COVID-19 mRNA-Spritzen sind rechtlich gesehen keine Impfstoffe – neue Erkenntnisse

Indem die US-Regierung die COVID-19-Impfstoffe als „Impfstoffe“ und nicht als Gentherapien bezeichnet, verstößt sie gegen den 15 U.S. Code Section 41, der irreführende Praktiken bei medizinischen Behauptungen regelt

Die mRNA-Injektionen sind Gentherapien, die kein einziges Kriterium oder eine einzige Definition eines Impfstoffs erfüllen

COVID-19-„Impfstoffe“ vermitteln keine Immunität und verhindern nicht die Übertragbarkeit der Krankheit. Sie sind lediglich dazu bestimmt, die Symptome einer Infektion zu lindern, falls oder wenn man sich infiziert. Daher entsprechen diese Produkte nicht der rechtlichen oder medizinischen Definition eines Impfstoffs.

Da die überwiegende Mehrheit der Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, keinerlei Symptome aufweisen, konnte noch nicht einmal ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Virus und der klinischen Erkrankung hergestellt werden.

Indem sie diese experimentelle Gentherapie-Technologie als „Impfstoff“ bezeichnen, umgehen sie die Haftung für Schäden, die sonst gelten würde.

Dieser Artikel wurde bereits am 9. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Wussten Sie, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe keine Impfstoffe im Sinne der medizinischen und rechtlichen Definition eines Impfstoffs sind? Sie schützen weder vor einer Infektion noch vor deren Ausbreitung. In Wirklichkeit handelt es sich um experimentelle Gentherapien.

Ich habe diese beunruhigende Tatsache in einem Interview mit der Molekularbiologin Judy Mikovits, Ph.D., erörtert. Während die mRNA-Spritzen von Moderna und Pfizer als „Impfstoffe“ bezeichnet werden und Nachrichtenagenturen und führende Gesundheitspolitiker sie so nennen, beschreiben die tatsächlichen Patente für die Injektionen von Pfizer und Moderna sie wahrheitsgemäß als „Gentherapie“ und nicht als Impfstoffe.

Definition von ‚Impfstoff‘

Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention ist ein Impfstoff „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen“. Immunität wiederum ist definiert als „Schutz vor einer Infektionskrankheit“, was bedeutet: „Wenn man gegen eine Krankheit immun ist, kann man ihr ausgesetzt werden, ohne sich zu infizieren.“

Weder Moderna noch Pfizer behaupten, dass dies bei ihren COVID-19-„Impfstoffen“ der Fall ist. In ihren klinischen Studien geben sie sogar an, dass sie nicht einmal auf Immunität testen werden.

Im Gegensatz zu echten Impfstoffen, bei denen ein Antigen der Krankheit verwendet wird, der man vorbeugen will, enthalten die COVID-19-Injektionen synthetische RNA-Fragmente, die in einer Nanolipid-Trägerverbindung eingekapselt sind, deren einziger Zweck es ist, klinische Symptome im Zusammenhang mit dem S-1-Spike-Protein zu lindern, nicht das eigentliche Virus.

Sie verleihen weder eine Immunität noch verhindern sie die Übertragbarkeit der Krankheit. Mit anderen Worten, sie sollen nicht verhindern, dass man an SARS-CoV-2 erkrankt; sie sollen lediglich die Infektionssymptome lindern, falls man doch infiziert wird.

Als solche entsprechen diese Produkte weder der rechtlichen noch der medizinischen Definition eines Impfstoffs, und wie David Martin, Ph.D., in dem obigen Video anmerkt, sind die rechtlichen Auswirkungen dieser Täuschung immens“.

Was ist das „höhere Gut“?

Martin verweist auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1905 in der Rechtssache Jacobson gegen Massachusetts, in dem im Wesentlichen festgelegt wurde, dass der kollektive Nutzen Vorrang vor dem individuellen Nutzen hat. Vereinfacht ausgedrückt wurde darin argumentiert, dass es akzeptabel ist, wenn Einzelpersonen durch Richtlinien der öffentlichen Gesundheit geschädigt werden, sofern dies dem Kollektiv zugutekommt.

Wenn nun eine Impfung eine Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens ist, die dem Schutz und dem Nutzen des Kollektivs dienen soll, dann muss sie a) sicherstellen, dass die geimpfte Person gegen die betreffende Krankheit immun ist, und b) dass der Impfstoff die Übertragung der Krankheit verhindert.

Nur wenn diese beiden Ergebnisse wissenschaftlich nachgewiesen werden können, kann man sagen, dass die Impfung das Kollektiv – die Bevölkerung als Ganzes – schützt und nützt. Genau hier stoßen wir auf Probleme mit den mRNA-„Impfstoffen“.

In den SEC-Unterlagen von Moderna, die Martin nach eigenen Angaben sorgfältig geprüft hat, wird angegeben und betont, dass es sich bei der Technologie um eine „Gentherapie-Technologie“ handelt. Ursprünglich war die Technologie für die Behandlung von Krebs gedacht, genauer gesagt handelt es sich um eine Chemotherapie-Gentherapie-Technologie.

Wie Martin anmerkte, wer würde schon die Hand heben, um eine prophylaktische Chemotherapie-Gentherapie gegen eine Krebserkrankung zu erhalten, die er nicht hat und für die er möglicherweise nie ein Risiko tragen wird? Höchstwahrscheinlich würden nur wenige auf ein solches Angebot eingehen, und das aus gutem Grund.

Darüber hinaus könnten Staaten und Arbeitgeber niemanden dazu verpflichten, eine Chemo-Gentherapie gegen eine Krebserkrankung zu erhalten, die er nicht hat. Das wäre einfach nicht legal. Dennoch schlagen sie vor, die gesamte Menschheit zu einer Gentherapie gegen COVID-19 zu zwingen.

COVID-19-Impfstoffe – ein Fall von falscher Werbung

Wenn der COVID-19-Impfstoff wirklich kein Impfstoff ist, warum nennen sie ihn dann so? Die CDC gibt zwar eine Definition des Begriffs „Impfstoff“, aber sie ist nicht das eigentliche Gesetz. Sie ist eine Behörde, die durch das Gesetz ermächtigt ist, aber sie schafft nicht selbst das Gesetz. Interessanterweise ist es schwieriger, eine gesetzliche Definition des Begriffs „Impfstoff“ zu finden, aber es gibt ein paar Fälle. Martin führt die folgenden Beispiele an:

Iowa code – „Impfstoff ist ein speziell zubereitetes Antigen, das einer Person zum Zweck der Immunisierung verabreicht wird.“ Auch hier gilt, dass die COVID-19-Impfstoffe keinen Anspruch auf Immunität erheben. Sie sind lediglich dazu bestimmt, die Symptome zu lindern, falls man infiziert wird.

Gesetzbuch des Bundesstaates Washington – „Impfstoff ist ein Präparat aus einem abgetöteten oder abgeschwächten lebenden Mikroorganismus oder einer Fraktion davon …“ Da Moderna und Pfizer synthetische RNA verwenden, entsprechen sie eindeutig nicht dieser Definition.

Da es sich um eine vom Menschen hergestellte synthetische RNA handelt, stammt die verwendete RNA nicht von etwas, das irgendwann einmal lebendig war, sei es ein ganzer Mikroorganismus oder ein Bruchteil davon.

Das Gesetz legt weiterhin fest, dass ein Impfstoff „nach der Immunisierung eine Immunität stimuliert, die uns vor Krankheiten schützt …“.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass „Impfstoff“ und „Immunität“ gut definierte Begriffe sind, die nicht zu den in den COVID-19-Impfstoffstudien angegebenen Endpunkten passen. Der primäre Endpunkt in diesen Studien ist: „Verhinderung einer symptomatischen COVID-19-Erkrankung“. Ist das dasselbe wie „Immunität“? Nein, das ist es nicht.

Es gibt mehr als nur ein Problem

Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Martin weist darauf hin, dass die „COVID-19-Krankheit“ als eine Reihe von klinischen Symptomen definiert wurde. Außerdem gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2, dem Virus, und den als COVID-19 bezeichneten Symptomen.

Wie kann das sein, werden Sie sich fragen? Das ist eigentlich ganz einfach. Da die überwiegende Mehrheit der Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, keinerlei Symptome aufweisen, konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Virus und der klinischen Erkrankung hergestellt werden.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Der primäre Endpunkt der COVID-19-Impfstoffstudien ist kein wirklicher Endpunkt einer Impfstoffstudie, denn auch hier haben die Endpunkte von Impfstoffstudien mit Immunität und der Verringerung der Übertragung zu tun. Keiner dieser beiden Punkte wurde gemessen.

Zu den wichtigsten sekundären Endpunkten der Moderna-Studie gehören außerdem die „Verhinderung einer schweren COVID-19-Erkrankung und die Verhinderung einer Infektion mit SARS-CoV-2“. Allerdings hat Moderna nach eigenen Angaben die Infektion nicht wirklich gemessen, da dies zu „unpraktisch“ war.

Das bedeutet, dass es keine Beweise dafür gibt, dass diese Gentherapie eine Auswirkung auf die Infektion hat, im Guten wie im Schlechten. Und wenn man keine Beweise hat, kann man die Anforderungen des US-Gesetzes nicht erfüllen, das besagt, dass man „kompetente und zuverlässige wissenschaftliche Beweise … vorlegen muss, die belegen, dass die Behauptungen wahr sind.“

Warum nennen sie es Impfstoffe?

Wie Martin feststellte, kann es keinen Impfstoff geben, der nicht eine einzige Definition eines Impfstoffs erfüllt. Was also würde diese Unternehmen, US-Gesundheitsbehörden und Gesundheitsbehörden wie Dr. Anthony Fauci dazu veranlassen, zu lügen und zu behaupten, dass diese Gentherapien tatsächlich Impfstoffe sind, obwohl sie es eindeutig nicht sind?

Würden sie sie tatsächlich als das bezeichnen, was sie sind, nämlich „Gentherapie-Chemotherapie“, würden sich die meisten Menschen – wohlweislich – weigern, sie einzunehmen. Vielleicht ist das ein Grund für ihre falsche Einstufung als Impfstoffe. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Gründe.

Da wir keine Beweise für ihre Absichten haben, begibt sich Martin hier auf die Suche nach Vermutungen. Er spekuliert, dass der Grund, warum sie diese experimentelle Gentherapie-Technologie als „Impfstoff“ bezeichnen, der ist, dass sie so die Haftung für Schäden umgehen können.

Sie werden belogen. Ihre eigene Regierung verstößt gegen ihre eigenen Gesetze. Sie haben immer wieder Ärzte im ganzen Land geschlossen, weil sie gegen die sogenannten „irreführenden Praktiken bei medizinischen Angaben“ verstoßen haben. Und wissen Sie was? Sie tun genau das. ~ David Martin, Ph.D.

Solange sich die USA im Ausnahmezustand befinden, sind Dinge wie PCR-Tests und COVID-19-„Impfstoffe“ im Rahmen einer Notstandsgenehmigung erlaubt. Und solange die Notstandsgenehmigung in Kraft ist, sind die Hersteller dieser experimentellen Gentherapien finanziell nicht für Schäden haftbar, die aus ihrer Anwendung resultieren.

Das heißt, vorausgesetzt, es handelt sich um „Impfstoffe“. Wenn es sich bei diesen Injektionen NICHT um Impfstoffe handelt, entfällt der Haftungsschutz, da es keinen Haftungsschutz für eine medizinische Notfallmaßnahme gibt, die eine Gentherapie ist.

Indem sie also die Illusion aufrechterhalten, dass COVID-19 ein Notstand ist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, bieten die Regierungsverantwortlichen diesen Gentherapie-Unternehmen Schutz, damit sie von der Haftung befreit werden.

Unter dem Deckmantel des ‚Notstands‘

Wie Martin feststellte, würden die Gouverneure der Bundesstaaten den Ausnahmezustand aufheben, sodass die Verwendung von RT-PCR-Tests plötzlich gegen den 15 U.S. Code FTC Act verstoßen würde, da PCR-Tests keine zugelassenen diagnostischen Tests sind.

Man kann nicht etwas diagnostizieren, was nicht diagnostiziert werden kann“, sagt Martin. „Das ist eine falsche Darstellung. Das ist eine betrügerische Praxis nach dem Federal Trade Commission Act. Und sie sind für irreführende Praktiken haftbar.

Wichtig ist, dass es keinen Verzicht auf die Haftung bei irreführenden Praktiken gibt – auch nicht im Ausnahmezustand. Dies würde auch für experimentelle Gentherapien gelten. Diese Gentherapien können nur dann einen Haftungsschutz genießen, wenn es sich um Impfstoffe handelt, die als Reaktion auf einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit entwickelt wurden. Für Gentherapien gibt es keine Haftungsfreistellung.

Propaganda und Impfstoffeinführung durch dasselbe Unternehmen

Martin spricht noch einen weiteren merkwürdigen Punkt an. Der Mittelsmann in der Operation Warp Speed ist ein Rüstungsunternehmen namens ATI aus North Carolina. Es kontrolliert die Einführung des Impfstoffs. ATI hat aber noch eine andere Art von Vertrag mit dem Verteidigungsministerium, nämlich die Verwaltung von Propaganda und die Bekämpfung von Fehlinformationen.

Dasselbe Unternehmen, das für die Manipulation der Medien zuständig ist, um Regierungspropaganda zu verbreiten und Gegenmeinungen zu zensieren, ist also auch für die Einführung von „Impfstoffen“ verantwortlich, die unrechtmäßig beworben werden.

Hören Sie“, sagt Martin. „Das ist eine ziemlich einfache Situation. Sie werden belogen. Ihre eigene Regierung verstößt gegen ihre eigenen Gesetze … Sie haben dieses Buch [15 U.S. Code Section 41] auf mehr Leute geworfen, als wir zählen können. Sie haben immer wieder Ärzte im ganzen Land geschlossen, weil sie gegen die sogenannten „irreführenden Praktiken bei medizinischen Behauptungen“ verstoßen haben … Raten Sie mal? Sie tun genau das.

Martin fordert die Zuhörer auf, sein Video an den Staatsanwalt, den Gouverneur, die Abgeordneten und alle anderen Personen weiterzuleiten, die in der Lage sein könnten, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Betrug aufzudecken und zu korrigieren.

Verteidigungsunternehmen verstoßen gegen das FTC-Gesetz, und Gentherapieunternehmen – nicht Impfstoffhersteller – führen experimentelle Versuche unter irreführenden medizinischen Praktiken durch. Sie behaupten, „Impfstoffe“ zu sein, ohne klinische Beweise zu haben, und müssen für ihre irreführenden Marketing- und medizinischen Praktiken zur Verantwortung gezogen werden.

CDC besitzt Coronavirus-Patente

Nebenbei bemerkt, scheint die CDC bis zum Hals in dieser Betrugspandemie zu stecken und ist daher völlig ungeeignet, die Nebenwirkungen dieser experimentellen COVID-19-Therapien zu untersuchen. Wie Martin anmerkte, ist es so, als würde ein Bankräuber sein eigenes Verbrechen untersuchen.

Details darüber wurden in dem Dokumentarfilm „Plandemic“ veröffentlicht, in dem Martin erklärt, wie die CDC das Gesetz gebrochen hat – auf die eine oder andere Weise – im Zusammenhang mit der Patentierung des SARS-Virus 2003.

Martin ist ein nationaler Geheimdienstanalytiker und Gründer von IQ100 Index, einem Unternehmen, das die linguistische Genomik entwickelt hat, eine Plattform, mit der die Absicht der Kommunikation bestimmt werden kann. Im Jahr 1999 digitalisierte IBM 1 Million US-Patente, was Martins Unternehmen eine Überprüfung all dieser Patente ermöglichte und ihn auf die sprichwörtliche „Kaninchenfährte“ der Korruption brachte.

Im Jahr 2003 brach in Asien die Lungenkrankheit SARS aus. Fast sofort begannen die Wissenschaftler, sich um die Patentierung des Virus zu bemühen. Letztendlich schnappte sich die CDC das Eigentum an dem von Menschen isolierten SARS-CoV (dem für SARS verantwortlichen Virus).

Die CDC ist also Eigentümerin des gesamten genetischen Inhalts des SARS-Virus. Es ist unter dem US-Patent 7776521 patentiert. Sie besitzt auch Patente für Nachweismethoden und für ein Kit zur Messung des Virus.

Das von der University of North Carolina in Chapel Hill angemeldete US-Patent 7279327,3 beschreibt Verfahren zur Herstellung rekombinanter Coronaviren. Ralph Baric, Ph.D., Professor für Mikrobiologie und Immunologie, der für seine Forschung an chimären Coronaviren bekannt ist, ist neben Kristopher Curtis und Boyd Yount als einer der drei Erfinder aufgeführt.

Laut Martin stehen Fauci, Baric und die CDC im Mittelpunkt der ganzen COVID-19-Geschichte. „Im Jahr 2002 wurden Coronaviren als ein Mechanismus erkannt, der sowohl zum Guten als auch zum Schlechten genutzt werden kann“, sagt Martin, und „zwischen 2003 und 2017 kontrollierten sie [Fauci, Baric und die CDC] 100 % des Geldflusses, um das Imperium um den industriellen Komplex des Coronavirus aufzubauen.“

Wie die CDC das Gesetz brach

Die wichtigste Botschaft, die Martin in „Plandemic“ vermittelt, ist, dass es ein eindeutiges Problem mit dem CDC-Patent auf das von Menschen isolierte SARS-CoV gibt, weil natürlich vorkommende DNA-Segmente per Gesetz nicht patentiert werden dürfen.

Das Gesetz besagt eindeutig, dass solche Segmente „nicht patentierbar sind, nur weil sie isoliert wurden“. Entweder wurde SARS-CoV also von Menschen hergestellt, was das Patent legal machen würde, oder es ist natürlich, was das Patent darauf illegal macht.

Wenn das Virus jedoch hergestellt wurde, dann wurde es unter Verletzung der Verträge und Gesetze über biologische Waffen geschaffen. Dazu gehört der Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989, der einstimmig von beiden Häusern des Kongresses verabschiedet und von George Bush Sr. unterzeichnet wurde und in dem es heißt:

Wer wissentlich einen biologischen Kampfstoff, ein biologisches Toxin oder ein biologisches Trägersystem zur Verwendung als Waffe entwickelt, herstellt, lagert, weitergibt, erwirbt, aufbewahrt oder besitzt oder einen ausländischen Staat oder eine Organisation wissentlich dabei unterstützt, wird nach diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer lebenslangen oder mehrjährigen Freiheitsstrafe oder mit beidem bestraft. Für eine Straftat nach diesem Abschnitt, die von einem Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten begangen wird oder sich gegen einen solchen richtet, besteht eine extraterritoriale Bundesgerichtsbarkeit.

Wie Martin in dem Dokumentarfilm feststellt, hat die CDC, unabhängig davon, welches Szenario sich als wahr herausstellt, auf die eine oder andere Weise das Gesetz gebrochen, entweder durch die Verletzung der Gesetze über biologische Waffen oder durch die Anmeldung eines illegalen Patents. Noch ungeheuerlicher ist, dass die CDC am 14. Mai 2007 eine Petition beim Patentamt eingereicht hat, um ihr Coronavirus-Patent vertraulich zu halten.

Da die CDC das Patent auf SARS-CoV besitzt, hat sie nun die Kontrolle darüber, wer Nachforschungen über das Coronavirus anstellen darf. Ohne Genehmigung kann man sich das Virus nicht ansehen, es nicht messen und keine Tests durchführen, da sie das gesamte Genom und alles andere besitzen.

Indem sie die Patente erwarben, die jeden daran hinderten, es zu verwenden, hatten sie die Mittel, das Motiv und vor allem den finanziellen Gewinn, das Coronavirus von einem Krankheitserreger in einen Gewinn zu verwandeln, sagt Martin

Gefahren der mRNA-Gentherapie

Ich habe viele Artikel geschrieben, in denen ich die potenziellen und zu erwartenden Nebenwirkungen dieser Gentherapie-„Impfstoffe“ ausführlich beschrieben habe.

In dem obigen Vortrag gibt Dr. Simone Gold – Gründerin von America’s Frontline Doctors, die versucht, dem falschen Narrativ über Hydroxychloroquin entgegenzuwirken – einen Überblick über die Gefahren, die bei früheren Coronavirus-Impfstoffversuchen entdeckt wurden, sowie über die Gefahren der aktuellen mRNA-Gentherapien, einschließlich der Antikörper-abhängigen Immunverstärkung.

Die antikörperabhängige Immunverstärkung führt zu einer schwereren Erkrankung, wenn man dem Wildvirus ausgesetzt ist, und erhöht das Sterberisiko. Die synthetische RNA und das Nanolipid, in das sie eingeschlossen ist, können auch andere, direktere Nebenwirkungen haben. Wie Mikovits in unserem jüngsten Interview erklärte:

Normalerweise ist die Boten-RNA im Körper nicht frei, weil sie ein Gefahrensignal ist. Das zentrale Dogma der Molekularbiologie ist, dass unser genetischer Code, die DNA, in die Boten-RNA transkribiert, also geschrieben wird. Diese Boten-RNA wird in Proteine übersetzt oder zur Regulierung der Genexpression in den Zellen verwendet. Es ist also problematisch, eine synthetische Boten-RNA thermostabil zu machen, sodass sie sich nicht zersetzt. Wir haben viele Enzyme (RNAsen und DNAsen), die freie RNA und DNA abbauen, denn das sind wiederum Gefahrensignale für das Immunsystem. Sie sind buchstäblich der Motor für Entzündungskrankheiten.

Jetzt haben Sie PEG, PEGyliertes und Polyethylenglykol, und ein Lipid-Nanopartikel, das es ermöglicht, in jede Zelle des Körpers einzudringen und die Regulierung unserer eigenen Gene mit dieser synthetischen RNA zu verändern, von der ein Teil tatsächlich die Botschaft für das Gen Syncytin ist … Syncytin ist die körpereigene Gammaretrovirus-Hülle, die im menschlichen Genom kodiert ist … Wir wissen, dass, wenn Syncytin … im Körper abnormal exprimiert wird, z. B. im Gehirn, in das diese Lipid-Nanopartikel eindringen, man Multiple Sklerose bekommt.

Die Expression dieses Gens allein macht die Mikroglia wütend – sie entzündet sich buchstäblich und stört die Kommunikation zwischen den Mikroglia im Gehirn, die für die Beseitigung von Giftstoffen und Krankheitserregern im Gehirn entscheidend sind, und der Kommunikation mit den Astrozyten. Es dysreguliert nicht nur das Immunsystem, sondern auch das Endocannabinoid-System, das der Dimmer-Schalter für Entzündungen ist. Wir haben in den klinischen Studien bereits Multiple Sklerose als unerwünschtes Ereignis beobachtet… Wir sehen auch myalgische Enzephalomyelitis. Entzündungen des Gehirns und des Rückenmarks …

Erschwerend kommt hinzu, dass in der synthetischen mRNA auch eine HIV-Hülle exprimiert wird, die eine Dysregulation des Immunsystems verursachen kann. Wie wir bereits in früheren Interviews erörtert haben, wurde SARS-CoV-2 im Labor mit Hilfe von Gain-of-Function-Forschung so verändert, dass die HIV-Hülle in das Spike-Protein eingebaut wurde.

Gehören Sie zu einer Hochrisikogruppe für Nebenwirkungen?

Mikovits‘ Hypothese besagt, dass diejenigen, die zuvor durch kontaminierte Impfstoffe mit XMRV, Borrelien, Babesien oder Mykoplasmen infiziert wurden und dadurch chronisch erkrankt sind, sowie alle Personen mit Entzündungskrankheiten wie z. B. rheumatoider Arthritis, Parkinson oder chronischer Borreliose und alle Personen mit einer erworbenen Immunschwäche durch Krankheitserreger und Umweltgifte am anfälligsten für schwere neurologische Nebenwirkungen und den Tod durch die COVID-19-Impfstoffe sind.

In der nachstehenden Tabelle sind 35 Krankheiten aufgeführt, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Gentherapie-Injektionen mit COVID-19 bei Ihnen zu schweren Nebenwirkungen oder zum Tod führen.

Viele der jetzt gemeldeten Symptome deuten auf neurologische Schäden hin. Sie leiden unter schwerer Dyskinesie (Beeinträchtigung der willkürlichen Bewegung), Ataxie (fehlende Muskelkontrolle) und intermittierenden oder chronischen Krampfanfällen. Viele Fälle, die in persönlichen Videos in den sozialen Medien beschrieben werden, sind ziemlich schockierend. Mikovits zufolge sind diese Nebenwirkungen auf eine Neuroinflammation, eine dysregulierte angeborene Immunantwort und/oder ein gestörtes Endocannabinoid-System zurückzuführen.

Eine weitere häufige Nebenwirkung des Impfstoffs sind allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Schocks. Ein wahrscheinlicher Verursacher ist PEG (Polyethylenglykol), gegen das schätzungsweise 70 % der Amerikaner allergisch sind.

Experimentelle Gentherapie ist eine schlechte Idee

Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: COVID-19-Impfstoffe sind keine Impfstoffe. Es handelt sich um experimentelle Gentherapien, die fälschlicherweise als Impfstoffe vermarktet werden, wahrscheinlich um die Haftung zu umgehen. Weltregierungen sowie globale und nationale Gesundheitsorganisationen sind an diesem illegalen Betrug beteiligt und müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Stellen Sie sich die Frage, die Martin in seinem Video stellt: Würden Sie einer experimentellen Chemotherapie zur Behandlung einer Krebserkrankung zustimmen, die Sie nicht haben? Wenn die Antwort nein lautet, warum sollten Sie dann überhaupt in Erwägung ziehen, sich für eine experimentelle Gentherapie gegen COVID-19 anzustellen – eine Reihe von klinischen Symptomen, die noch nicht einmal kausal mit SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht worden sind?

Diese Injektionen sind keine Impfstoffe. Sie verhindern weder eine Infektion noch machen sie immun, und sie verhindern auch nicht die Übertragung der Krankheit. Stattdessen verändern sie Ihre genetische Kodierung und verwandeln Sie in eine virale Proteinfabrik, die nicht abschaltbar ist. Was hier geschieht, ist ein medizinischer Betrug von noch nie dagewesenem Ausmaß, der unbedingt gestoppt werden muss, bevor es für die Mehrheit der Menschen zu spät ist.

