Japan erlebt derzeit eine Rekordzahl von SARS-CoV-2-Fällen, da Spekulationen über eine abgeschlossene Pandemie verfrüht waren. Derzeit sind etwa 80 % der 126 Millionen Einwohner vollständig geimpft (zwei Dosen), während eine kleine Minderheit der Bevölkerung die Auffrischungsdosis erhalten hat (noch unter 5 %). Seit Oktober sind über 70 % der Bevölkerung geimpft. Jetzt, wo sich die Bevölkerung mit der scheinbar abklingenden Pandemie abgefunden hat, werden erneut Beschränkungen verhängt. Eine Rekordzahl neuer Fälle, selbst bei einer allgemein milderen Omikron-Variante, führt zu einer beunruhigenden Zahl von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen.

Jetzt, wo die auf der Omikron-Variante basierenden Fälle grassieren, sind die Infektionen sprunghaft angestiegen, denn obwohl ein Großteil des Landes vollständig geimpft ist, reicht diese Einstufung nicht mehr aus. Um die Infektion abzuwehren, werden die Japaner eine Auffrischungsimpfung (z. B. eine dritte Dosis) vornehmen lassen. Inzwischen hat das japanische Gesundheitsministerium den Impfstoff von Pfizer (Comirnaty) für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen, da diese Altersgruppe zunehmend anfällig für Infektionen ist.

Von September bis Januar 2022 verschwanden die Fälle nahezu vollständig, und viele Menschen spekulierten über die Ursache. Befürworter von Ivermectin vermuteten, dass dies die Ursache sei, aber TrialSite kann berichten, dass dies nicht stimmt. Dennoch empfahl der Chief Medical Officer der Tokyo Medical Association das Medikament, aber der tatsächliche Einsatz war begrenzt. TrialSite hat über Studien an der Kitasato-Universität sowie über Vermarktungsbemühungen der Kowa Co. Ltd. Das Pharmaunternehmen führt derzeit eine klinische Studie der Phase 3 durch, in der Ivermectin getestet wird.

Kontakte der TrialSite in Japan erwähnten auch einen dortigen Professor, der behauptete, der SARS-CoV-2-Erreger sei selbst zu nichts Ernstem mutiert. Daniel O’Connor von TrialSite teilte mit: „Niemand weiß, warum die COVID-19-Fälle in Japan so stark zurückgegangen sind, aber sie gingen von Oktober bis Anfang Januar dieses Jahres zurück. Es könnte an den Impfstoffen oder an etwas anderem gelegen haben. Aber eines ist jetzt klar. Omikron ist in großem Stil angekommen, und die Hospitalisierungs- und Todesraten sind beunruhigend.“

Häufung von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen

In Japan hat es zwar schon mehrere COVID-19-Wellen gegeben, aber keine kam auch nur annähernd an das Ausmaß der mit Omicron verbundenen Infektionen heran. So wurden beispielsweise vor der aktuellen Welle am 26. August 2021 während der Delta-Welle 25.038 Fälle registriert. Bis zum 1. Februar 2022 wurden 89.513 neue Infektionen gemeldet, wie aus den Daten des COVID-19-Datenspeichers des Center for Systems Science and Engineering (CSSE) der Johns Hopkins University hervorgeht.

Seit Mitte Januar dieses Jahres ist die Zahl der COVID-19-assoziierten Todesfälle ebenfalls sprunghaft angestiegen und betrug am 1. Februar 2022 insgesamt 70. Auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist sprunghaft angestiegen: Am 26. Januar, dem letzten Datum, für das Daten in Unsere Welt in Daten verfügbar sind, wurden 17.269 gemeldet.

Massenanfälle

Aufgrund dieses unglaublichen Anstiegs der Fälle wurden inzwischen Massenauffrischungsimpfzentren eingerichtet, berichtet Yahoo News. Je nach Standort werden sowohl Impfstoffe von Pfizer als auch von Moderna verabreicht.

Maßnahmen

In Tokio werden Restaurants und Bars in einer der größten Städte der Welt wegen der grassierenden Infektionen vorzeitig geschlossen. In einer Art „Vor-Notstand“, so NPR, hat Japan Schließungen vermieden, wann und wo immer es möglich war, und sich stattdessen darauf konzentriert, Bars und Gaststätten daran zu hindern, länger geöffnet zu bleiben. Kritiker dieses Ansatzes halten ihn für ungerecht und halten die Ansteckung nicht auf.

Wie NPR berichtet, führte Japans Flaute bei den Fällen im November zu einer Lockerung der Grenzkontrollen, was sich jedoch mit dem Auftauchen der besorgniserregenden Omicron-Variante schnell änderte. Gegenwärtig erklären die Behörden, dass sie die strengen Grenzkontrollen bis mindestens Ende Februar fortsetzen werden.