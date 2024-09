“Verteidigungshaushalt” in Japan auf einem neuen Rekord

Japan steht vor einem weiteren rekordverdächtigen Verteidigungshaushalt

Technologieorientierte Ausgaben für Drohnen, Satelliten, Raketenabwehr und Cybersicherheit: Tokio nähert sich dem Ziel von 2 % des BIP

Japans Militärausgaben nähern sich dem Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wobei erhebliche neue Haushaltsmittel für Drohnen, Raketenabwehr, Satelliten, Cyberabwehr und Cloud-basierte Führungs- und Kontrollsysteme vorgesehen sind.

Der Haushaltsentwurf, der nun endgültig verabschiedet werden muss, zeigt, dass Tokio verstärkt auf Militärtechnologie vor Ort setzt, um den wachsenden Sicherheitsbedrohungen und Herausforderungen durch China, Nordkorea und Russland zu begegnen.

Am 30. August beantragte das japanische Verteidigungsministerium ein Rekordbudget von 8,5 Billionen Yen (58 Milliarden Dollar) für das Haushaltsjahr 2025, das im März 2026 endet.

Dieser Betrag, der gegenüber dem ursprünglichen Budget von 7,9 Billionen Yen eine Steigerung von 7,4 Prozent bedeutet, entspricht etwa 1,4 Prozent des prognostizierten BIP und liegt um zwei Drittel über den 5,1 Billionen Yen, die im Haushaltsjahr 2021 ausgegeben werden.

Das Finanzministerium wird den Haushaltsentwurf, der noch in diesem Kalenderjahr fertiggestellt werden soll, überprüfen und möglicherweise kürzen. Wenn die Geschichte ein Leitfaden ist, wird jede Kürzung wahrscheinlich minimal sein, vielleicht um die 3%, was bedeutet, dass der endgültige Haushalt immer noch ein Rekordniveau von 8 Billionen Yen erreichen würde.

Die offizielle japanische Politik sieht vor, die Verteidigungsausgaben bis 2027 auf den NATO-Standard von 2% des BIP anzuheben. Jahrzehntelang waren Japans Verteidigungsausgaben im Einklang mit seiner “pazifistischen” Verfassung auf 1% des BIP begrenzt.

Da Japans BIP jährlich um etwa 1% wächst, müssten die Verteidigungsausgaben um weitere 45% auf über 12 Billionen Yen steigen, um das 2%-Ziel zu erreichen.

Dies ist zwar eine fiskalische Streckung, aber sie verpflichtet das Land auf ein Ziel, das eine Kürzung des Verteidigungshaushalts unter jeder denkbaren neuen japanischen Regierung nahezu unmöglich macht.

Unabhängig davon, ob das 2%-Ziel 2027 rechtzeitig (oder überhaupt) erreicht wird oder nicht, ist Japans militärische Aufrüstung institutionalisiert und wird wahrscheinlich weitergehen.

Die Art und Weise, wie Japan seine Verteidigungsausgaben tätigt, verändert sich radikal. Die kaum steigenden Personalausgaben sind von 44 Prozent der Gesamtausgaben vor fünf Jahren auf geschätzte 29 Prozent im laufenden Haushaltsjahr und 27 Prozent im neuen Haushaltsentwurf für 2025 gesunken.

Der größte Teil des Ausgabenanstiegs wurde und wird für fortschrittliche Waffensysteme und andere technologische Verbesserungen aufgewendet.

Wie die USA hat auch Japan Schwierigkeiten, einfache Soldaten zu rekrutieren. Im Februar dieses Jahres hat das japanische Verteidigungsministerium eine Kommission zur Lösung des Problems eingesetzt, die – wenig überraschend – höhere Gehälter und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Soldaten und ihre Familien vorgeschlagen hat.

Das Gremium betonte aber auch die Notwendigkeit, mit dem Privatsektor um Spezialisten für kritische Technologien wie Cybersicherheit zu konkurrieren. Dies wird wahrscheinlich ein dauerhaftes Problem bleiben, da die Verlagerung hin zu High-Tech-Kriegsführungsfähigkeiten weitergeht.

Der Haushaltsvorschlag für 2025 wurde im Rahmen des jährlichen Fortschrittsberichts zum japanischen Plan zur Entwicklung der Verteidigungskräfte vorgelegt, den das Kabinett von Premierminister Fumio Kishida im Dezember 2022 verabschiedet hat.

Der Plan wird in den “Drei Strategiedokumenten” dargelegt, nämlich der Nationalen Sicherheitsstrategie, der dazugehörigen Nationalen Verteidigungsstrategie und dem Defense Buildup Program.

Im Defense Buildup Program werden sieben Hauptprogramme als Schlüssel für eine radikale Stärkung der Streitkräfte genannt: Abstandsverteidigung, integrierte Luft- und Raketenabwehr, unbemannte Verteidigungsfähigkeiten, übergreifende operative Fähigkeiten, Führungs- und Aufklärungsfähigkeiten, mobile Einsatzfähigkeiten und Zivilschutz sowie Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Dem diesjährigen Bericht zufolge wurden in allen Bereichen Fortschritte erzielt. Im Bereich der Nahbereichsverteidigung wurden sowohl die Einführung der verbesserten Boden-Schiff-Lenkwaffen vom Typ 12 als auch die Beschaffung von Tomahawk-Raketen vom Haushaltsjahr 2026 auf das Haushaltsjahr 2025 vorgezogen.

Von März bis August 2024 wurden die Marineselbstverteidigungskräfte und anderes Personal im Umgang mit Tomahawk-Raketen geschult.

Die Raketen des Typs 12 werden von Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japans führendem Rüstungsunternehmen, hergestellt. Tomahawk-Marschflugkörper werden aus den USA importiert und von der amerikanischen Rüstungsfirma Raytheon hergestellt.

Im Juli gab das Büro für Beschaffung, Technologie und Logistik des japanischen Verteidigungsministeriums bekannt, dass in Kalifornien zwei Teststarts von HVGP-Raketen (Hyper-Velocity Gliding Projectile) durchgeführt wurden, einer im März und einer im April.

Laut Defense News sollen die japanischen Landstreitkräfte 2026 ein Hyperschall-HVGP mit einer maximalen Reichweite von 500 km in Dienst stellen. Ein Hyperschall-HVGP mit einer Reichweite von 3.000 km wird gegen Ende des Jahrzehnts erwartet. HVGPs werden auch von MHI hergestellt.

Da die Produktion von Patriot-Raketen bei MHI durch die Unfähigkeit von Boeing, Schlüsselkomponenten zu liefern, behindert wird, scheint Japan seine Abhängigkeit von aus den USA importierten Verteidigungsgütern zu verringern und sich stattdessen auf seine überlegenen eigenen Fertigungskapazitäten zu verlassen.

Japan plant den Start einer Satellitenkonstellation bis zum Ende des Fiskaljahres 2025, um die für die Fernverteidigung erforderlichen Fähigkeiten zur Zielerfassung und -verfolgung bereitzustellen.

Das Projekt wird durch eine Private-Finance-Initiative (PFI) unterstützt, die Mittel aus dem Privatsektor sowie Management- und technisches Fachwissen für den Bau und Betrieb öffentlicher Einrichtungen mobilisiert.

Zu den Fortschritten bei der integrierten Luft- und Raketenabwehr zählen die Fertigstellung des Grobentwurfs für ein Aegis-Schiff und die Beschleunigung der Detailplanung für dieses Schiff, die im Februar 2024 beginnen soll.

Darüber hinaus kündigten Japan und die USA im Mai ein gemeinsames Programm zur Entwicklung von Gleitphasenabfangraketen (GPI) an.

Die USA werden die Fähigkeit zur Abwehr von Hyperschallraketen während der Gleitphase des Hyperschallfluges bereitstellen, während Japan die Entwicklung von Raketentriebwerken und Antriebskomponenten leiten wird.

Der japanische Raumfahrt- und Verteidigungsexperte Paul Kallender vom Keio-Forschungsinstitut auf dem Shonan-Fujisawa-Campus weist darauf hin, dass es sich um eine japanische Rakete handelt und dass “die USA Japan um Hilfe bei ihrem GLP bitten, nicht irgendjemand anders”.

Im Haushaltsjahr 2023 hat Japan zehn Typen von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) oder Drohnen angeschafft. Japanische UAVs mit mittlerer und kurzer Reichweite sowie ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug (UUV) sind derzeit einsatzbereit.

Die übergreifenden operativen Fähigkeiten erstrecken sich auf die Bereiche Weltraum, Cyberspace, Elektromagnetismus, Boden, See und Luft.

Space System Management Squadron der Air Self-Defense Force, die Reorganisation der Ground Self-Defense Force System Communications and Cyber School, die Reorganisation der 2nd Special Forces Brigade der Ground Self-Defense Force und die Aufstellung des neuen 7th Surface-to-Ship Missile Regiment im Südwesten Japans.

Japan baut auch seine Cloud-Computing-Kapazitäten für eine effektivere Führung und Kontrolle aus. Die Systementwicklung und Produktion von Cloud-basierten Kommando- und Kontrolldiensten für die Selbstverteidigungskräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat begonnen. Diese werden durch ein zentrales Führungssystem koordiniert, mit dem Ziel, eine Cloud des Verteidigungsministeriums zu konsolidieren.

Im Bereich der mobilen Einsatzfähigkeit und des Bürgerschutzes werden ein mittelgroßes und ein kleines Schiff, die im dritten Quartal des Fiskaljahres 2024 in Dienst gestellt werden sollen, von einer neuen Seetransportgruppe der Selbstverteidigungskräfte betrieben.

Ferner haben die Selbstverteidigungskräfte im Geschäftsjahr 2023 zwei Mehrzweckhubschrauber erworben und ein PFI-Schiff für die Evakuierung der Erdbebenopfer auf der Noto-Halbinsel bereitgestellt. Die Kategorie Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit umfasst die Bereitstellung von Munition, Treibstoff und Wartung.

Das Ministerium beabsichtigt, einen Masterplan für die Konsolidierung und den Wiederaufbau der Einrichtungen der Selbstverteidigungskräfte zu erstellen und mit der strukturellen Stärkung und Verlagerung entsprechend ihrer Funktion und Bedeutung zu beginnen. In diesem Zusammenhang ist der Bau von 36 neuen Schießpulvermagazinen in sechs Einrichtungen im ganzen Land geplant.

Weitere wichtige Initiativen sind die Entwicklung von Satelliten der nächsten Generation, die Intensivierung von Forschung und Entwicklung, die Förderung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz sowie die Stärkung der Produktionsbasis in den Bereichen Verteidigung, japanisch-amerikanische Allianz und Informationssicherheit.

In den sieben Jahren bis 2031 plant das Verteidigungsministerium die Entwicklung von Verteidigungskommunikationssatelliten der nächsten Generation als Nachfolger für die derzeit im Einsatz befindlichen X-Band-Satelliten.

Das Projekt umfasst sowohl die Herstellung von Satelliten als auch von Bodenstationen. Ebenso wird eine neue Space Operations Group eingerichtet, die Überwachungs- und Reaktionsmissionen im Weltraum durchführen soll.

Im Oktober 2024 will das japanische Verteidigungsministerium ein Forschungsinstitut zur Entwicklung innovativer Technologien für die Verteidigungsindustrie eröffnen.

Nach dem Vorbild der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) wird das Defense Innovation Technology Institute Forscherinnen und Forscher aus der Privatwirtschaft, der Wissenschaft und dem Ministerium selbst rekrutieren.

Auf der Grundlage der im Dezember 2022 angekündigten nationalen Verteidigungsstrategie wird das neue Institut darauf abzielen, “wiederverwendbare Spitzentechnologien zu entwickeln, die zur Entwicklung von Verteidigungsausrüstung beitragen, und Ausrüstung herzustellen, die zu Innovationen im Verteidigungsbereich führt”.

Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, plant das Verteidigungsministerium, Experten für künstliche Intelligenz, Robotik und Physik einzustellen, um Projekte wie die Entwicklung autonomer unbemannter Fahrzeuge, neue Methoden zur Aufspürung von U-Booten und die Anwendung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die vom Militär und vom Privatsektor gemeinsam genutzt werden, zu konzipieren und zu leiten.

Die Liste der neuen japanischen Verteidigungsprojekte könnte fortgesetzt werden, aber der Trend ist eindeutig: Japan entwickelt eine hochtechnologische “Stachelschwein-Verteidigungsstrategie”, um China, Nordkorea und Russland abzuschrecken. Das Konzept der Stachelschwein-Verteidigung, das erstmals in den 1970er Jahren in Japan auftauchte, war damals strategisches Wunschdenken, wird nun aber in die Praxis umgesetzt.