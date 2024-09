Kamala sagt den leisen Teil laut aus: Staatliche „Aufsicht“ erforderlich, um das Internet zu überwachen und Gedankenverbrechen einzudämmen

Von Leo Hohmann

Sehen Sie sich das Video des verblüffenden Eingeständnisses von Vizepräsidentin Harris an, wie sie am helllichten Tag zum Kommunisten wird.

Die weltweite Unterdrückung der freien Meinungsäußerung geht unvermindert weiter, und wenn Sie glauben, dass dies nur in Ländern wie China, Kuba und Nordkorea der Fall ist, irren Sie sich.

Ein brasilianischer Oberster Gerichtshof bestätigte am Montag die Entscheidung, Elon Musks Social-Media-Plattform X in dem Land zu sperren.

Am vergangenen Freitag ordnete der Richter Alexandre de Moraes die Sperrung der Plattform an.

Seit dieser Entscheidung haben Musk und seine Unterstützer versucht, de Moraes als Abtrünnigen und autoritären Zensor politischer Äußerungen darzustellen. Doch Brasilien ist kein Ausreißer. Auch die Europäische Union geht mit ihrem Online-Service-Gesetz hart gegen die Meinungsfreiheit vor, und wir haben hier in den Vereinigten Staaten unsere eigenen Hasser der freien Meinungsäußerung.

Einer von ihnen ist sogar ein Präsidentschaftskandidat.

Kamala Harris hat am Wochenende offen zugegeben, dass sie die gleiche Art von staatlich geförderter Zensur in den Vereinigten Staaten einführen möchte, wie wir sie in Brasilien erleben.

Harris ist der Meinung, dass die Regierung die ultimative Kontrolle darüber haben sollte, was Sie und ich im Internet veröffentlichen dürfen, und auch mehr Kontrolle darüber, was wir sehen und hören dürfen. Sie traut uns nicht zu, selbst zu entscheiden, ob das, was wir online sehen oder lesen, wahr oder richtig ist.

Schauen Sie sich dieses VIDEO an und lassen Sie den Ernst von Harris’ Worten auf sich wirken. Sie ist sehr beeindruckt von den rechtlichen Schritten der sozialistischen Regierung Brasiliens zur Schließung von Twitter, jetzt X genannt.

Sie sagt uns, dass soziale Medienplattformen, über die die meisten Menschen heute ihre Nachrichten erhalten, „direkt mit Millionen von Menschen sprechen, ohne dass es irgendeine Aufsicht oder Regulierung gibt, und das muss aufhören.“

Das bedeutet ihrer Meinung nach, dass alle Stimmen durch einen Filter gesiebt werden müssen. Es stellt sich die Frage, wem wir erlauben sollten, der offizielle Filter für Nachrichten und Informationen zu sein? Wem sollte es erlaubt sein, die Aufsicht zu führen? Ich denke, Kamala ist sich da ziemlich sicher. Es ist die Regierung. Und das ist so antiamerikanisch und verfassungswidrig, wie man nur sein kann.

Aber es ist nicht nur Kamala Harris, die so denkt. Das ist der Mehrheitsstandpunkt unter den selbsternannten globalistischen Eliten weltweit.

Robert Reich, der ehemalige Sekretär des US-Arbeitsministeriums unter Bill Clinton, sagte am 30. August in einem Gastbeitrag für The Guardian, dass Elon Musk wegen seines Engagements für die freie Meinungsäußerung auf seiner X-Plattform, die Reich als „außer Kontrolle“ bezeichnete, hart angegangen werden sollte.

Reich zählte sechs Dinge auf, die getan werden können, um ihn „zu zügeln“, und eines davon war, dass Regierungen auf der ganzen Welt „Musk mit Verhaftung drohen sollten, wenn er nicht aufhört, Lügen und Hass auf X zu verbreiten“. Er zitierte Frankreichs Verhaftung des Telegram-Chefs Pavel Durov in der vergangenen Woche als Vorbild dafür, was mit Musk und allen anderen geschehen sollte, die es wagen, die offiziellen globalistischen Narrative zu Schlüsselthemen wie Impfstoffen, LGBTQ-Themen, bestimmten Wahlergebnissen, NATO-Angriffskriegen usw. in Frage zu stellen.

Der derzeitige Außenminister Antony Blinken sagte in einer Erklärung vom 2. Juli, dass sein Ministerium an der Entwicklung eines von KI betriebenen Programms arbeitet, das das Internet nach Beiträgen durchsucht, die den offiziellen Darstellungen der Regierung widersprechen (er nennt es Desinformation), und dann die Autoren der nicht autorisierten Äußerungen irgendwie bestraft oder ausgrenzt.

Nur ausgesprochene Kommunisten und Techno-Tyranten würden zugeben, dass sie solche autoritären Ideen und Konzepte unterstützen.

Leider ist es das, was die heutigen Marionettenpolitiker geworden sind, die weiterhin für die Globalisten des Weltwirtschaftsforums und der Vereinten Nationen eintreten. Sowohl das WEF als auch die UNO befinden sich mitten in einer globalen Kampagne, um alle abweichenden Stimmen auszulöschen und sie als Kriminelle zu bezeichnen. Die Regime in China, Nordkorea, Iran und Kuba haben es den Menschen nie erlaubt, sich kritisch über die Regierungsbehörden zu äußern, also ändert sich dort nichts. Es sind die westlichen so genannten „Demokratien“, die im Fadenkreuz dieser globalen Kampagne stehen.

Werden Sie sich diesem System der Bestie unterwerfen? Oder werden Sie Ihren Mut verdoppeln und die Wahrheit zur Macht sagen, indem Sie sich nur der höheren Autorität Gottes und seines Sohnes Jesus Christus unterwerfen?