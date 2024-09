Eine Marketingfirma hat herausgefunden, dass unsere Telefone tatsächlich unsere Gespräche abhören.

Einem neuen Bericht zufolge hört Ihr Telefon wahrlich Ihre Gespräche mit.

404 Media hat aufgedeckt, dass eine Marketingfirma, die Facebook und Google zu ihren Marketingpartnern zählt, zugegeben hat, dass sie Smartphone-Mikrofone verwendet, um Nutzer abzuhören und dann auf der Grundlage der erfassten Informationen Werbung zu schalten.

Die Cox Media Group, eine große Fernseh- und Rundfunkgruppe, hat in einem Pitch Deck für Investoren zugegeben, dass ihre “Active Listening”-Software künstliche Intelligenz einsetzt, um “Echtzeit-Absichtsdaten zu sammeln, indem sie unsere Gespräche belauscht”, wie es in dem Bericht heißt.

Das Unternehmen erklärte in seinem Pitch Deck, dass “Werbetreibende diese Sprachdaten mit Verhaltensdaten kombinieren können, um Verbraucher auf dem Markt anzusprechen”.

Das Pitch Deck wies auch darauf hin, dass Verbraucher “eine Datenspur hinterlassen, die auf ihren Gesprächen und ihrem Online-Verhalten basiert”, wobei die KI-gesteuerte Software “Verhaltens- und Sprachdaten aus über 470 Quellen” sammelt und analysiert.

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, sagt, sie prüfe, ob CMG gegen ihre Geschäftsbedingungen verstoßen habe, und werde gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen.

“Meta verwendet das Mikrofon Ihres Telefons nicht für Werbung und wir haben dies seit Jahren öffentlich gemacht”, sagte ein Meta-Sprecher gegenüber Insider Paper. “Wir haben uns an CMG gewandt, um klarzustellen, dass ihr Programm nicht auf Meta-Daten basiert.

Nachdem 404 Media einen Bericht mit Informationen über die Dokumente des Unternehmens veröffentlicht hatte, entfernte Google CMG von der Website seines Partnerprogramms.

Ein Vertreter von Amazon teilte 404 Media mit, dass seine Werbeabteilung “nie mit CMG an diesem Programm gearbeitet hat und dies auch nicht vorhat” und dass das Unternehmen gegen jeden Partner vorgehen würde, der gegen seine Richtlinien verstößt.

Im Dezember letzten Jahres behauptete ein in New Hampshire ansässiges Unternehmen namens MindSift, es verwende Sprachdaten, um gezielte Werbung zu schalten, indem es alltägliche Gespräche über die Mikrofone von Geräten abhöre, so 404 Media.

Dieser Bericht enthüllte die Existenz der “Active Listening”-Funktion von CMG.

“Wir wissen, was Sie jetzt denken. Ist das überhaupt legal?”, schrieb das Unternehmen in einem inzwischen gelöschten Blogeintrag vom November 2023. “Es ist legal, dass Telefone und Geräte Sie abhören. Wenn eine neue App heruntergeladen oder aktualisiert wird und Verbraucher aufgefordert werden, im Kleingedruckten einer mehrseitigen Nutzungsvereinbarung zuzustimmen, ist aktives Zuhören oft inbegriffen.”

*

Brendan Taylor war fünfeinhalb Jahre lang TV-Nachrichtenproduzent. Er ist ein erfahrener Autor. Brendan berichtet über Eilmeldungen bei Insider Paper.