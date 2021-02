Covid-19: Was kommen soll – Update 2

Vorbemerkung:

Ich versuche mit dem nachfolgenden Artikel aufzuzeigen, mit welcher möglichen Entwicklung wir aus politischer Erwartungshaltung heraus zu rechnen haben. Dass es nach wie vor kein Isolat des “Coronvirus” (Stichwort Kochsche Postulate) gibt, dass die Politik gezielt Gesellschaft, Wirtschaft und die Zukunft von uns Menschen aufs Spiel setzt bzw. an die Wand fährt und dass hier eine “Art Plan” (vgl. hierzu die diversen Pandemieübungen) abgearbeitet wird, dürfte angesichts des letzten Jahres immer weniger abstreitbar werden. Alles mit dem Zielbild des Hirngespinsts “Großer Neustart” verbunden, der letztlich die vollkommene Versklavung der Menschen in einer digitalisierten Überwachungs- und Kontrollgesellschaft bedeuten wird. Unbenommen bleibt bei der nachfolgenden Schilderung, dass sich die die “Zielvorgaben” der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) meiner Meinung nach NICHT erfüllen werden. Jedoch gehe ich aktuell davon aus, dass uns noch einiges “Mehr” in den nächsten Wochen erwartet.

Bereits zweimal habe ich einen Artikel zum angeblichen Leak eines kanadischen Parlamentariers im Oktober 2020 geschrieben:

Immer noch gibt es keine Beweise für die Authentizität des Leaks, aber das “Abarbeiten der Liste” ist dennoch bemerkenswert: