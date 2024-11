COVID-19: War die Impfkampagne ein Deckmantel für die Biowaffenindustrie? – Dr. Harvey Risch erhebt schwere Vorwürfe.

Dr. Risch stellt hier seine kritische Ansicht zur Herkunft und der Impfpolitik im Zusammenhang mit COVID-19 dar und sieht diese in engem Zusammenhang mit der Biowaffenindustrie.

Leidenschaftliche Aussage des angesehenen Epidemiologen Dr. Harvey Risch:

„Ich spreche heute über das, was ich als den bedrückend obsessiven Drang betrachte, jede lebende Person auf dem Planeten gegen COVID zu impfen. Wir wissen zumindest anhand von Indizien, dass das Virus im Herbst 2019 aus dem Wuhan Institute of Virology entwichen ist. Die ersten Fälle verliefen parallel zur U-Bahn-Linie Zwei in Wuhan, die am WIV vorbeiführt.“

„Das Virus enthält eine einzigartige 19-Nukleotid-Gensequenz, die auch in Moderna-Patenten von 2017 vorkommt, sowie verschiedene biologische und geheimdienstliche Hinweise, die das WIV als Ursprungsquelle des Lecks eindeutig belasten. Dieses Virus, das COVID-19-Pandemie-Virus, existiert, weil es biotechnologisch hergestellt wurde.“

„Die WIV-Wissenschaftler nutzten Ralph Barics Technologien zur genetischen Manipulation in ihrem unsicheren BSL2-Labor. Diese Arbeit am WIV, die über die EcoHealth Alliance unter Leitung von Daszak und durch Mittel der NIH sowie große DOD- und USAID-Zuschüsse finanziert wurde, war also unverantwortlich. Diese Arbeit und das Leck am WIV waren, was ich als die Frucht unserer Biowaffenindustrie betrachte, die seit 70 Jahren heimliche und fragwürdige Arbeiten an biologischen Waffen betreibt.“

„Das mögliche absichtliche oder versehentliche Freisetzen eines ansteckenden Erregers, der eine große Anzahl von Menschen töten könnte, führte 1975 zum Biowaffenvertrag, den Präsident Ford unterzeichnete. Dieser Vertrag verbietet die Entwicklung offensiver Biowaffen. Allerdings gibt es eine Lücke im Vertrag: Kleine Mengen offensiver Biowaffen dürfen zur Forschung an Impfstoffgegenmaßnahmen entwickelt werden.“

„Diese Lücke wurde dann von unserer Biowaffenindustrie in den letzten 50 Jahren ausgenutzt. Der Biowaffenvertrag beschränkte offensive Biowaffen auf Erreger, die die Impfstoffentwicklung unterstützen sollen – sogenannte Dual-Use-Erreger oder Dual-Use-Forschung. Dies war die Prämisse und Motivation für die verschiedenen virologischen Zuschussanträge, die an DOD- und NIH-Förderer gerichtet wurden.“

„Dies war eine zulässige Begründung für die Entwicklung offensiver Biowaffen, da sie zu Arbeiten an Impfstoffgegenmaßnahmen führen würde. Schneller Vorlauf bis 2019: Es wurden Milliarden von Dollar in die Biowaffenindustrie investiert, um all diese Arbeiten an offensiven Biowaffen durchzuführen. Wo sind die erfolgreichen kommerziellen Impfstoffe, die das zeigen? Es wurde viel Impfstoffforschung für bekannte schädliche Organismen betrieben, aber kaum für diese Biowaffen-Erreger mit Funktionsgewinn.“

„Für COVID brauchte es ein Jahr unsolider Forschung, um die erste Charge kommerzieller Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln und zu testen. Wie ist eine Verzögerung von einem Jahr überhaupt akzeptabel für eine militärische Verteidigung gegen eine Biowaffe, die sich innerhalb von Wochen in der Bevölkerung ausbreitet? Ein Jahr, um einen Impfstoff zu entwickeln… für Pandemien, die in Wellen über Wochen hinweg auftreten. Diese Impfstoffe sollten vor dem Ausbruch einer Pandemie zur Verfügung stehen, nicht mitten in einer.“

„Meine Hypothese, an die ich glaube, ist, dass sowohl die Vertuschung des Ursprungs des Virus als auch der Zwang zur Impfung der gesamten Weltbevölkerung orchestriert wurden, um die Integrität der Biowaffenindustrie zu schützen. Wenn die breite Öffentlichkeit das rücksichtslose und leichtsinnige Verhalten dieser Industrie verstehen würde, die unter dem falschen und falsch dargestellten Vorwand der Impfstoffentwicklung operierte, was sich kommerziell nie erfolgreich bewährt hat, würde die Öffentlichkeit darauf drängen, die Industrie zu schließen.“

„Und so ist die Unterdrückung des Wissens über die rücksichtslose Beteiligung der Industrie am Leck in Wuhan eine offensichtliche Vertuschung. Wir haben Beweise für diese Vertuschung aus FOIA-Dokumenten, die Fauci, Collins, Jeremy Ferrara und andere betreffen. Der Grund, warum die gesamte Bevölkerung geimpft werden musste, bestand darin zu zeigen, dass die Biowaffenindustrie angeblich einen legitimen Grund für die Impfstoffentwicklung als Teil ihrer Dual-Use-Forschung hatte.“

„Die Impfstoffe sind also der Beweis dafür, dass die Biowaffenindustrie von Anfang an ordnungsgemäß gerechtfertigt war. Ohne einen erfolgreichen Impfstoff als Ergebnis in einer Pandemiekrise, insbesondere einer, die durch ein Leck aus einer Biowaffenindustriequelle selbst verursacht wurde, wäre jedem klar geworden, dass die Begründung für die Existenz der Industrie von Anfang an ein Betrug war.“

„Und so stellten die COVID-Impfstoffe die Verteidigung gegen den Vorwurf dar, dass die Biowaffenindustrie nicht tatsächlich dualen Nutzen hatte, sondern rein offensiv war und damit den Vertrag von 1975 verletzte. Daher mussten die Impfstoffe dramatisch als universelle Lösung präsentiert werden, um zu zeigen, dass die Biowaffenindustrie tatsächlich zum öffentlichen Wohl tätig war.“

„In diesem Zusammenhang spielte es keine Rolle, welchen Kollateralschaden die Impfstoffe verursachten. Es musste nur das öffentliche Denken, der öffentliche Gedanke an dieses Schauspiel, bestehen, dass die Industrie ihre schlechteste Arbeit geleistet hatte, um nutzbare Impfstoffe und keine offensiven Biowaffen zu produzieren.“