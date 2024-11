Glauben Sie nicht an den Hype, 2024 ist nicht 2016

Neuauflagen sind nie so gut wie das Original

Kit Knightly

Donald Trump ist also gewählter Präsident. Wieder einmal. Seine Gegenkandidatin weigerte sich, zu ihren Anhängern zu sprechen und wartete fast einen Tag, um eine Zugeständnisrede zu halten. Und wieder. Die Demokraten zerreißen ihre Kleider und fragen sich, was vorgefallen ist. Wieder einmal. Die MAGAheads schlürfen durstig die salzigen liberalen Tränen. Wieder einmal.

Wir werden Amerika wieder groß machen. Wieder.

Erinnern Sie sich an die Stelle in Groundhog Day, wo Bill Murray versucht, seine Lage, denselben Tag immer und immer wieder erleben zu müssen, zu nutzen, um das perfekte Date zu konstruieren, und er kommt dem ziemlich nahe. Er und seine Verabredung haben diesen fast perfekten Moment…

…und dann, beim nächsten Durchlauf des Zyklus, versucht er dasselbe noch einmal zu tun, und es ist alles falsch. Alles ist gestelzt und erzwungen und es funktioniert nicht. Er gibt sich zu viel Mühe, packt zu fest zu.

So fühlte es sich an, als ich bis in die frühen Morgenstunden die Umfragen verfolgte – auf beiden Seiten.

Ich will hier ehrlich sein – nach dem Polling Day 2016 aufzuwachen und zu sehen, dass Clinton verloren hat, ist eine tolle Erinnerung. Ich war nie ein Trump-Gläubiger, aber Clinton war eindeutig schlimmer – als fast alles, was man nennen kann – und zu sehen, wie die Selbstgefälligkeit des sicheren Sieges in eine Implosion stotternder Bitterkeit umschlug, war…lustig. Und eine Erleichterung. Und lustig.

Viele Leute fanden das so.

Ich habe den Eindruck, dass die Organisatoren der (S)election 2024 sich dessen sehr wohl bewusst sind & sie haben versucht, diese Energie nach Art des Murmeltiertages zu erzeugen.

Aber das können sie natürlich nicht. Denn dies ist nicht 2016. Und Harris ist nicht Clinton, und Trump ist nicht einmal Trump, wie er damals zu sein schien. Damals gab es zumindest einige Joker-Elemente in seinem Spiel, jetzt wissen wir, wer er ist.

2016 hatte zumindest den Anschein eines echten Moments. Unser Erstaunen war zumindest echt. 2024 ist aber auch diese Realität verschwunden. Und es fühlt sich an, als wüssten es alle.

Neuauflagen sind nie so gut wie das Original. Cashgrabs, die auf Nostalgie-Bucks setzen. Seele gegen Seelenlosigkeit.

Die Demokraten und Kamala-Stans krächzen überall in den sozialen Medien gehirngewaschenen Unsinn – Rassismus hier, Frauenfeindlichkeit dort – aber es fühlt sich an wie Bewegungen, die durchlaufen werden. Teile werden vorgeführt. Die Wunden sind weder so tief noch so vital wie 2016.

Die Empörung ist erzwungen. Selbst die Begeisterung der Trump-Befürworter ist nicht dieselbe.

Clinton war ein Drache, der erlegt werden musste; Jahrzehnte an der Spitze der Pyramide hatten ihr Einfluss und kultähnliche Loyalität verschafft, gespiegelt durch die vielen angesammelten Ressentiments, die das Feuerwerk anheizten, als sie verlor.

Harris hatte weder die Vor- noch die Nachteile dieses Erbes. Sie war nie Clinton, und sie ist keine der Obamas, auch wenn diese zeitweise versuchten, sie als beide darzustellen. Sie hat kein Gewicht und keine Präsenz, und die Anhänger, die ihr geschenkt wurden, würden allem folgen, was sich bewegt.

Wir haben auch schon vier Jahre Trump hinter uns.

Vier Jahre, in denen er nicht nur spektakulär daran gescheitert ist, „den Sumpf trockenzulegen“, sondern auch die Covid-Psychopolitik, die Einführung von Impfstoffen und die Abriegelungen mitgemacht hat. All das.

Und dann ist da noch die massive Realität des „Covid“ selbst und alles, was er uns über die Natur der Macht gelehrt hat. Ich habe es schon oft gesagt, aber diese Zurschaustellung eines gemeinsamen Ziels unter dem, was wir, in Ermangelung eines besseren Wortes, „die Eliten“ nennen, hat eine große Anzahl von Menschen aus dem Mainstream in die Randgebiete getrieben.

Jeder auf jeder „Seite“ der politischen Kluft möchte vielleicht vorgeben, als sei dies eine Wiederholung von Hillary. Dass 2024 genauso ist wie 2016, aber zu viele von uns erinnern sich daran, was sie uns in den vergangenen vier Jahren erzählt haben. Die „Spaltungen“ sind eine Lüge, die „Meinungsverschiedenheiten“ tief verblendet.

Auch wenn wir zurück in Frank Zappas Theater gehen und so tun wollen, als könnten wir die Ziegelmauern nicht sehen (und man könnte argumentieren, dass ein Trump-Sieg ein Versuch ist, uns zurückzugewinnen), kann niemand von uns die Lektion, die wir gelernt haben, wirklich vergessen.

Glaube und Vertrauen sind wie feines Porzellan, viel leichter zu zerbrechen als zu reparieren.

Es ist viel schwieriger, in die Matrix zurückzukehren, als wieder herauszukommen.

Wir hatten auch die „Wahl“ von 2020, die so eklatant und offensichtlich gestohlen war, dass sie alle anderen Wahlen für immer infrage stellt. Dass Trump dieses Mal überhaupt antreten durfte, war ein Zeichen dafür, dass er Teil eines konstruierten Narrativs war, und sein „Sieg“ war es erst recht.

Seine Unterstützer könnten behaupten, dass die Wahl 2020 aufgrund der Verwirrung in Covid eine Ausnahme war und daher leichter zu manipulieren war als andere Wahlen zuvor oder danach. Der Ruf in den sozialen Medien lautet, dass dieses Mal der Sieg von Donald „zu groß zum Manipulieren“ war.

Aber das klingt hohl. Wie eine versuchte Ausrede, die niemand wirklich glaubt.

Die Tatsache ist, dass Trump entweder erlaubt wurde zu gewinnen, oder gemacht zu gewinnen, und ohnehin ist es nur ein weiterer Beweis dafür, dass er eine weitere kompromittierte Marionette ist.

Die Realität ist so einfach.

Die Wahl von 2024 war ein erfundenes Ereignis, das eine Marionette ins Amt brachte, um einer Agenda des Tiefen Staates zu dienen. Genau wie 2020 oder 2012 oder 2000 oder… eigentlich alle, zurück bis mindestens 1964.

Der wahre Gewinner der Wahl ist der Tiefe Staat. Es stand nie jemand anderes auf dem Stimmzettel.