Fallbericht: Pfizer COVID-Impfstoff „Auslöser“ für Tod eines 34-jährigen Mannes

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Als Henrietta Simoes’ Sohn Victor 16 Tage nach seiner ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer im Jahr 2021 plötzlich starb, begann sie nach Antworten zu suchen. Jetzt wurden die Einzelheiten seines Falls veröffentlicht, die wichtige Hinweise darauf liefern, wie der Impfstoff das Herz schädigen kann.

Als Henrietta Simoes’ gesunder, blühender 34-jähriger Sohn Victor am 6. Mai 2021, 16 Tage nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer, plötzlich starb, begann sie nach Antworten zu suchen.

Mehr als drei Jahre später, am 8. August, veröffentlichte Biomedical Science and Clinical Research einen von Experten begutachteten Fallbericht, in dem die Mechanismen beschrieben werden, durch die der Impfstoff eine akute Aortendissektion verursachte, an der ihr Sohn starb.

Der Bericht basiert auf den Analysen von Victors Daten, die sie und ihre Familie von Forschern aus aller Welt erhalten haben.

Henrietta hofft, dass die Studie ein wichtiges Instrument sein wird, um die Verantwortlichen für die durch die COVID-19-Impfstoffe verursachten Schäden vor Gericht zu bringen.

„Ich kann meinen Sohn nicht zurückbekommen, also wird es mir in diesem Sinne nicht helfen“, sagte Henrietta gegenüber The Defender. „Aber ich möchte nicht, dass dies jemals wieder jemand anderem passiert. Wir brauchen Gerechtigkeit, und wir können es niemals auf sich beruhen lassen.“

Henrietta hofft, dass die Führungskräfte der Pharmaindustrie, die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und die Politiker, die die Impfstoff-Notfallgenehmigungen, -Empfehlungen und -Vorschriften durchgesetzt haben, eines Tages strafrechtlich verfolgt werden.

Die Studie bietet eine detaillierte Analyse von Victors Fall anhand von Beweisen aus seinen Krankenakten, dem postmortalen Pathologiebericht, einer Gewebeprobe und einer Perimortem-Serumanalyse – die durch außergewöhnliche Maßnahmen, die Victors Familie ergriff, um seine Todesursache zu ermitteln, erlangt wurden.

Die Forscher weisen darauf hin, dass die Fallstudie von Bedeutung ist, da nur wenige Fälle von Verletzungen und Todesfällen nach Impfungen eine so umfassende medizinische Dokumentation aufweisen.

Dieser allgemeine Mangel an Dokumentation ist ein ernstes Problem, das darauf hindeutet, dass die Sicherheitsdaten für die Impfstoffe unvollständig sind, schreiben sie.

„Diese Fallprüfung und unsere Ergebnisse unterstreichen, dass ohne die beschriebenen gründlichen Untersuchungen keine genauen Sicherheitsdaten ermittelt werden können„, schrieben sie, und in der Tat sind die Sicherheitsdaten wahrscheinlich durch Informationslücken in der Berichterstattung beeinträchtigt“.

Mit anderen Worten: Die Gesundheitsbehörden erstellen ihre Risiko-Nutzen-Analysen der Impfstoffe ohne korrekte Sicherheitsdaten, so die Autoren. Diese Sicherheitsdaten sind auch notwendig, um der Öffentlichkeit eine vollständige informierte Zustimmung zu geben.

Pfizer-Impfstoff „mutmaßlicher Katalysator“ bei den Ereignissen, die zu Victors Tod führten

Dem Fallbericht zufolge erlitt Victor 16 Tage nach seiner ersten Dosis des COVID-19 mRNA-Impfstoffs eine akute Entzündung, eine plötzliche Aortendissektion und eine Herzbeuteltamponade, die rasch zu seinem Tod führte.

Eine Aortendissektion ist ein seltener medizinischer Notfall, bei dem die innere Schicht des großen Blutgefäßes, das von der Aorta des Herzens abzweigt, reißt. Die Erkrankung betrifft meist Männer in den 60er und 70er Jahren.

Victor hatte dem Bericht zufolge ein geringes Risiko für Herzkomplikationen. Er hatte einen normalen Blutdruck, war Nichtraucher, wies regelmäßige Glukose- und Lipidwerte auf, und Gentests zeigten, dass er keine genetischen Bindegewebsstörungen hatte.

Er hatte zwar eine bikuspide Aortenklappe – ein häufiger Herzfehler, der bei der Geburt auftrat, aber nie Symptome verursacht hatte -, aber ansonsten hatte er keine persönliche Vorgeschichte mit Herzproblemen, und in seiner Familie war niemand an einer Aortendissektion erkrankt.

Dennoch ergab die Autopsie von Victor einen Riss in seiner Aorta, wodurch eine Tasche entstand, die in seinen Herzbeutel eindrang und diesen mit Blut füllte, wodurch sein Herz zusammengedrückt wurde und ein Herzstillstand eintrat.

Aus den Krankenhausunterlagen geht hervor, dass Victor bis wenige Stunden vor seiner Einlieferung in die Notaufnahme keine Symptome aufwies.

Henrietta sagte, dass Victor anfangs über Schmerzen im Oberbauch klagte. Vier Stunden später zeigte seine Smartwatch eine Herzfrequenz von 190 Schlägen pro Minute an, und er hatte ein Taubheitsgefühl in seinem Kiefer und in der Brust. Als die Sanitäter in seinem Wohnhaus eintrafen, war er bereits auf den Beinen und konnte sprechen, wurde aber mit laufender Herz-Lungen-Wiederbelebung ins Krankenhaus gebracht.

Er starb innerhalb einer Stunde.

Der Gerichtsmediziner gab als Todesursache eine „akute Aortendissektion“ an und untersuchte keine weiteren möglichen Probleme.

In dem Fallbericht werden die Ergebnisse der Autopsie, der genetischen und toxikologischen Tests sowie der Gewebe- und Blutanalyse dargelegt. Dabei wurden Marker für Perikarditis und Myokarditis, Anzeichen für eine Überempfindlichkeitsreaktion und das Vorhandensein des Spike-Proteins in seiner Aorta und in Gefäßgeweben festgestellt – zusammen mit Hinweisen darauf, dass das Spike-Protein von einem Impfstoff und nicht von einem Virus stammt.

Victor hatte auch noch nie COVID-19 gehabt.

„Angesichts dieser Befunde und des Fehlens einer zugrundeliegenden genetischen Erkrankung wird vermutet, dass diese Entzündungsreaktion die tödliche Gefäß- und Herzentzündungskaskade ausgelöst hat, die ihn letztlich das Leben kostete“, heißt es in dem Bericht. „Der mRNA-Impfstoff Covid-19 von Pfizer ist vermutlich der Auslöser für diese Kette von Ereignissen“.

Das Papier enthält umfangreiche Belege für die Schlussfolgerungen.

Dazu gehören eigene Dokumente von Pfizer, in denen 1.441 kardiovaskuläre unerwünschte Ereignisse aufgeführt sind, die dem Unternehmen gemeldet wurden, darunter Aortitis, Perikarditis und Myokarditis. Dazu gehört auch das Eingeständnis der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass es Beweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Myokarditis und Perikarditis gibt, insbesondere bei jungen Männern.

Studien haben auch gezeigt, dass das Vorhandensein des Spike-Proteins in solchen Fällen mit Entzündungsreaktionen des Herzgewebes in Verbindung gebracht wurde. Die Forschung zeigt auch, dass die Lipid-Nanopartikel durch den Körper wandern und starke Entzündungsreaktionen hervorrufen.

Das Spike-Protein und Anzeichen von Entzündungen waren in Victors Herz vorhanden.

Die Autoren wiesen auch darauf hin, dass es viele Fälle von Todesfällen nach der jüngsten COVID-19-Impfung gegeben hat, ohne dass die histopathologische Untersuchung der Autopsie und die vollständige Diagnose des Patienten wie in diesem Fall durchgeführt wurden, was die genaue Meldung von tödlichen Verletzungen im Zusammenhang mit dem Impfstoff erschwert.

Es ist auch wahrscheinlich, dass viele Fälle von Herzschäden und -anomalien nach Impfungen, einschließlich Problemen wie Myokarditis, „unentdeckt, unbehandelt und von der statistischen Analyse ausgeschlossen werden“, weil sie nicht gemeldet werden oder weil die zur Identifizierung des Problems erforderlichen Tests entweder nicht verfügbar sind oder nicht durchgeführt werden.

Die Reise der Familie, um Victors Todesursache zu finden

Victor ließ sich laut Henrietta impfen, weil er von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt wurde. Er war ein leitender Angestellter bei Amazon und rechnete damit, dass sein Arbeitgeber den Impfstoff wahrscheinlich vorschreiben würde. Er und seine Freundin reisten häufig, und er war besonders besorgt darüber, dass seine älteren Großeltern COVID-19 ausgesetzt werden könnten, wenn er eine asymptomatische Infektion hätte.

Zwei Wochen nach der Impfung war Victor gesund und glücklich und tanzte mit seiner Freundin, nur wenige Stunden bevor er wegen Schmerzen in der Brust, Taubheitsgefühlen und Herzrasen den Notarzt rufen musste.

Seine Familie – die quer durch das Land von New York nach Seattle raste, sobald sie erfuhr, dass Victor ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben war – wusste, dass sein Tod keinen Sinn ergab und vermutete sofort den Impfstoff.

„Aber wir hatten einen langen Kampf um die Wahrheit“, sagte Henrietta, “denn niemand wollte zugeben, dass dies möglicherweise passiert sein könnte.“

Der Staat Washington verlangte eine Autopsie, sagte Henrietta, und die Familie wusste, dass die vom Gerichtsmediziner entnommenen Gewebe-, Serum- und Flüssigkeitsproben für künftige Untersuchungen von entscheidender Bedeutung sein würden, und besorgte sie.

Zusätzlich zur Autopsie schlossen die Tests jegliche genetischen Faktoren aus.

Dann begann Henrietta, Spezialisten in der ganzen Welt zu kontaktieren, um jemanden zu finden, der die Blut- und Gewebeproben analysieren konnte, um festzustellen, ob der Impfstoff eine Rolle bei Victors Tod gespielt hatte.

Henrietta wollte die Namen der Forscher schützen, weil so viele Menschen wegen der Infragestellung des COVID-19-Impfstoffs zurückgeschlagen wurden. Sie sagte, sie hätten schließlich einen weltweit anerkannten Spezialisten an einer renommierten Universitätsklinik gefunden, der Victors Blutserum analysierte.

Sie fanden Beweise dafür, dass seine Zytokin- und Entzündungsmarker „durch die Decke gingen“, sagte sie, wie der Bericht später ausführte.

Als nächstes suchten sie nach Experten, die eine histologische oder mikroskopische Untersuchung von Victors Gewebe durchführen sollten. Ein Experte in Deutschland stellte fest, dass Victor an Myokarditis und Perikarditis litt – obwohl er keine Symptome gezeigt hatte – sowie an Anzeichen von Spike-Protein in seinem Aortengewebe.

Henrietta meldete den Tod ihres Sohnes am 9. September dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – dem primären, von der Regierung finanzierten System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA – weil das Krankenhaus keinen Bericht eingereicht hatte, wie The Defender berichtete.

Die CDC habe den Tod ihres Sohnes nicht untersucht, sagte sie. Stattdessen habe man ihr trotz mehrfacher Versuche, mit einem Mitarbeiter der Behörde zu sprechen, mit Formbriefen geantwortet.

Ein Mitarbeiter bestätigte schließlich, dass die Behörde die Meldung erhalten hatte, verwies sie dann aber lediglich an das Countermeasures Injury Compensation Program.

Bis heute hat dieses Programm nur 14 Schadensersatzansprüche für Verletzungen durch den COVID-19-Impfstoff ausgezahlt.

Während sie die Daten sammelten, die ihnen helfen würden, Victors Todesursache zu bestätigen, begann die Familie Simoes auch, mit anderen in Kontakt zu treten, die durch die COVID-19-Impfstoffe verletzt wurden oder Angehörige verloren hatten.

Dazu gehörte auch der Kontakt zu React19, einer gemeinnützigen Organisation, die Unterstützung für Impfgeschädigte anbietet. Gemeinsam mit ihren Kollegen half Henrietta bei der Einrichtung der Website React-19 Bereaved Support.

Durch ihre Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen durch das ganze Land gesammelt hat, wo sie mit Menschen zusammentraf, die vom COVID-19-Impfstoff betroffen waren, oder mit Ärzten und Wissenschaftlern, die die Auswirkungen des Impfstoffs erforschten, knüpfte sie Kontakte zu anderen, die sich für eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen einsetzten, die diese Entwicklung ermöglichten.

Henrietta und ihr Ehemann sind derzeit Kläger in einer von Moms for America angestrengten Klage, die darauf abzielt, den Public Readiness and Emergency Preparedness Act oder PREP Act zu Fall zu bringen – das Bundesgesetz, das Unternehmen wie Pfizer und Moderna rechtliche Immunität für Schäden gewährt, die durch ihre COVID-19-Impfstoffe und andere COVID-19-Gegenmaßnahmen verursacht wurden.

In der Klage wird behauptet, das Gesetz immunisiere die Beklagten in unfairer Weise von einer schwindelerregenden Bandbreite grundlegender und historisch verankerter gewohnheitsrechtlicher Klagegründe wie Fahrlässigkeit, ärztlicher Kunstfehler, grober Fahrlässigkeit, Produkthaftung, widerrechtlicher Tötung und sogar vorsätzlicher Delikte wie Körperverletzung auf der Grundlage einer völlig subjektiven Risiko/Nutzen-Analyse.

Außerdem wird eine „atemberaubend kurze“ Verjährungsfrist von einem Jahr für Verletzungen festgelegt, die von der Regierung entschädigt werden.

Auf diese Weise, so argumentieren sie, „schuf das PREP-Gesetz in verfassungswidriger Weise ein undurchsichtiges, unanfechtbares, quasi-richterliches Gericht zur Entscheidung von Ansprüchen, dem auch nur ein Feigenblatt eines ordnungsgemäßen Verfahrens fehlt, und lehnte eine richterliche Aufsicht ausdrücklich ab“.

In der Klage wird das Gericht aufgefordert, das PREP-Gesetz für verfassungswidrig zu erklären. Außerdem wird das Gericht ersucht, festzustellen, dass die Kläger Unternehmen wie Pfizer und Moderna vor Bundes- und einzelstaatlichen Gerichten verklagen können.

Henrietta sagte, sie werde nicht aufhören zu kämpfen, bis es Gerechtigkeit für ihren Sohn und alle Impfgeschädigten gibt. „Wir sind erschüttert. Und sie haben uns das angetan. Sie haben meinen Sohn ermordet und sie haben andere Menschen ermordet.

