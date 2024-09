Was hat es also mit der Polio-Impfkampagne in Gaza auf sich?

Vor zwei Wochen wurde im Gazastreifen der erste Fall von Kinderlähmung seit 25 Jahren festgestellt, der ein zehn Monate altes Kind teilweise gelähmt zurückließ und die Weltgesundheitsorganisation zum entschlossenen Handeln zwang.

Ärzte wurden mit mehr als einer Million Dosen Polio-Impfstoff nach Gaza geschickt, um in Rekordzeit 640.000 Kinder zu impfen.

Israel und die Hamas einigten sich sogar darauf, die Bombardierungen aus “humanitären Gründen” täglich für einige Stunden zu unterbrechen, damit die Impfungen durchgeführt werden konnten.

Die gute Nachricht – so die WHO – ist, dass all diese Bemühungen bisher erfolgreich waren und mehr Kinder geimpft werden als geplant.

…und die Welt atmete auf.

Glücklicherweise werden die hungernden, obdachlosen Kinder in Gaza nicht an Polio erkranken, während sie unter den Trümmern ihrer Häuser kauern und beten, dass die nächste Ladung Streubomben sie nicht trifft.

Manchmal kommt eine Geschichte in die Nachrichten und die erste Reaktion ist: “Moment mal… was?”

Früher war das ein halbregelmäßiges Ereignis, aber seit “covid” ist es fast alltäglich geworden. Das ist eine dieser Geschichten. Ich verstehe sie einfach nicht.

Das gelähmte Kind sollte seine erste Polio-Impfung am 7. Oktober letzten Jahres erhalten – am selben Tag, an dem die “Al-Aqsa-Flut” stattfand, wenn Sie das glauben können (ich kann es nicht, aber ich kann immer weniger glauben).

Warum sollte Israel “humanitären Pausen” zustimmen, um Kinder zu impfen, die es offensichtlich in die Luft sprengen will?

Ich meine, wenn man aufhören kann, Kinder in die Luft zu jagen, weil man nicht will, dass sie an Polio sterben, kann man dann nicht aufhören, Kinder in die Luft zu jagen, weil man nicht will, dass sie daran sterben, in die Luft gejagt zu werden?

Vergessen Sie nicht, dass Israel vor dem jüngsten einseitigen Krieg” den Gazastreifen jahrelang mit Lebensmitteln, Wasser und Energie versorgt hat.

Warum bilden Impfstoffe eine Ausnahme?

Warum hat ausgerechnet die Impfung gegen Kinderlähmung jetzt Priorität?

Man stelle sich vor, Darth Vader duelliert sich mit Obi Wan Kenobi in einem Korridor des Todessterns – jeder Schwung des Lichtsäbels soll ein tödlicher Schlag sein – und dann unterbricht er den Kampf, um den älteren Mann vor einem Schild zu warnen: “Achtung, nasser Boden” hinter ihm.

Es kommt mir vor wie das plötzliche Ende der ISIS-Selbstmordattentate während der “Pandemie”.

Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass es eine Art Priorität gibt, wenn es um Erzählungen geht. Krieg übertrumpft Klimawandel, aber Impfstoffe übertrumpfen Krieg und so weiter.

Auf diese Weise wird die überwältigende Bedeutung von Impfungen unterstrichen – selbst Feinde, die sich im Krieg gegenseitig in die Luft jagen, halten an, um Kinder zu impfen (bevor sie sie in die Luft jagen). Impfungen sind so wichtig.

Dies ist eine weitere bizarre Wendung in der Geschichte, die den wahren Zweck und die Motivation des Gaza-Krieges insgesamt infrage stellt.

Vielleicht ist es aber auch nur ein Symptom dafür, dass wir in einer verrückten Welt leben, die von verrückten Menschen mit verrückten Zielen regiert wird.

Oder vielleicht ist es ein Handlungsstrang, der irgendwann einmal woanders hinführen wird.

Seien Sie nicht überrascht, wenn es in den Medien in Zukunft heißt: “Krieg ist eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, weil er Pandemien wahrscheinlicher macht” oder “Der Waffenstillstand gegen die Kinderlähmung lässt für die Zukunft hoffen”, und dass dies der Startschuss für eine neue globale Regierungsinitiative mit der Botschaft “Lasst uns alle miteinander auskommen” ist.