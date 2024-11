Wird es unter Trump erneut einen Ausschuss zur Überprüfung der Impfstoffsicherheit geben? Das ist beim letzten Mal passiert.

Einige Tage vor der Präsidentschaftswahl erklärte Donald Trump, dass Robert F. Kennedy Jr. „eine bedeutende Rolle in der Regierung“ übernehmen könnte, sollte er die Wahl gewinnen. Trump schloss nicht aus, dass bestimmte Impfstoffe möglicherweise verboten werden könnten. „Ich werde das mit Kennedy und anderen diskutieren und dann eine Entscheidung treffen, aber er ist ein sehr talentierter Mann“, fügte er hinzu.

Er weigerte sich jedoch, konkret zu sagen, welche Rolle Kennedy in seiner Regierung einnehmen würde. Bei einer Kundgebung in Arizona betonte Trump am Donnerstag, Kennedy könne „alles tun, was er wolle“.

Bereits 2016 hatte Trump Kennedy gebeten, den Vorsitz eines Komitees zur Untersuchung der Impfstoffsicherheit zu übernehmen. Nach dem Treffen berichtete Kennedy, dass der Präsident Zweifel und Fragen zur bestehenden Impfpolitik hat. „Man kann alles in Impfstoffe mischen, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden“, so Kennedy.

Im Jahr 2016 erklärte Kennedy, Impfungen würden bei Kindern einen „Holocaust“ auslösen. Doch von dem geplanten Komitee hörte man nie wieder etwas – wie konnte das passieren?

Im Gespräch mit Tim Pool und Luke Rudkowski erzählte Kennedy, dass Bill Gates im Fernsehen versprochen habe, das Vorhaben zu stoppen, und es schien, als habe er tatsächlich Einfluss auf Trump ausgeübt. Rudkowski meinte, Gates habe einen stärkeren Einfluss auf Trump gehabt als erwartet.

Kennedy enthüllte zudem, dass Pfizer Trump unmittelbar nach der Bekanntgabe des Komitees eine Million Dollar spendete.

Nachfolgend ernannte Trump Alex Azar, den ehemaligen CEO des Pharmakonzerns Eli Lilly, zum Gesundheitsminister und Scott Gottlieb, der heute im Vorstand von Pfizer sitzt, zum Leiter der Arzneimittelbehörde FDA.

Laut Kennedy erhielt Gottlieb Zahlungen von Pfizer, um sicherzustellen, dass keine Untersuchungen zur Impfstoffsicherheit durchgeführt wurden. Für seine Leistungen habe er schließlich einen Platz im Vorstand des Unternehmens erhalten.

„Das sind die beiden Männer, die das Komitee aufgelöst haben,“ betonte Kennedy.

Die Bill & Melinda Gates Foundation erwarb bereits 2002 eine Beteiligung an Pfizer.

„Als [RFK Jr] geboren wurde, hatten wir drei Impfstoffe und die Autismus rate lag bei 1 zu 10.000. Heute wird ein Baby mit 76 Impfstoffen geboren … die Autismus rate liegt bei 1 zu 34.“ CNN: „Okay, keiner von uns ist Arzt. Impfungen sind sicher. Kinder bekommen sie und es geht ihnen gut.“

"When [RFK Jr] was born, we had three vaccines and autism was one in 10,000. Now a baby is born with 76 vaccines… autism is one in 34."



CNN: "Okay, neither of us are doctors. Vaccines are safe. Kids get them and they're fine." pic.twitter.com/9GrhbcAFDi