Atomwaffen, NATO und NWO: Putin hebt globale Herausforderungen hervor, mit denen die Welt in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird

Von Ilya Tsukanov

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass die kommenden Jahrzehnte aufgrund der Geburtswehen bei der Bildung einer neuen, multipolaren Weltordnung noch schwieriger werden könnten als das erste Viertel des 21. Jahrhunderts.

„Wenn man auf die letzten 20 Jahre zurückblickt und das Ausmaß der Veränderungen bedenkt und diese Veränderungen dann auf die kommenden Jahre projiziert, könnte man davon ausgehen, dass die nächsten zwei Jahrzehnte mindestens genauso herausfordernd sein werden, wenn nicht sogar noch mehr“, sagte Putin auf der Plenarsitzung des Internationalen Valdai-Diskussionsklubs am Donnerstag und wies auf das ‚Zeitalter der grundlegenden, im Wesentlichen revolutionären Veränderungen‘ und die komplexen Prozesse hin, mit denen die Welt heute konfrontiert ist.

„Die Durchsetzung und Umwandlung totalitärer Ideologien in die Norm ist eine Bedrohung. Wir sehen dies am Beispiel des heutigen westlichen Liberalismus, der zu extremer Intoleranz und Aggression gegenüber jeglicher Alternative, gegenüber jeglichem souveränen und unabhängigen Denken geführt hat und heute Neonazismus, Terrorismus, Rassismus und sogar den Massenvölkermord an der Zivilbevölkerung rechtfertigt“, sagte Putin.

Heute, so Putin, „wird Demokratie zunehmend von einigen als die Macht der Minderheit und nicht der Mehrheit interpretiert“, wobei „traditionelle Demokratie und Volksherrschaft mit einer abstrakten Freiheit kontrastiert werden, um derentwillen demokratische Verfahren, die Meinung der Mehrheit, die Redefreiheit und die Überparteilichkeit in den Medien vernachlässigt und sogar geopfert werden können“.

„Es darf nicht sein, dass das Modell eines Landes oder eines relativ kleinen Teils der Menschheit als etwas Universelles angesehen und allen anderen aufgezwungen wird“, sagte Putin.

Gefahren durch tödliche neue Waffen

„Internationale Konflikte und Auseinandersetzungen sind mit einer gegenseitig zugesicherten Zerstörung behaftet. Schließlich gibt es Waffen, die dazu in der Lage sind, und sie werden durchgehend verbessert und nehmen mit der technologischen Entwicklung neue Formen an. Und der Club derer, die solche Waffen besitzen, wird immer größer. Niemand kann garantieren, dass sie im Falle einer lawinenartigen Zunahme von Bedrohungen und der völligen Zerstörung rechtlicher und moralischer Normen nicht eingesetzt werden“, warnte der russische Präsident.

„Die Rufe im Westen, Russland, das über das größte Arsenal an Atomwaffen verfügt, eine strategische Niederlage zuzufügen, zeugen von der extremen Rücksichtslosigkeit westlicher Politiker, zumindest einiger von ihnen. Ein derart blinder Glaube an die eigene Straflosigkeit und das Gefühl der Ausnahmestellung kann zu einer globalen Tragödie führen“, sagte Putin.

„Es gibt heute nur noch einen einzigen Militärblock auf der Welt, der durch … starre ideologische Dogmen und Klischees zusammengehalten wird – und das ist die Nordatlantikvertrags-Organisation, die, ohne ihre Expansion nach Osteuropa zu stoppen, nun versucht, ihre Ansätze auf andere Regionen der Welt auszudehnen und dabei ihre eigenen satzungsgemäßen Dokumente verletzt“, sagte Putin und hob die gebrochenen Versprechen des Bündnisses hervor, sich nicht nach Osten auszudehnen, sowie die absolute Missachtung der Interessen Russlands.

„Letztlich sah das alles wie eine schleichende Intervention aus, die ohne Übertreibung auf eine Art Demütigung oder besser noch [für die NATO, Anm. d. Red.] die Zerstörung des Landes von innen oder von außen abzielt“, fügte der Präsident hinzu.

Geburtswehen einer neuen Weltordnung

In diesem Umfeld „entfaltet sich ein ernsthafter, unversöhnlicher Kampf“ um die Bildung einer neuen Weltordnung, so Putin – „unversöhnlich vor allem deshalb, weil es nicht einmal um Macht oder geopolitischen Einfluss geht“, sondern „um einen Konflikt über die Grundsätze, auf denen die Beziehungen zwischen Ländern und Völkern in der historisch nächsten Phase aufbauen werden. Das Ergebnis wird darüber entscheiden, ob wir eine Welt aufbauen können, die es jedem ermöglicht, sich zu entwickeln und aufkommende Widersprüche auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts für Kulturen und Zivilisationen ohne Zwang und Gewaltanwendung zu lösen.“

„In gewisser Weise kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Die alte Weltordnung verschwindet für immer, man könnte sagen, sie ist bereits verschwunden“, sagte Putin.

„In Gefahr ist das Monopol des Westens, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden ist und Ende des 20. Jahrhunderts erworben wurde. Jedes Monopol endet eines Tages, wie wir aus der Geschichte wissen. Wir machen uns hier keine Illusionen darüber, dass Monopole immer etwas Schädliches sind – sogar für die Monopolisten selbst“, sagte Putin und wies auf das “Chaos und die Systemkrisen hin, die in den Ländern zunehmen, die versuchen, eine solche Politik zu verfolgen.“

Als der Kalte Krieg endete, sah der Westen darin keine „Chance, die Welt auf neuen fairen Prinzipien wiederaufzubauen“, sondern „seinen Triumph, seinen Sieg, die Kapitulation unseres Landes vor dem Westen und damit eine Gelegenheit, nach dem Recht des Siegers eine vollständige Dominanz zu etablieren“, so Putin.

„Wieder einmal hatten einige Leute die Idee, dass die Welt ohne Russland besser dran wäre, und sie versuchten, es zu erledigen, alles zu zerstören, was nach dem Zusammenbruch der UdSSR noch übrig war, und jetzt scheint es, als träume jemand davon und denke, dass die Welt gehorsamer und besser verwaltet sein würde. Aber Russland hat mehr als einmal diejenigen aufgehalten, die nach der Weltherrschaft streben. Und eine Welt ohne Russland wäre nicht besser, und diejenigen, die versuchen, dies zu erreichen, müssen das endlich verstehen“, sagte Putin.

Der russische Präsident sagte, dass die entstehende multipolare Weltordnung eine Weltordnung ohne Hegemonen sein muss, ohne „verlierende Länder oder Völker“. Niemand sollte sich benachteiligt oder gedemütigt fühlen. Nur dann können wirklich langfristige Bedingungen für eine universelle, faire und sichere Entwicklung gewährleistet werden.“

„In der neuen internationalen Umgebung kann von einer Hegemonie keine Rede sein. Wenn diese unwiderlegbare und unveränderliche Tatsache beispielsweise in Washington und anderen westlichen Hauptstädten anerkannt wird, wird der Prozess des Aufbaus eines Weltsystems, das den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird, endlich in eine Phase seiner echten Schaffung eintreten. So Gott will, wird dies so bald wie möglich geschehen“, sagte Putin.

„Wir sind zuversichtlich, dass die BRICS allen ein gutes Beispiel für eine wirklich konstruktive Zusammenarbeit in der neuen internationalen Umgebung bietet“, sagte Putin und wies darauf hin, dass “es, wie Sie wissen, auch unter den NATO-Mitgliedern diejenigen gibt, die an einer engen Zusammenarbeit mit den BRICS interessiert sind.“

„In der Zwischenzeit müssen diejenigen, die an der Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens interessiert sind, zu viel Aufwand betreiben, um die zerstörerischen Handlungen zu überwinden, die unsere Gegner zum Wohle ihrer Monopole begehen. Es ist offensichtlich, dass dies geschieht – jeder sieht es, im Westen selbst, im Osten, im Süden, sie alle sehen es“, sagte Putin.

Russland betrachte die westliche Zivilisation nicht als Feind, stelle nicht die Frage „wir oder sie“ und versuche auch nicht, irgendjemandem seinen Willen aufzuzwingen, sagte Putin. Dies sei die Politik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in den letzten Jahren und eine Formel für eine Katastrophe, meinte er.

„Akute, grundlegende, emotional aufgeladene Konflikte erschweren die globale Entwicklung natürlich erheblich, unterbrechen sie aber nicht. An die Stelle von Interaktionsketten, die durch politische Entscheidungen und sogar militärische Mittel zerstört wurden, treten andere. Ja, sie sind viel komplexer, manchmal verwirrend, aber sie bewahren die wirtschaftlichen und sozialen Bindungen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen“, sagte Putin und wies auf das Versäumnis des kollektiven Westens hin, ‚Russland sowohl wirtschaftlich als auch politisch aus dem Weltsystem auszuschließen‘.

Der Valdai International Discussion Club ist eine Organisation, die führende ausländische und russische Experten aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Geschichte und internationale Beziehungen zusammenbringt.

Der Club wurde 2004 auf Initiative der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, des Council on Foreign and Defense Policy und der Zeitschriften Russia in Global Affairs und Russia Profile gegründet. Der Club verdankt seinen Namen dem Ort seiner ersten Konferenz, die in Weliki Nowgorod in der Nähe des Valdai-Sees stattfand.