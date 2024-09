Es gibt kein Argument für die Unterstützung Israels, das sowohl logisch als auch moralisch ist

Von Caitlin Johnstone

Es ist schon verrückt, wenn man feststellt, dass niemand einen Grund nennen kann, warum Israel unterstützt werden sollte, der sowohl logisch kohärent als auch moralisch vertretbar ist.

Die Menschen im Westen werden mit dem Verständnis indoktriniert, dass dieses winzige Land im Nahen Osten super wichtig ist und um jeden Preis unterstützt und verteidigt werden muss, aber wenn man als Erwachsener die Gründe, die dafür angeführt werden, untersucht, stellt man fest, dass keiner von ihnen wirklich stichhaltig ist.

„Israel ist der einzige Ort, an dem Juden sicher sein können!“

Das ist eindeutig falsch. Eine jüdische Person in New York City ist selbstverständlich viel, viel sicherer als eine jüdische Person in Tel Aviv. Die gewaltsame Schaffung eines brandneuen Apartheid-Ethnostaats, der auf eine bereits existierende Zivilisation gestülpt wird, bedeutet natürlich, dass Israel nur in ständiger Gewalt existieren kann, was jeden, der dort lebt, in Gefahr bringt.

„Die Juden verdienen ein Heimatland!“

Warum eigentlich? Warum verdient irgendeine Religion ein eigenes Land, in dem die Mitglieder dieser Religion über alle anderen herrschen und bevorzugt behandelt werden? Es gibt mehr Mormonen als Juden auf der Welt, und sie haben kein eigenes Land. Es gibt mehr Sikhs auf der Welt als Juden, und sie haben kein eigenes Land. Es gibt keinen logisch kohärenten Grund, warum jede Religion ihren eigenen Nationalstaat haben sollte, und es gibt auch keinen logisch kohärenten Grund, warum ein solches Prinzip für Juden, aber nicht für Scientologen gelten sollte.

„Israel ist die einzige liberale Demokratie im Nahen Osten.“

Das ist einfach nur dumm. Ein völkermörderisches Apartheidregime, das die palästinensische Bevölkerung aktiv entrechtet und misshandelt, ist das genaue Gegenteil von „liberal“ und „demokratisch“. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, gibt es keinen logisch kohärenten und moralisch vertretbaren Grund, warum eine bestimmte Religion einen Vertreter einer bestimmten politischen Ideologie haben sollte, ganz gleich, wie viele Menschen ermordet und unterdrückt werden müssen, um dies zu erreichen.

„Ich unterstütze die Existenz Israels, aber ich bin gegen die Misshandlung der Palästinenser“.

Diese Aussage ist bei den Liberalen sehr beliebt, aber sie ist unsinnig und widersprüchlich. Nur in den imaginären Märchen der liberalen Zionisten hat es jemals ohne Tyrannei, Diebstahl und Mord existiert, und nur in ihren imaginären Märchen kann ein jüdischer Ethnostaat auf eine Zivilisation von Nicht-Juden in einer Weise gestülpt werden, die jemals ohne ununterbrochene Tyrannei, Diebstahl und Mord sein könnte.

Die einzigen Möglichkeiten sind eine Zweistaatenlösung, die Israel ganz offen mit allen Mitteln zu verhindern sucht, und eine Einstaatenlösung, in der alle die gleichen Rechte haben, was per Definition kein jüdischer Staat wäre. Die liberalen Zionisten tun so, als lebten sie in einer märchenhaften, alternativen Zeitlinie, in der dies nicht die Realität ist. Auf diese Weise versuchen die Liberalen die Quadratur des Kreises, indem sie Israel unterstützen, obwohl es moralisch unvertretbar ist; sie erfinden einfach eine imaginäre Welt, in der es moralisch ist, und tun so, als sei es eine reale Möglichkeit.

Netanyahu now just nonchalantly indicating the annexation of the West Bank while the Biden administration continues to insist that he’s a good faith partner and the Two-State Solution is still on the table. https://t.co/P8mLz2zcaT — derek davison (@dwdavison) September 2, 2024

„Israel ist für den Schutz unserer Interessen in der Region unerlässlich.“

Diese Aussage ist von einem bestimmten Standpunkt aus logisch kohärent, aber sie ist sicher nicht moralisch vertretbar.

Es gibt nicht einmal einen logisch kohärenten Grund für jeden normalen Westler zu sagen, dass Israel „unsere“ Interessen im Nahen Osten schützt. Es ist nur für die Manager des westlichen Imperiums logisch kohärent zu sagen, dass die Unterstützung Israels bei der ununterbrochenen Gewaltanwendung, die für seine Existenz notwendig ist, dazu beiträgt, das Chaos, die Tyrannei, die Destabilisierung und die Spaltung zu säen, die notwendig sind, um ihre geostrategische Vorherrschaft über eine ressourcenreiche Region zu sichern und die Nationen des Nahen Ostens davon abzuhalten, sich zu einem Supermachtblock zu vereinigen, der seine Ressourcen nutzt, um seine eigenen Interessen auf der ganzen Welt durchzusetzen.

Im Gegensatz zu dem, was manche Leute glauben, ist Israel nicht für die Existenz der westlichen Kriegstreiberei verantwortlich – die westliche Kriegstreiberei ist für die Existenz Israels verantwortlich. Wenn es kein Israel gäbe, würden sie einfach einen anderen Vorwand erfinden, um ihre militärische Präsenz im Nahen Osten aufrechtzuerhalten und weiterhin Gewalt und Chaos zu säen. Biden selbst hat dies eingeräumt, indem er sagte: „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen.“

Aus dieser Perspektive macht es also logisch Sinn zu sagen, dass das westliche Imperium es schwerer hätte, seine unipolaristischen Ziele auf der Weltbühne voranzutreiben, wenn es keinen destabilisierenden Akteur gäbe, dessen Existenz gänzlich von ständiger westlicher Unterstützung abhängig ist. Und wenn man sich ganz auf die Argumente der Imperialisten für die Unterstützung Israels einlassen will, kann man auch argumentieren, dass Israel den perfekten narrativen Deckmantel für die Aufrechterhaltung einer militärischen Präsenz im Nahen Osten bietet.

Viele Jahre lang war das letzte Argument gegen einen militärischen Rückzug des Westens aus dem Nahen Osten, dass dieser die Zerstörung Israels sicherstellen würde, weil Israels Nachbarn es ohne die Abschreckung durch die US-Kriegsmaschinerie, die es schützt, einfach vernichten würden.

Und wenn man davon ausgeht, dass Israel in seiner jetzigen Form weiter existieren muss, ist das wirklich ein Argument, das die Debatte beendet. Wenn man es als gegeben ansieht, dass Israel als Apartheid-Ethnostaat, der Mitte des 20. Jahrhunderts künstlich in die Existenz gezwungen wurde, existieren darf, dann gibt es natürlich keine Möglichkeit, ohne ununterbrochene Gewalt zu existieren, und natürlich gibt es keine Möglichkeit, ohne die Unterstützung des zentralisierten US-Imperiums auf der Gewinnerseite aus all dieser Gewalt hervorzugehen.

Das heißt, wenn Sie akzeptieren, dass Israel in seiner jetzigen Form weiter existieren muss, akzeptieren Sie zwangsläufig, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten den Nahen Osten militärisch im Würgegriff halten müssen. Es gibt keine Möglichkeit, diesen künstlich geschaffenen Astroturf-Staat ohne ununterbrochene Gewalt aufrechtzuerhalten, also muss man in der Lage sein, jederzeit dabei zu helfen, diese Gewalt auszuüben.

Das ist, gelinde gesagt, sehr praktisch für die zentralisierte Machtstruktur der USA. Aber es ist natürlich moralisch nicht vertretbar. Es ist moralisch nicht vertretbar, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt die Menschen im Nahen Osten zu töten, um die Welt zu beherrschen. Es mag logisch kohärent sein, aber es ist auch zutiefst böse.

Alle Argumente für die Unterstützung Israels versagen entweder logisch, moralisch oder beides. Deshalb wird so viel Propaganda betrieben, um uns zu manipulieren, damit wir dieses mörderische Regime unterstützen, und deshalb werden Stimmen, die sich dem entgegenstellen, von den Machtstrukturen des Establishments zunehmend unterdrückt.

Das ist der Grund, warum die Massenmedien in ihrer Berichterstattung nachweislich stark auf die Förderung israelischer Informationsinteressen ausgerichtet sind und warum Kritiker israelischer Gräueltaten wie Richard Medhurst, Sarah Wilkinson und Mary Kostakidis in Großbritannien und Australien auf empörende Weise verfolgt werden.

Sie haben keine Argumente, also greifen sie zunehmend zum stumpfen Instrument.

Wenn man die Schichten abzieht, geht es bei den Argumenten für die Aufrechterhaltung des Israel-Projekts nur um Beherrschung und Kontrolle, weshalb immer mehr Beherrschung und Kontrolle eingesetzt werden, um dieses Projekt vor einer Überprüfung zu schützen.

Israel ist letztlich nichts anderes als ein ununterbrochener Krieg. Und wie alle Kriege hängt seine Existenz davon ab, die Wahrheit vor der Öffentlichkeit zu verbergen.