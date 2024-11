Edward Dowd: „COVID-Krise hat nicht wie geplant funktioniert, nun folgt der nächste Versuch.“

„COVID, so bin ich inzwischen überzeugt, war eine inszenierte Krise, um den globalen Reset zu steuern und Kontrollsysteme zu etablieren. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie sie es sich erhofft hatten, und nun sind wir hier und sie werden es in einer Form erneut versuchen.“

Edward Dowd, ehemaliger BlackRock-Fondsmanager und Mitbegründer von Phinance Technologies, erklärt im Gespräch mit Shannon Joy, dass er COVID als eine „inszenierte Krise“ betrachtet, die genutzt wurde, um einen „globalen Reset“ durchzuführen und „Kontrollsysteme“ einzuführen. Dowd sagt, dass dieser Reset beim ersten Mal nicht „ganz wie geplant“ funktioniert habe und die Verantwortlichen dieses globalen Massenverbrechens – so nennt er es – einen neuen Anlauf unternehmen werden.

„COVID, so bin ich inzwischen überzeugt, war eine inszenierte Krise, um den globalen Reset zu steuern und Kontrollsysteme zu etablieren,“ sagt Dowd. „Es hat nicht ganz so funktioniert, wie sie es sich erhofft hatten, und nun sind wir hier und sie werden es in einer Form erneut versuchen. Wir müssen sehr wachsam sein und darauf achten, dass es nicht wiederkommt, sollte Trump gewinnen und ins Amt kommen.“

"COVID, I now have come to believe, was a manufactured crisis to manage the global reset and put in control systems. Didn't quite work out as well as they wanted it to, and here we are and they're gonna try to do it again in some sort of fashion."



Former BlackRock fund manager… pic.twitter.com/676J8m1Cw1