COVID-Ausbruch im Pflegeheim bestätigt, obwohl Personal und Patienten geimpft sind

Während in ganz Nordamerika neue COVID-Fälle auftauchen, hat das verschlafene British Columbia gerade einen neuen Ausbruch des Virus in einem Pflegeheim in der Provinz gemeldet, in dem sowohl Mitarbeiter als auch Patienten bereits geimpft worden waren.

Wie die CBC berichtet, wurde ein neuer Ausbruch von COVID-19 im Cottonwoods Care Center in der Gesundheitsregion Interior gemeldet. BCs provinzieller Gesundheitsbeauftragter bestätigte den Ausbruch gestern zum ersten Mal.

Während einer Live-Pressekonferenz über den Ausbruch betonte Dr. Bonnie Henry, Gesundheitsbeauftragte der Provinz, dass eine Impfung nicht bedeutet, dass die Übertragung gestoppt wird und dass Vorsichtsmaßnahmen für Senioren und Pflegeheime bestehen bleiben müssen. Dr. Henry sagte, zwei Mitarbeiter und 10 Einwohner hätten in der Cottonwoods-Einrichtung, einem Pflegeheim mit 221 öffentlich finanzierten Betten, positive Tests durchgeführt. Henry sagte, dass allen Mitarbeitern und Bewohnern des Hauses Impfungen angeboten wurden und dass der Impfstoff sehr gut aufgenommen wurde. Sie sagte, einige der Fälle betrafen Menschen, die zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hatten.

„Es kann zu einer Übertragung kommen, auch wenn die Leute vollständig geimpft sind“, sagte sie. „Die Krankheit scheint milder zu sein und überträgt sich nicht so sehr [und wir] werden keine schnellen explosiven Ausbrüche sehen.“

Trotz des Ausbruchs sagte Dr. Henry, werde die Provinz bis Ende des Monats neue Leitlinien anbieten, die einen verstärkten Besuch in Pflegeheimen wie diesem ermöglichen.

Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt stellen sich die Frage, wie und warum es in Bevölkerungen mit hohen Impfraten trotzdem zu Ausbrüchen kommen kann. Israel, wo eine Flut von Nachimpfungsreaktionen und Todesfällen dokumentiert und berichtet wurde, während das winzige Mittelmeerland um die Weltspitze kämpfte, hat die Jerusalem Post gerade einen Erklärungsartikel mit dem Titel „Warum sollte jemand, der vollständig geimpft ist, trotzdem Corona bekommen?“ veröffentlicht.

In dem Artikel identifiziert der Autor vier Gründe, warum eine Person positiv getestet und/oder schwer erkrankt werden könnte.

Hier ist mehr von der JPost.

Es gibt mehrere Gründe, warum jemand nach der Impfung an COVID-19 erkranken könnte, so Prof. Jonathan Gershoni von der Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research an der Universität Tel Aviv.

Der erste Grund ist, dass die klinischen Studien für Moderna und Pfizer darauf hinweisen, dass der Impfstoff zu 95 % vor der Krankheit schützt, was laut der Johns Hopkins University bedeutet, dass etwa einer von 20 Geimpften nicht geschützt ist und trotzdem erkranken könnte.

Die Wirksamkeit des Schutzes wird anhand der Anzahl der Personen berechnet, die in den klinischen Studien tatsächlich infiziert wurden, und nicht anhand der Gesamtzahl der Geimpften.

Es sollte auch beachtet werden, dass 95 % Wirksamkeit nicht bedeutet, dass 5 % der Personen in der klinischen Studie von Pfizer das Coronavirus erwischt haben. Laut einem Artikel, der von Live Science veröffentlicht wurde, war der Prozentsatz viel geringer – etwa 0,04 %.

Der zweite Grund sind Varianten.

Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna wurden auf der Grundlage des ursprünglichen Coronavirus-Stammes entwickelt, der in Wuhan, China, entdeckt und genetisch sequenziert wurde. Seitdem hat sich das Virus vermehrt und ist zu Tausenden von verschiedenen Varianten mutiert, von denen einige den Impfstoff weniger wirksam machen könnten.

„Wir wissen in Israel, dass jetzt die Mehrheit der Infektionen von der britischen Variante ausgehen“, sagte Gershoni.

Während sich die Impfstoffe gegen die britische Variante bereits als hochwirksam erwiesen haben, sind sie gegen den südafrikanischen Stamm nicht so wirksam, sagte Gershoni. Außerdem, fügte er hinzu, könnte es andere Varianten geben, die noch resistenter gegen den Impfstoff sind.

Der dritte Grund ist, dass Immunität „ein Zahlenspiel“ ist, erklärte der Wissenschaftler.

Die Krankheit – oder der Impfstoff – veranlasst unseren Körper, Antikörper gegen das Virus zu entwickeln. Aber wenn jemand eine extrem hohe Viruslast hat und diese ausscheidet, ist es möglich, dass diese große Menge an Virus den bestehenden Schutz durchbricht und die Person infiziert. In diesem Fall würde es aber wahrscheinlich nur eine leichte Erkrankung verursachen.

Der vierte und letzte Grund: Jeder Mensch ist einzigartig und hat sein eigenes molekulares immunologisches Make-up.

„Wir wissen, dass einige Menschen dazu neigen, sehr robust zu sein und Infektionen zu widerstehen, und andere Menschen können etwas empfindlicher sein“, sagte Gershoni. „Wenn wir über die Impfung von fünf Millionen Menschen in Israel sprechen, sehen wir das gesamte Spektrum von Menschen mit verschiedenen Stufen der Immunkompetenz.“

Aber er warnte, dass, wenn wir über „Durchbruchsinfektionen“ sprechen, manchmal Menschen infiziert wurden, bevor sie ihre zweite Dosis oder sogar ihre erste erhielten.

Da immer mehr ältere Amerikaner den Impfstoff erhalten (in den USA werden derzeit täglich mehr als 2 Millionen Dosen der drei zugelassenen Impfstoffe von Moderna, Pfizer-BioNTech und JNJ ausgegeben), scheinen viele bereits Reisen zu buchen, um Familie und Freunde zu besuchen oder einen kurzen Urlaub zu machen, nachdem sie ein Jahr lang praktisch zu Hause festsaßen. Eine aktuelle BofA-Umfrage ergab, dass die Ausgaben älterer Amerikaner für Flugtickets seit Juni um das Vierfache gestiegen sind.

Obwohl die CDC gestern die Beschränkungen für bestimmte häusliche Aktivitäten für Personen, die „vollständig geimpft“ wurden, gelockert hat, verstößt jede Form des Reisens immer noch gegen die Richtlinien des Bundes, insbesondere wenn Patienten als Hochrisiko eingestuft werden. Was könnte dieser neue Trend angesichts der zunehmenden Sorgen um die Mutationen bedeuten?

