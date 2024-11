Robert F. Kennedy Jr.: Das ist der Schlüssel…

Robert F. Kennedy Jr.: „Ich möchte nur eines klarstellen. Ich möchte den Menschen nicht ihre Impfstoffe wegnehmen. Ich möchte den Amerikanern meine Entscheidungen nicht aufzwingen. Wenn Impfstoffe wirken, dann soll man sie auch bekommen können. Und ich werde dafür sorgen, dass das geschieht. Aber die Menschen sollten in der Lage sein, eine informierte Entscheidung zu treffen. Das heißt, sie sollten Zugang zu fundierten wissenschaftlichen Informationen haben, die ihnen Kosten und Nutzen dieser Produkte erklären, vor allem, wenn sie dazu gezwungen werden.

This is key…

Robert F. Kennedy Jr.: "I just want to make this clear. I don't want to take vaccines away from people. I don't want to impose my choices on the American public. If vaccines are working for you, you ought to be able to get them. And I'll make sure that happens. But… pic.twitter.com/p8M44ZbK2J