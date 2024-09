SCOTT RITTER: Auf dem Weg in die Hölle

Atomwaffen vermitteln die Illusion von Sicherheit. Wenn man zulässt, dass sich die nukleare Haltung der USA von der Abschreckung zur Anwendung verlagert, wird es ein Szenario geben, in dem die USA Atomwaffen einsetzen. Und dann ist Schluss.

Aufeinanderfolgende US-Regierungen haben auf Rüstungskontrolle verzichtet und stattdessen den strategischen Vorteil Amerikas gegenüber realen und/oder imaginären Gegnern gewahrt.

Dies kann durch den Einsatz von Nuklearwaffen erreicht werden, die über die reine Abschreckung hinaus zu kriegerischen Auseinandersetzungen auf allen Konfliktebenen führen, auch in Szenarien, in denen es nicht um eine nukleare Bedrohung geht.

In einer Zeit, in der die USA eine Politik verfolgen, die die ohnehin hohen Spannungen mit den Atommächten Russland und China weiter verschärft, hat die Biden-Administration einen neuen Plan für den Einsatz von Atomwaffen verabschiedet, der die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Konflikts eher erhöht als verringert.

Wenn diese Politik ungehindert fortgesetzt wird, kann es nur ein mögliches Ergebnis geben: die totale nukleare Vernichtung der Menschheit und der Welt, in der wir leben.

Auf dem Weg nach Armageddon ist etwas Interessantes passiert.

Im Januar 2017 warnte der damalige Vizepräsident Joe Biden in einer Rede vor der Carnegie Endowment for International Peace vor den Gefahren, die mit der Ausweitung der Finanzierung von Atomwaffen und der damit verbundenen Zunahme ihrer Bedeutung verbunden sind.

„Wenn zukünftige Regierungen die von uns getroffenen Entscheidungen rückgängig machen und zusätzliches Geld in die nukleare Aufrüstung investieren“, sagte Biden in Bezug auf die Politik der Obama-Regierung, die unter anderem den neuen START-Vertrag zur Begrenzung der Nukleararsenale der USA und Russlands gesichert hat, „erinnert das an den Kalten Krieg und trägt nicht dazu bei, die alltägliche Sicherheit der USA oder unserer Verbündeten zu erhöhen.“

Später, im Jahr 2019, kommentierte Biden, der jetzt für das Präsidentenamt kandidiert, die Entscheidung von Präsident Donald Trump, zwei Raketensysteme einzusetzen – einen Marschflugkörper, der sich noch in der Entwicklung befindet, und den ballistischen U-Boot-Flugkörper Trident, der an Bord der U-Boote der Ohio-Klasse der US-Marine eingesetzt wird und mit einem neuen nuklearen Sprengkopf mit geringer Sprengkraft ausgestattet ist.

“Die Vereinigten Staaten brauchen keine neuen Atomwaffen”, erklärte Biden in einer schriftlichen Antwort auf Fragen des Council for a Livable World . “Unser derzeitiges Waffenarsenal … ist ausreichend, um unsere Anforderungen an Abschreckung und Bündnisfähigkeit zu erfüllen.

In einem Artikel, der in der März/April-Ausgabe 2020 von Foreign Affairs veröffentlicht wurde, versprach Kandidat Biden, “unser Engagement für die Rüstungskontrolle in einer neuen Ära zu erneuern”, einschließlich des Versprechens, “eine Verlängerung des New-START-Vertrags, eines Ankers der strategischen Stabilität zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, anzustreben und diesen als Grundlage für neue Rüstungskontrollvereinbarungen zu nutzen”.

Biden erklärte weiter, dass “der einzige Zweck des US-Atomwaffenarsenals die Abschreckung – und, wenn nötig, die Vergeltung – eines nuklearen Angriffs sein sollte. Als Präsident werde ich daran arbeiten, diese Überzeugung in Absprache mit dem US-Militär und den US-Verbündeten in die Praxis umzusetzen”.

Biden setzte sich bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Trump durch und wurde am 21. Januar 2021 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Und dann…nichts.

Nachahmung von Trumps Präventivschlag

Im März 2022 veröffentlichte die Biden-Administration nach vielen Spekulationen darüber, ob Biden sein Versprechen einer Nuklearpolitik mit “ausschließlicher Zweckbestimmung” einhalten würde, die Ausgabe 2022 der Nuclear Posture Review (NPR), ein vom Kongress vorgeschriebenes Dokument, das die Nuklearstrategie, -politik, -haltung und -streitkräfte der USA zur Unterstützung der Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) und der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) beschreibt.

Es war fast eine Kopie der von der Trump-Regierung im Februar 2018 veröffentlichten NPR, einschließlich der Formulierung, die die Fähigkeit der USA zum präventiven Einsatz von Atomwaffen auch in Szenarien ohne nukleare Bedrohung als Doktrin festschreibt.

Im Dezember 2022 wurde ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration bei einem Treffen von Mitarbeitern, die an der Aushandlung und Umsetzung des bahnbrechenden Vertrags über nukleare Mittelstreckenwaffen von 1987 beteiligt waren, von einem erfahrenen Rüstungskontrollexperten gefragt, warum Biden von seinem Versprechen bezüglich der Doktrin des “einzigen Ziels” abgerückt sei.

“Die Behörde war noch nicht so weit”, antwortete der Beamte.

Die “Interagency”, auf die sich der Beamte bezog, ist eine Ansammlung von Abteilungen und Behörden, die mit nicht gewählten Berufsbeamten und Militärexperten besetzt sind, die als Vollstrecker der amerikanischen Nuklearpolitik fungieren.

Dies war ein überraschendes und äußerst enttäuschendes Eingeständnis eines Beamten, dessen Amtseid ihn an das grundlegende Verfassungsprinzip der Exekutive und der zivilen Kontrolle des Militärs bindet.

Schon vor seiner Vereidigung war Biden auf Widerstand gestoßen, als es darum ging, die Nukleardoktrin der USA zu ändern.

Im September 2020 warnte Admiral Charlie Richard, Chef des Strategischen Kommandos der USA, das für das US-Atomwaffenarsenal zuständig ist, dass “wir zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes mit zwei gleichwertigen nuklearen Konkurrenten konfrontiert sein werden”. Richard bezog sich dabei auf die Atomwaffenarsenale Russlands und Chinas.

Als Biden Präsident wurde, sah er sich sofort mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert, auf die er nicht vorbereitet war: die Krise zwischen Russland und der Ukraine und Chinas Durchsetzung nationaler Interessen in Taiwan und im Südchinesischen Meer.

In beiden Fällen ging es um das Potenzial einer militärischen Eskalation bis zu einem direkten Konflikt zwischen dem US-Militär und russischen und chinesischen Streitkräften, in beiden Fällen mit der Möglichkeit eines Atomkrieges.

Der Beginn der russischen “Sondermilitäroperation” gegen die Ukraine im Februar 2022 brachte das Risiko einer Eskalation mit der NATO mit sich, was zu russischen Drohungen über den möglichen Einsatz von Atomwaffen führte, sollte die NATO beschließen, direkt in der Ukraine zu intervenieren.

Und ein Pentagon-Bericht vom November 2022 prognostiziert, dass China sein Atomwaffenarsenal bis 2035 von rund 400 auf mehr als 1.500 Waffen aufstocken wird.

Der New START-Vertrag begrenzt die Anzahl der stationierten nuklearen Sprengköpfe für die USA und Russland auf jeweils 1.550. Der Vertrag wurde nach dem Prinzip der bilateralen Gegenseitigkeit ausgehandelt.

Angesichts eines potenziellen chinesischen Kernwaffenarsenals von 1.500 Kernwaffen und eines etwa gleich großen russischen Arsenals war klar, dass die USA ohne Kontrolle über ihre strategischen Nuklearstreitkräfte in eine nachteilige Position geraten würden.

Während der NPR eine allgemeine politische Aussage über das amerikanische Nuklearwaffenarsenal trifft, gibt es zwei weitere Dokumente – die Nuclear Weapons Employment Guidance des Präsidenten und die Nuclear Weapons Employment Planning and Posture Guidance des Verteidigungsministers -, die die Planung des tatsächlichen Einsatzes von Nuklearwaffen in Übereinstimmung mit der nationalen Politik regeln.

Das jüngste Dokument der Nuklearen Einsatzvorgaben, das 2019 veröffentlicht wurde, war eine Reaktion auf den NPR 2018, in dem der neue W-76-2-Kurzstreckensprengkopf vollständig in die nuklearen Einsatzpläne der Vereinigten Staaten aufgenommen wurde. Gleiches gilt für die neue Generation der B-61-Schwerkraftbomben, die die nukleare Abschreckung der NATO ausmachen.

Die Einsatzpläne basierten auf dem Konzept “eskalieren, um zu deeskalieren” (d.h. durch den Einsatz einer kleinen Nuklearwaffe würden die USA und die NATO Russland von einer Eskalation abhalten, aus Angst vor einem umfassenden nuklearen Schlagabtausch).

Kurzum, die amerikanischen Nuklearkriegspläne waren von Anfang an auf den lokal begrenzten Einsatz von Nuklearwaffen gegen eine russische und chinesische Bedrohung ausgerichtet.

Dieser amerikanische Nuklearkriegsplan basierte auf der Fähigkeit, die russische nukleare Eskalation abzuschrecken und die chinesischen Nuklearstreitkräfte abzuschrecken oder zu besiegen, indem man die Anzahl der Nuklearsprengköpfe einsetzte, die nach den Obergrenzen des neuen START-Vertrags zulässig waren.

Einem stärkeren nuklearen China begegnen

Die Biden-Administration sieht sich nun jedoch mit der Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit konfrontiert, dass China über eine weitaus größere und schlagkräftigere strategische Nuklearstreitmacht verfügt, die in der Lage ist, einen begrenzten US-Erstschlag zu überleben und als Vergeltung einen landesweit tödlichen Nuklearsprengsatz auf amerikanischem Boden abzufeuern.

Um sich auf diese neue Realität einzustellen, müssten die USA die derzeit gegen Russland gerichteten Nuklearsprengköpfe auf China umlenken. Dazu müssten die USA nicht nur überarbeitete Ziellisten für Russland und China erstellen, sondern ihre Zielstrategien generell überdenken und auf maximale physische Zerstörung statt auf politische Wirkung setzen.

Noch gefährlicher wäre es, wenn die USA Einsatzstrategien erwägen würden, die das Überraschungsmoment maximieren, um sicherzustellen, dass alle Ziele von den für sie vorgesehenen Waffen getroffen werden. Dies würde eine Änderung des Bereitschaftsgrades und der Einsatzgebiete der amerikanischen Nuklearstreitkräfte erfordern.

Die erhöhte Bereitschaft geht einher mit der Notwendigkeit, wachsam gegenüber möglichen Präemptionsbemühungen eines potenziellen nuklearen Gegners zu sein, was bedeutet, dass die US-Nuklearstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden.

Kurz gesagt, das Risiko eines Atomkrieges, ob unbeabsichtigt oder nicht, ist exponentiell gestiegen.

Im März hat die Biden-Administration Berichten zufolge ein neues Dokument mit Richtlinien für nukleare Aktivitäten herausgegeben, das diese Realität widerspiegelt.

Nirgendwo in diesem Leitfaden wird der Einsatz von Rüstungskontrolle als Mittel zur Lösung der nuklearen Gleichung in Betracht gezogen, sei es durch die Ausweitung des New START-Vertrags oder durch die Zusammenarbeit mit China, um einen nuklearen Ausbruch Chinas zu verhindern.

Stattdessen scheinen die USA über die Erosion der nuklearen Abschreckung besorgt zu sein, die durch die Umwidmung von Waffen für nicht-chinesische Eventualitäten verursacht wird. So gesehen liegt die Lösung des Problems in mehr und nicht in weniger Nuklearwaffen.

Deswegen werden die USA den New START-Vertrag im Februar 2026 auslaufen lassen – sobald der Vertrag ausläuft, wird auch die Obergrenze für die Anzahl der stationierten Sprengköpfe nicht mehr gelten, und das nukleare Establishment der USA wird in der Lage sein, das einsatzfähige Nukleararsenal der USA so aufzustocken, dass genügend Waffen für jedes vorgesehene Ziel zur Verfügung stehen.

Die Welt ist ein gefährlicher Ort geworden.

Atomwaffen vermitteln die Illusion von Sicherheit.

Wenn wir zulassen, dass sich die nukleare Haltung der USA von der Abschreckung zur Kriegsführung entwickelt, garantieren wir nur, dass es zu einem Kriegsszenario kommt, in dem die USA schließlich Atomwaffen einsetzen.

Und dann sterben wir alle.

Wir befinden uns buchstäblich auf dem Highway to Hell.