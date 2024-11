Oh nein, jetzt werden die USA einen Präsidenten haben, der schlechte Dinge tut.

Die Demokraten sitzen auf einem Berg von Hunderttausenden von menschlichen Leichen, die sie in den vergangenen vier Jahren durch militärische Massentötungen mit umgebracht haben, und weinen und beklagen, dass jetzt schlimme Dinge passieren werden.

Caitlin Johnstone

❖

Können die Demokraten jetzt endlich anfangen, sich gegen Völkermord auszusprechen?

War nur ein Scherz. Das werden sie nicht.

❖

❖

Die Demokraten schreien heute so laut, weil sie wissen, dass sie im Unrecht sind. Sie wissen, dass ihre Partei einen Scheißkandidaten aufgestellt hat. Sie wissen, dass es verrückt war, von den Linken zu erwarten, dass sie die Partei unterstützen, die einen live gestreamten Völkermord begeht.

Es ist nicht Wut.

Es ist nicht Angst.

Es ist kognitive Dissonanz.

❖

Ich sollte wahrscheinlich wiederholen, was ich im Juli gesagt habe: Wenn Sie ein Trump-Anhänger sind, der mich wegen meiner Kritik an der Biden-Regierung gelesen hat, werden Sie mich hassen, wenn Ihr Mann ins Amt kommt.

❖

Sie werden durch Menschen mit hellerer Haut und hundertprozentig identischen Ansichten zur US-Außenpolitik ersetzt.

❖

Die Demokraten werden die nächsten vier Jahre damit verbringen, Trump bösartig anzugreifen. Das werde ich auch tun. Aber während die Demokraten Trump wegen der wenigen Punkte angreifen werden, in denen er sich von ihnen unterscheidet, werde ich ihn wegen der vielen Punkte angreifen, in denen er sich von den Demokraten unterscheidet.

Beide Parteien stimmen überein, wenn es um die schlimmsten Übel des US-Imperiums geht. Während Gleichgesinnte und ich uns darauf konzentrieren, verschwenden die Demokraten all ihre Energie darauf, vorzugeben, eine echte Oppositionspartei zu sein und die Unterschiede zu Trump künstlich aufzubauschen.

❖

Der Grund, warum die Präsidentschaftswahlen in den USA so knapp ausfallen und die Politik in den USA nach wie vor etwa 50:50 geteilt ist, liegt darin, dass beide Parteien ständig auf dem schmalen Grat wandeln, der Geberklasse so viel wie möglich und den Amerikanern so wenig wie möglich zuzugestehen und trotzdem Stimmen zu bekommen. Sobald sie herausfinden, dass sie den normalen Wählern weniger Zugeständnisse machen können und trotzdem eine Chance haben, zu gewinnen, nehmen sie diese Zugeständnisse zurück, um den Plutokraten, denen sie gehören, Zugeständnisse zu machen.

Sie kalkulieren, wie wenig sie der Wählerschaft zugestehen können. Wenn man dem Volk zu viel gibt, wechseln die Plutokraten die Seite; wenn man zu wenig gibt, wird das Volk nicht für einen stimmen. Also gehen sie beide Jahr für Jahr bis zur Grenze, halten sie in der Mitte gespalten und ändern den Status quo nie in einer Weise;

Das ist zufällig genau das, was die reichen und mächtigen Oligarchen, denen Amerika gehört, wollen.

❖

Das Widerwärtigste an dieser Art von Meme ist, dass sie das Leid der Menschen in Gaza mit dem Leid der Amerikaner unter Trumps Innenpolitik gleichsetzt. Sie sind einfach nicht vergleichbar. Nicht einmal annähernd.

Die einzige wirkliche Lösung für das Trolley-Problem besteht darin, das Arschloch zu finden und zu töten, das die Menschen an die Trolley-Schienen bindet und sie entscheiden lässt, wer sterben soll.

❖

Unterdessen fährt Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten fort, den Libanon und Gaza brutal zu bombardieren. Das israelische Militär hat öffentlich verkündet, dass die Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen vertrieben wurden, nicht in ihre Häuser zurückkehren dürfen, was bedeutet, dass es sich um eine völlig unverhohlene ethnische Säuberungsaktion handelt.

Benjamin Netanjahu hat am Dienstag Yoav „Wir rotten menschliche Tiere aus“ Gallant entlassen, weil er für die derzeitige israelische Regierung zu moderat und sanft ist. Er wurde durch den noch bösartigen Israel Katz ersetzt, der 2022 sagte: „Gestern habe ich die arabischen Studenten gewarnt, die an den Universitäten Palästina-Fahnen schwenken: Erinnert euch an 48. Erinnert euch an unseren Unabhängigkeitskrieg und an eure Nakba, übertreibt es nicht zu sehr. […] Wenn ihr euch nicht beruhigt, werden wir euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht vergessen werdet.“

Wenn diese Dinge nach Trumps Vereidigung passiert wären, würden die Liberalen versuchen, es uns unter die Nase zu reiben und uns sagen, dass es beweist, dass er in Bezug auf Gaza schlechter ist. Aber es passiert jetzt, während sie noch ein paar Monate an der Macht sind, also ignorieren die Liberalen es einfach.

❖

Ich glaube offen gesagt nicht, dass mein Respekt für die Demokraten noch weiter sinken könnte. Es war schon sehr niedrig, aber zu sehen, wie sie versuchen, die Menschen zu schikanieren, um ein völkermordendes Monster in den vergangenen Monaten zu unterstützen, hat mich auf eine ganz neue Ebene des Ekels fallen lassen, von der ich nicht wusste, dass sie möglich ist.

❖

Ein Linker ist jemand mit einer logisch und moralisch korrekten Politik. Ein Liberaler ist jemand, der sich logisch und moralisch korrekt fühlen will, ohne sich jemals mit der Macht anzulegen oder sich Chancen zu verbauen oder die unangenehmen Gefühle zu erleben, die die Wahrheit verursacht.