen Außenministerium auf YouTube – einer Plattform von Google – veröffentlicht wurde und mehr als sechs Millionen Aufrufe erzielte.

Ein Großteil der Reichweite des Videos resultiert aus einer Ad-Buy während einer laufenden, bisher nicht gemeldeten 45-Millionen-Dollar-Kampagne (150 Mio. NIS), die Ende Juni zwischen Google und dem Büro von Netanjahu initiiert wurde. Der Vertrag, der sowohl YouTube als auch Googles Plattform zur Verwaltung von Werbekampagnen, Display & Video 360, umfasst, beschreibt die Kampagne ausdrücklich als hasbara – ein hebräisches Wort, das zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda liegt.

Screenshot aus den Regierungsunterlagen Israels über den rund 45-Millionen-Dollar-Vertrag zwischen Lapam (staatliches Werbebüro) und Googles Display-&-Video- sowie YouTube-Werbeplattformen. Beide Kampagnen liefen vom 17. Juni bis 31. Dezember 2025.

Die Unterlagen zeigen außerdem, dass die israelische Regierung 3 Millionen Dollar (10 Mio. NIS) für eine Anzeigenkampagne bei X ausgab. Die französisch-israelische Plattform Outbrain/Teads sollte zusätzlich etwa 2,1 Millionen Dollar (7 Mio. NIS) erhalten.

Die Anzeigen wurden als Reaktion auf die wachsende weltweite Empörung über die sich verschlechternde Lage in Gaza geschaltet. Im August rief die UN offiziell eine Hungersnot im Gouvernement Gaza aus, zu dem auch Gaza-Stadt gehört. Die Integrated Food Security Phase Classification (IPC), die weltweit führende Behörde für Ernährungssicherheit, prognostizierte, dass die Hungersnot-Schwelle in Deir al-Balah und Khan Younis in den kommenden Wochen überschritten werde, und erklärte: „Diese Hungersnot ist ausschließlich von Menschen verursacht, sie kann aufgehalten und rückgängig gemacht werden.“

Das UN-Hilfekoordinationsbüro OCHA warnte am Freitag vor einem „Abstieg in eine massive Hungersnot“ im Gazastreifen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Beginn des Krieges mindestens 367 Palästinenser, darunter 131 Kinder, an den Folgen von Hunger und Unterernährung gestorben.

Die Existenz einer israelischen Google-Anzeigenkampagne zur Diskreditierung der wichtigsten UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, wurde bereits im Vorjahr von WIRED aufgedeckt. Hadas Maimon, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des israelischen Diasporaministeriums, erklärte bei der Knesset-Anhörung am 2. März: „Seit fast einem Jahr führen wir eine große Kampagne zum Thema UNRWA.“

Andere israelische Regierungsanzeigen auf Google beschuldigten die Vereinten Nationen der „vorsätzlichen Sabotage“ von Hilfslieferungen nach Gaza und förderten stattdessen die Gaza Humanitarian Foundation, die von Israel, den USA und ungenannten europäischen Ländern unterstützt wird. Eine weitere Kampagne warb für die Strafverfolgung der Hamas wegen widerlegter Vorwürfe massenhafter sexueller Gewalt – gestützt auf einen umstrittenen Bericht der israelischen Lobbygruppe Dinah Project.

Trotz des offiziellen Leugnens der Hungersnot äußerten führende Regierungsmitglieder offen, dass das Aushungern der Zivilbevölkerung eine Strategie sei, um eine Massenabwanderung zu erzwingen. „Meiner Meinung nach kann man sie belagern“, sagte Bezalel Smotrich, Finanzminister und Koalitionspartner Netanjahus, laut Channel 12. „Kein Wasser, kein Strom – sie können verhungern oder sich ergeben.“

Auch Amichay Eliyahu, Minister für Kulturerbe in Netanjahus Regierung, sprach sich wiederholt für das Aushungern der Palästinenser aus: „Es gibt keine Nation, die ihre Feinde ernährt“, erklärte er im Juli im Radio. Bereits im Mai hatte er gefordert, die Palästinenser müssten „hungern“, und ergänzt: „Wenn es Zivilisten gibt, die um ihr Leben fürchten, sollten sie den Auswanderungsplan durchlaufen.“

Eine weitere Kampagne zielte auf die pro-palästinensische „Lawfare“-Organisation Hind Rajab Stiftung, die Beweise für israelische Kriegsverbrechen sammelt und internationale Strafverfolgung fordert. Anzeigen verwiesen auf einen israelischen Regierungsbericht mit dem Titel „Unmasking the Hind Rajab Foundation“, in dem die Organisation als „eng verbunden mit extremistischen Ideologien und terroristischen Gruppen“ dargestellt wurde.

Als Reaktion auf einen UN-Bericht vom Juni 2025, in dem die Sonderberichterstatterin Francesca Albanese festhielt, dass Google vom „Völkermord in Gaza“ profitiert habe, bezeichnete Google-Mitgründer Sergey Brin die Vereinten Nationen in einem internen Forum am 5. Juli als „offensichtlich antisemitisch“. Albaneses Kritik an Google bezog sich u. a. auf den Cloud-Vertrag Project Nimbus, den Google und Amazon 2021 mit der israelischen Regierung, einschließlich Militär, abgeschlossen hatten.

Die Anzeigen des Premierministerbüros, in denen die Hungersnot als „Lüge“ bezeichnet wird, wurden über die staatliche Agentur Lapam geschaltet. Die sechsmonatige hasbara-Kampagne durch Google und X startete im Juni, wie Regierungsunterlagen belegen. Ursprünglich zielte sie darauf ab, internationale Zustimmung für die israelischen Luftangriffe gegen den Iran zu sichern – bekannt als Operation Rising Lion. Ein Vertragsdokument hielt fest: „Die Anforderung betrifft Kampagnen im Anschluss an die Operation ‚Rising Lion‘ sowie für laufende Aktivitäten.“

Nach Schätzungen der US-basierten NGO Human Rights Activists in Iran kamen durch die israelischen Luftangriffe mindestens 436 iranische Zivilisten ums Leben.

„Seit Beginn der Operation ‚Rising Lion‘ arbeitet das PM [Büro des Premierministers] mit all seinen Mitarbeitern und Zulieferern im vollen Notfallmodus, um eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit für alle Ministerien und Sicherheitsorgane durchzuführen – darunter das Heimatfrontkommando, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, die Abteilung für nationale Öffentlichkeitsarbeit, das Diasporaministerium und mehr“, heißt es im Vertrag vom Juni.

„Die Anbieter, mit denen der Vertrag abgeschlossen wird, gehören zu den wichtigsten Einrichtungen, mit denen der Premierminister ständig zusammenarbeitet – sowohl in Routinezeiten als auch in Notfällen. Sie verfügen über die Infrastruktur und das Wissen, um die erforderlichen Informationskampagnen umzusetzen“, heißt es in dem Dokument weiter. Darin wird die zentrale Rolle der Verträge mit Google und X für die Verbreitung von Netanjahus Propaganda hervorgehoben.

Ein Bericht, der Anfang August von der arabischen Fact-Checking-Organisation Misbar veröffentlicht wurde, bestätigte, dass die in den Transparenzportalen von Google und Meta gelisteten Anzeigen auf eine „groß angelegte israelische Propagandakampagne“ während der Operation Rising Lion hinwiesen. Misbar bewertete diese Kampagnen als „Desinformation, um die Angriffe zu rechtfertigen und sie als notwendig für die Sicherheit Israels und westlicher Länder darzustellen“.

Google, Outbrain/Teads und die staatliche israelische Werbeagentur reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.