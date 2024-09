Leo Hohmann

Die US-Regierung scheint fest entschlossen zu sein, den Dritten Weltkrieg auszulösen, bevor sie aus dem Amt scheidet. Und seltsamerweise scheinen sich die Amerikaner überhaupt nicht bewusst zu sein, wie nahe wir einem Atomkrieg mit Russland sind.

M. Dowling hat den folgenden kurzen Artikel im Independent Sentinel veröffentlicht, der den Nagel auf den Kopf trifft. Niemand scheint den eklatanten Provokationen unserer Regierung gegenüber Russland, dem Iran und China Aufmerksamkeit zu schenken. Washington scheint in der ganzen Welt nach einem Land zu suchen, das es in einen großen Krieg verwickeln kann. Wenn das amerikanische Volk wüsste, wie nahe wir dem Dritten Weltkrieg und einer möglichen nuklearen Vernichtung sind, würde es den Kongress in einer Weise stürmen, die den 6. Januar wie ein Picknick im Park erscheinen ließe.

Das Biden-Harris-Regime wird wahrscheinlich Raketen mit größerer Reichweite in die Ukraine schicken, die tiefer in Russland einschlagen können. Moskau hat die USA gewarnt, dass sie “mit dem Feuer spielen” und einen Dritten Weltkrieg riskieren.

Die USA sind dabei, den Dritten Weltkrieg offen anzuzetteln.

Im April lieferten die USA den ukrainischen Streitkräften erstmals heimlich eine als ATACMS bezeichnete Waffenversion mit größerer Reichweite. Die Ukraine griff einen Flugplatz auf der Krim und russische Truppen im Südosten der Ukraine an.

Die USA stehen kurz vor einer Einigung über die Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern an die Ukraine, die bis tief nach Russland hineinreichen könnten. Kiew könnte noch einige Monate warten müssen, während die USA technische Fragen klären.

Drei Quellen sagten, dass die Aufnahme von Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) in ein Waffenpaket in diesem Herbst bekannt gegeben werden soll. Eine endgültige Entscheidung sei bisher nicht gefallen. Die Quellen lehnten es ab, namentlich genannt zu werden, da sie nicht befugt seien, über dieses Thema zu sprechen.

Die Entsendung von JASSMs in die Ukraine könnte die strategische Landschaft des Konflikts erheblich verändern. Sie würde Russland in die Reichweite leistungsfähiger, präzisionsgelenkter Munition bringen.

Militäranalysten gehen davon aus, dass die Stationierung von JASSMs – die getarnt sind und eine größere Reichweite haben als die meisten anderen Raketen im derzeitigen ukrainischen Arsenal – die russischen Aufmarschgebiete und Nachschubdepots um Hunderte Kilometer zurückwerfen könnte. Sie könnten auch den Dritten Weltkrieg auslösen. Die Ukraine hat bereits Zivilisten getroffen und wird dies wahrscheinlich wieder tun.

DIE VERGELTUNG WIRD IN DEN USA UND IN EUROPA STATTFINDEN

Nach Ansicht Russlands spielt der Westen mit dem Feuer, wenn er erwägt, der Ukraine zu erlauben, mit westlichen Raketen tief in Russland einzudringen. Am vergangenen Dienstag warnte Russland die USA erneut, dass der Dritte Weltkrieg nicht auf Europa beschränkt bleiben werde.

Am Freitag erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass Washington im Begriff sei, sein Verbot ukrainischer Angriffe mit US-Waffen tief in Russland aufzuheben. Die USA befänden sich in einem direkten Krieg mit Russland. Außenminister Lawrow warnte, dass die russische Vergeltung nicht nur in Europa stattfinden werde.

Unsere Grenzen sind übrigens noch offen.

Es sieht so aus, als wolle die Biden-Harris-Regierung den Dritten Weltkrieg beginnen. Zumindest denkt Russland das, und darauf kommt es an.