COVID als perfekte Ausrede: Billionen Dollar wurden gedruckt, sagt ehemaliger BlackRock-Fondsmanager.

„Was wird die Ausrede sein, um weitere Billionen Dollar zu drucken? Denn man kann nicht einfach Geld drucken, ohne einen Vorwand zu haben … und COVID war eine perfekte Ausrede“.

Der ehemalige BlackRock-Fondsmanager und Gründer von Phinance Technologies Edward Dowd beschreibt für Daniela Cambone, wie COVID als „Vorwand“ benutzt wurde, um Billionen von Dollars zu drucken, um eine kollabierende US-/Weltwirtschaft zu retten.

Dowd weist darauf hin, dass das Gelddrucken dennoch weitergehen muss, und zwar in immer größerem Umfang. Er merkt an, dass der COVID der Fed zwar erlaubt habe, „buchstäblich [Geld] zu drucken, als ginge es um einen Krieg“, dass diese „beispiellose Geldschöpfung“ nun aber gestoppt worden sei.

Er betont, dass die Geldschöpfung aufgrund des massiven Haushaltsdefizits der USA und anderer Länder der Welt notwendig sei:

„Von 2009 bis 2019 wird die Staatsverschuldung um 11, Billionen oder rund 1,1 Billionen pro Jahr steigen. Zwischen COVID und dem zweiten Quartal ’23 haben wir weitere achteinhalb Billionen [8,5 Billionen Dollar] Schulden hinzugefügt … oder 2,4 Billionen Dollar pro Jahr“.

Mit Blick auf die Zukunft sagt Dowd, dass „die Deflation kommen wird“, da sich das Gelddrucken verlangsamt habe. Der Fondsmanager weist jedoch darauf hin, dass die „Bazookas“ wieder gezückt werden, wenn die Aktienmärkte um 40 bis 50 Prozent fallen. (Er prognostiziert, dass dieser Einbruch zwischen sechs Wochen und sechs Monaten ab Dezember 2023 stattfinden wird).

Im Hinblick auf eine dauerhafte „Lösung“ des Schulden-/Geldschöpfungsproblems hebt Dowd digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) als klaren Ausweg für die Verantwortlichen des kollabierenden Systems hervor.

„Die digitale Zentralbankwährung ist eine Form, die Kontrolle über ein implodiertes System zu übernehmen“, sagt Dowd. „Das Ziel ist es, ein System zu schaffen, in dem man praktisch jeden kontrollieren kann.“

