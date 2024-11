Covid-Entvölkerungsprogramm auf den Philippinen: Weniger Geburten und übermäßige Todesfälle im Zeitraum 2020–2023 führen zu 1,3 Millionen weniger Filipinos

Von Rhoda Wilson

Super Sally nimmt das Jahr 2019 als letztes „typisches Jahr“ und vergleicht die Vitalstatistik-Daten für Geburten und Todesfälle auf den Philippinen im Jahr 2023.

„Neue Leser könnten über die Übersterblichkeit im Jahr 2021 schockiert sein, die erst im März dieses Jahres einsetzte“, schreibt sie. „Ich glaube jedoch, dass die Sterbe- und Geburtenzahlen von 2021 Anfang 2022 gedrosselt wurden und die Verwüstung von 2021 wahrscheinlich für immer verborgen bleiben wird.“

Super Sally addiert die Zahl der weniger Geburten und die Zahl der überzähligen Todesfälle für die Jahre 2020 bis 2023 und berechnet, dass es eine „nicht realisierte Bevölkerung“ von 1,285 Millionen Menschen gibt, die wahrscheinlich leben und zur Bevölkerung beitragen sollten, es aber nicht tun.

Das philippinische Melderegister ist für die Erfassung und Pflege von Bevölkerungsstatistiken zuständig, einschließlich Geburten, Eheschließungen und Todesfälle. Die Daten stammen aus den im ganzen Land bei den zuständigen Standesämtern der Städte und Gemeinden registrierten Lebensereignissen und werden anschließend über die statistischen Ämter der philippinischen Statistikbehörde (Philippine Statistics Authority, PSA) an das Amt des Generalstandesbeamten zur Kodierung übermittelt.

Die PSA veröffentlicht jährlich einen Bericht über diese Vitalstatistiken, den sogenannten Vital Statistics Report („VSR“). Der VSR für das Jahr 2023 wurde am 7. November 2024 veröffentlicht.

Das Covid-19-Massenimpfprogramm der Philippinen wurde im März 2021 gestartet. Obwohl auf den Philippinen einige „Impfstoff“-Marken verwendet wurden, scheint die von COVAX gelieferte Jannsen-Injektion die tödlichste gewesen zu sein.

„Das soll nicht heißen, dass andere injizierbare Stoffe nicht tödlich waren und zu übermäßigen Todesfällen führten, sondern nur, dass Janssen diese übermäßigen Todesfälle auf ein neues verheerendes Hoch getrieben hat!“, schreibt Super Sally.

Die Daten der Vital Statistics 2023 scheinen endlich weitgehend vollständig zu sein (abgesehen von einigen der entlegeneren Regionen, die möglicherweise Verzögerungen bei der Übermittlung ihrer Vital Statistics an die Zentrale haben).

Ich habe eine Zusammenfassung der neuesten Daten in meinem Beitrag vom 7. November 2024 vorgestellt.

Ich habe hier eine Visualisierung erstellt, die die monatlichen und jährlichen registrierten Todesfälle und Geburten nach Region zeigt, um das Interesse meiner Leser zu wecken, insbesondere von Filipinos, die daran interessiert sein könnten, wie es in ihren persönlichen Heimatregionen aussah. Ich zeige Sterblichkeit und Geburten seit 2019, dem letzten typischen Jahr.

Neue Leser könnten über die Übersterblichkeit im Jahr 2021 schockiert sein, die erst im März dieses Jahres einsetzte, aber die Gesamtzahl der Übersterblichkeit (über dem Niveau von 2020) auf bis zu 60,2 % (in Cagayan) ansteigen ließ. Von der Regierung gab es zu diesem Zeitpunkt und auch danach keine Stellungnahme zu diesen überhöhten Todesfällen.

Ich glaube, dass die Sterbe- und Geburtenzahlen für 2021 Anfang 2022 unterdrückt wurden und die Verwüstung von 2021 wahrscheinlich für immer verborgen bleiben wird. Normalerweise werden Daten zur Bevölkerungsstatistik bis zum Ende des folgenden Jahres gesammelt und gemeldet. Für 2021 wurden alle Zusammenstellungen von Bevölkerungsstatistiken, die nach März 2022 erstellt wurden, nicht veröffentlicht; wir haben keine Ahnung, wie die tatsächlichen Zahlen hätten aussehen sollen, nur dass es wahrscheinlich weit mehr Todesfälle gab, als tatsächlich gemeldet wurden.

Die folgende (winzige) Tabelle fasst Geburten und Todesfälle nach Region von 2019 bis 2023 zusammen. Wenn 2019 als letztes normales Jahr und als Referenzjahr herangezogen wird, gab es von 2020 bis 2023 908.566 weniger Geburten. Es gab 386.939 mehr Todesfälle als erwartet. Dies ergibt eine „nicht realisierte Bevölkerung“ von 1,285 Millionen Menschen, die wahrscheinlich gelebt und zur Bevölkerung beigetragen hätten, dies aber nicht tun.

Die Gouverneure der einzelnen Regionen sollten diese Daten beunruhigend finden. Bevölkerungsrückgang = Rückgang der Marktnachfrage, Rückgang der Produktivität, Rückgang des finanziellen Potenzials und schließlich große vorzeitige Trauer für die Bevölkerung!

Die allgemeinen Daten zu Geburten und Todesfällen werden aufgeführt. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2023 liegt leicht über dem Niveau von 2022. Die Geburtenzahlen im Jahr 2023 liegen

Nun zu den einzelnen Regionen. Achten Sie auf die Todesfälle, die über viele Monate hinweg höher sind als im Jahr 2022, wobei einige Datenpunkte sogar höher sind als im Jahr 2021, dem bisher schlimmsten Jahr. Bitte beachten Sie die Geburtsdaten; Anfang 2023 lagen die Geburtenzahlen über den Werten von 2022 und 2021. Bis zum Jahresende waren die Geburtenzahlen jedoch in fast allen Regionen auf ein ähnliches Niveau wie 2021 gesunken. Die fehlenden Geburten im Jahr 2021 könnten auf versäumte Registrierungen tatsächlicher Lebendgeburten zurückzuführen sein. Die Geburtenzahlen „Ende 2023“ sind jedoch wahrscheinlich tatsächlich niedriger als in den Vorjahren, was Anlass zu großer Sorge hinsichtlich der Fruchtbarkeit der Bevölkerung und der Auswirkungen der Impfstoffe gibt, die etwa 78 Millionen Filipinos verabreicht wurden, wobei der Schwerpunkt auf Studenten und jungen Berufstätigen lag.

Der starke Anstieg der Todesfälle, der im Juli 2021 in jeder einzelnen Region zu verzeichnen war, fiel mit der Einführung der Covid-19-Injektionen von Janssen zusammen, die in alle Regionen geliefert wurden und von denen innerhalb weniger Wochen 3,2 Millionen Dosen verabreicht wurden. Im Januar 2022 gab es einen zweiten Anstieg der Todesfälle, der ebenfalls mit der zweiten Lieferung von 5,2 Millionen neuen Dosen Janssen auf die Philippinen zusammenfiel. Alle Janssen-Dosen wurden im Rahmen des COVAX-Programms (WHO) geliefert. Das soll nicht heißen, dass andere injizierbare Medikamente nicht tödlich waren und zu übermäßigen Todesfällen führten, sondern nur, dass Janssen diese übermäßigen Todesfälle auf ein neues verheerendes Hoch getrieben hat!

Die Zahlen der Todesfälle und Geburten in der National Capitol Region, zu der auch Manila gehört, sollten vollständig sein und liegen beide über dem Niveau von 2022. Beachten Sie die überhöhten Todeszahlen in den Jahren 2020 und 2021. In den meisten Regionen, mit Ausnahme der am stärksten industrialisierten oder entwickelten, in denen die Menschen Zugang zu (tödlichen) Krankenhausprotokollen hatten, gab es im Jahr 2020 keine überhöhten Todeszahlen.