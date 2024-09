Trump für den 7. Oktober verantwortlich machen

Mike Whitney

Die Hauptverantwortung für die Anschläge vom 7. Oktober trägt Donald Trump. Es war Trump, der den sogenannten Nahost-Friedensplan auf den Weg brachte, der die “einseitige Annexion des Jordantals und der bestehenden Siedlungen” im Westjordanland ermöglicht. Ebenso sei es Trump gewesen, der entschieden habe, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und die Stadt damit faktisch als Hauptstadt Israels anzuerkennen. “Dann, am 25. März 2019” – so der erfahrene Journalist Joe Lauria – “erkannte Trump Israels illegale Annexion der syrischen Golanhöhen von 1981 an”, was eine Verletzung der UN-Resolution 242 darstellt. Selbst die eifrigsten Unterstützer Israels, wie die New York Times, waren entsetzt über das Ausmaß von Trumps Zugeständnis. In einem Artikel vom Februar 2020 hieß es dazu:

Präsident Trump hat am Dienstag seinen lang erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten vorgestellt. Er veröffentlichte einen Vorschlag, der Israel das meiste von dem geben würde, was es in dem jahrzehntelangen Konflikt angestrebt hat, und den Palästinensern die Möglichkeit eines Staates mit begrenzter Souveränität bieten würde. Trumps Plan würde Israel die Kontrolle über ein geeintes Jerusalem als seine Hauptstadt garantieren und Israel nicht dazu zwingen, eine der Siedlungen im Westjordanland zu räumen, die die palästinensische Empörung hervorgerufen und einen Großteil der Weltöffentlichkeit entfremdet haben …..

Nach dem Plan wären diese Palästinenser praktisch von einem erweiterten Israel umzingelt und würden in verworrenen Grenzen leben, die an einen gerrymandered Kongressbezirk erinnern. ….

Die Palästinenser…. hätten keine permanente Armee und müssten andere von den Israelis überwachte Bedingungen erfüllen, darunter den Verzicht auf Gewalt und die Auflösung militanter Gruppen wie der Hamas…

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, verurteilte den Plan umgehend als “Verschwörungsdeal”, der es nicht wert sei, ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden, und der das jahrzehntelange Streben nach einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung in noch weitere Ferne rücken lasse. “Wir sagen tausendmal nein, nein, nein”, sagte Abbas am Dienstag in Ramallah im Westjordanland. Trump veröffentlicht Nahost-Friedensplan, der Israel stark begünstigt, New York Times

Es sei daran erinnert, dass die palästinensische Führung nie zu dem Plan konsultiert wurde, der weitgehend von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und seinen fanatischen Kollegen ausgearbeitet wurde. Infolgedessen ist die endgültige Version kaum mehr als ein israelischer Wunschzettel, der den Segen der Trump-Administration erhält und gleichzeitig jede Aussicht auf eine Zweistaatenlösung sabotiert. Wie ein Kritiker des Washington Institute for Near East Policy es ausdrückte: “Das Vorziehen der Annexion (von Land im Westjordanland) bestätigt die schlimmsten Befürchtungen, dass dies eher ein Annexionsplan als ein Friedensplan ist”.

Diana Buttu, eine ehemalige Sprecherin der Palästinensischen Autonomiebehörde, twitterte: “Netanjahu ist klar: Trump ist der erste Führer der Welt, der sagt, dass es für Israel in Ordnung ist, Land zu stehlen.” NYTimes

Doch der Friedensplan war nur der erste Versuch Trumps, die palästinensischen Bestrebungen zu torpedieren. Der zweite war Trumps Abraham-Abkommen, das darauf abzielte, die Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu normalisieren und die palästinensische Sache zu marginalisieren. Vor dem Abraham-Abkommen (das das Werk von Jared Kushner war) wurde von den arabischen Ländern erwartet, dass sie sich einer diplomatischen Normalisierung mit Israel so lange entziehen, bis Israel Schritte unternimmt, um die Kernpunkte der arabischen Friedensinitiative von 2002 zu erfüllen, die Folgendes verlangten:

1- Vollständiger Rückzug Israels aus allen seit 1967 besetzten Gebieten, einschließlich der syrischen Golanhöhen bis zu den Linien vom 4. Juni 1967, sowie aus den restlichen besetzten libanesischen Gebieten im Süden des Libanon.

2- Eine gerechte Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems, die gemäß der Resolution 194 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vereinbart werden muss.

3- Die Anerkennung der Gründung eines souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates in den seit dem 4. Juni 1967 besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

(Im Rahmen dieses umfassenden Friedens sollen die arabischen Länder normale Beziehungen zu Israel aufnehmen, die es den arabischen Ländern und Israel ermöglichen, in Frieden und guter Nachbarschaft zu leben und Sicherheit, Stabilität und Wohlstand für künftige Generationen zu gewährleisten. Arabische Friedensinitiative von 2002

Trumps Abraham-Abkommen war eine Möglichkeit, die Forderungen der arabischen Friedensinitiative zu umgehen, indem bilaterale Abkommen geschlossen wurden, die diese Forderungen nicht enthielten. Und der Plan funktionierte. Ab dem Jahr 2000 unterzeichneten Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und der Sudan die Abkommen, um ihre wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Israel zu stärken und Israel schrittweise in die weitere Nahostregion zu integrieren. Gleichzeitig setzte Israel die Besiedlung weiterer palästinensischer Gebiete im Westjordanland fort und verschärfte die Blockade des Gazastreifens. Alles in allem waren die Abraham-Abkommen ein wirksames Mittel, um die Palästinafrage insgesamt “verschwinden” zu lassen, während Israel von jeder Verpflichtung entbunden wurde, UN-Resolutionen umzusetzen oder seine langjährige militärische Besatzung zu lockern. Natürlich sahen die Palästinenser darin eine existentielle Bedrohung ihrer Zukunft als Volk, Kultur und Zivilisation. Nach einem Artikel von Aljazeera:

(Die Unterzeichnung des Abraham-Abkommens sei “ein Dolchstoß in den Rücken der palästinensischen Sache und des palästinensischen Volkes”, sagte der Sozialminister der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Ahmad Majdalani, der Nachrichtenagentur AFP.

Im belagerten Gazastreifen erklärte Hamas-Sprecher Hazem Qassem, die Entscheidung Bahrains, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, sei “ein schwerer Schaden für die palästinensische Sache und unterstützt die Besatzung”.

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) mit Sitz in Ramallah im besetzten Westjordanland bezeichnete die Normalisierung als “weiteren verräterischen Schlag gegen die palästinensische Sache”.

Die Palästinenser befürchten, dass die Schritte der VAE und Bahrains die seit Langem vertretene panarabische Position schwächen, die den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Anerkennung des palästinensischen Staates im Gegenzug für normale Beziehungen zu den arabischen Ländern fordert. Dolchstoß“: Palästinenser verurteilen Abkommen zwischen Israel und Bahrain, Aljazeera

Wir sehen also, dass die Hamas bereits im Jahr 2020 erkannte, dass ihr kollektives Überleben ernsthaft bedroht war und sie etwas dagegen unternehmen musste. Aus dieser ersten Reaktion entwickelte sich die großangelegte Militäroperation, die am 7. Oktober begann. Hier ist die Reaktion der Hamas zu diesem Zeitpunkt (2021). Von News i24:

Ismail Haniyeh von der Hamas: “Wir brauchen einen integrierten Plan, um die Normalisierung zu Fall zu bringen”….Ein hochrangiger Führer des politischen Flügels der Hamas hat am Donnerstag dazu aufgerufen, dass die Gruppe gegen die Normalisierungsabkommen kämpft, die die Nachbarstaaten mit Israel geschlossen haben.

Das Abraham-Abkommen vom vergangenen Jahr führte zu einer Reihe von Vereinbarungen zwischen Israel und anderen Ländern in der Region, in denen sich die Staaten bereit erklärten, volle diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen.

Der Vorsitzende des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, sprach sich auf einer Konferenz in Istanbul (Türkei) gegen diese Abkommen aus und rief dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu untergraben. …. “Wir brauchen einen integrierten Plan, um die Normalisierung zu Fall zu bringen, die leider den Charakter von Militär- und Sicherheitsallianzen mit einigen Ländern angenommen hat”, sagte er laut einer Pressemitteilung auf der Hamas-Website. Hamas fordert “Plan” zur Untergrabung des israelischen Abraham-Abkommens, i24 News

Es überrascht nicht, dass Präsident Joe Biden nur wenige Tage nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz die Wahrheit über den 7. Oktober sagte. Seine Kommentare wurden von den Medien weitgehend gelöscht, sind aber in einem Artikel von Politico vom 21. Oktober 2023 nachzulesen. Er sagte Folgendes:

Präsident Joe Biden sagte, dass die Angriffe der Hamas auf Israel zum Teil darauf abzielten, die mögliche Normalisierung der Beziehungen des US-Verbündeten zu Saudi-Arabien zu verhindern. “Einer der Gründe, warum die Hamas gegen Israel vorgegangen ist, ist, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzen würde”, sagte Biden am Freitagabend auf einer Wahlkampfveranstaltung, wie aus dem Internet zu erfahren war. “Ratet mal was? Die Saudis wollten Israel anerkennen,” fügte der Präsident hinzu….Der Normalisierungsschub begann unter der früheren Regierung von Präsident Donald Trump und wurde als Abraham-Abkommen bezeichnet. Biden sagt, die Hamas-Angriffe zielten darauf ab, das Abkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern, Politico

Ist das ein Eingeständnis, dass Trumps Normalisierungspolitik den 7. Oktober provoziert hat?

Ja, das ist es.

Die Hamas sah in der Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien den letzten Sargnagel für eine Zweistaatenlösung. Sie wusste, dass Israel nach einer Normalisierung der Beziehungen zwischen den Saudis und Israel – aufgrund der sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Anreize der USA – die Siedlungen ausbauen, die Besatzung verstärken oder die Palästinenser sogar ganz aus dem Land vertreiben könnte. Nichts würde sie daran hindern, das gesamte Gebiet vom Fluss bis zum Meer unter ihre Kontrolle zu bringen. Kurzum, Trumps Abraham-Abkommen zwang die Hamas, eine Strategie zu entwickeln, die explosiv genug war, um Washingtons Normalisierungsprojekt zu Fall zu bringen. Der Plan, auf den sie sich einigten, war der 7. Oktober. Der Rest ist Geschichte. Hier eine kurze Zusammenfassung aus einem Artikel von The Intercept:

Die De-facto-Prämisse hinter den Abkommen, die unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump initiiert und von seinem Schwiegersohn Jared Kushner vorangetrieben wurden, bestand darin, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu “lösen”, indem man die Palästinenser einfach ignorierte und ihre Bedingungen als irrelevant behandelte. Die Ereignisse des Wochenendes zeigen, dass dieser Ansatz, der von der Unsichtbarkeit der Palästinenser ausging, gescheitert ist. Die Erwartung, dass die Palästinenser sich einfach mit einem langsamen Tod abfinden würden – eine Annahme, die offensichtlich auch von Biden vertreten wurde – war nie realistisch. …. Unter Biden haben sich die USA kaum um eine auch nur taktische Entspannung, geschweige denn um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern bemüht. Stattdessen zogen sie es vor, den Ansatz der Trump-Administration fortzusetzen, die Palästinenser zu ignorieren und sich um diplomatische Gegenleistungen zwischen Israel und ausländischen arabischen und muslimischen Ländern zu bemühen, mit denen Israel keinen direkten Konflikt hat. Selbst als das massive Blutvergießen in Gaza diese Woche begann, als militante Hamas-Kämpfer israelische Zivilisten massakrierten und Israel scheinbar wahllos Gaza bombardierte, beeilte sich die Regierung zu versuchen, ihre Annäherung an die Region zu retten. Die New York Times berichtete am Sonntag, dass führende Berater Bidens sich bemühten, “ihr Engagement für die Idee einer möglichen Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu bekräftigen”. Dieses schäbige Simulacrum echter Diplomatie – die unweigerlich die Überwindung hartnäckiger Differenzen zwischen Feinden erfordert – ist nun mit der schrecklichen Realität in Gaza und Südisrael kollidiert. Biden verdoppelt das Abraham-Abkommen – mit verheerenden Folgen”, Murtaza Hussain, The Intercept

Man muss kein Genie sein, um den Zusammenhang zwischen Trumps Friedensplan, den Abraham-Abkommen und den Anschlägen vom 7. Oktober zu erkennen. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Trumps zionistenfreundliche Politik ist katastrophal nach hinten losgegangen und hat einen Völkermord in Gaza ausgelöst, der den gesamten Nahen Osten in einen regionalen Krieg stürzen könnte.

Trump ist ebenso verantwortlich für das anhaltende Blutbad wie sein Komplize Benjamin Netanjahu.