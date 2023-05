Covid hat fertig, machen Sie sich bereit für Pfizers neue »TURBO-GELADENE LENKRAKETE!«

Machen Sie sich bereit für Pfizers „TURBO-GELADENE LENKRAKETE“ – Krebsmedikamente

„Einer von drei Menschen auf der Welt wird an Krebs erkranken“, sagt Albert Bourla. Und das ist eine gute Nachricht für Pfizer.

Unsere furchtlosen Führer lieben den Krieg. Sie reden gerne darüber. Sie spielen gerne Kriegsspiele. Sie lieben es, in echten Kriegen zu kämpfen. Das liegt daran, dass sie immer davon profitieren – von jeder Art von Krieg.

„Wir werden diesen Krieg führen und gewinnen“, sagen sie.

„Wir stecken da alle gemeinsam drin“, sagen sie.

Aber was auch immer „das“ ist, was sie wirklich meinen, ist, dass ihr dagegen kämpfen und euer Leben, eure Ersparnisse, eure Häuser, euer Land und eure Gesundheit verlieren werdet. In der Zwischenzeit werden sie alles gewinnen, was ihr verloren habt – und sich selbst Tapferkeitsmedaillen und Friedenspreise verleihen, um ihren Sieg zu feiern. Danach werden sie sich umdrehen und es wieder tun. Ihre Gier und ihr Verlangen nach Macht sind unersättlich.

Es ist an der Zeit, ihrem Kriegsgeschrei GENUG zu sagen.

Erinnern Sie sich an den „Krieg gegen die Drogen“? Er begann im Juni 1971, als US-Präsident Richard Nixon den Drogenmissbrauch zum „Staatsfeind Nummer eins“ erklärte und die Bundesmittel für Drogenkontrollbehörden und Drogenbehandlungsmaßnahmen erhöhte. Wer weiß, vielleicht hätte es keinen Krieg gegen Drogen geben müssen, wenn es keinen Krieg in Vietnam gegeben hätte. Ein Krieg, der vernarbte und süchtige Veteranen zurückbrachte, die von der Öffentlichkeit und dem System verachtet und im Stich gelassen wurden.

Hat einer dieser Kriege etwas bewirkt? Nein, das haben sie nicht. Sie haben die Taschen der Mächtigen gefüllt und gleichzeitig denjenigen geschadet, denen sie zu helfen versprachen.

Im Jahr 2018, kurz vor dem Ausbruch von Covid-19, warnte Bill Gates, dass sich die Welt „auf Pandemien genauso ernsthaft vorbereiten muss wie auf Kriege.“

Ich würde den Rat des lieben Bill „ernst nehmen“, wenn die Art und Weise, wie wir uns auf Krieg vorbereitet haben, jemals zu weniger Krieg geführt hätte. Aber das ist nicht der Fall. Unsere Methoden funktionieren nicht. Tatsächlich befinden wir uns jetzt am Rande des Dritten Weltkriegs. Das sagt uns zwei Dinge:

Wir sollten unser Kriegskonzept drastisch ändern und nicht Strategien wiederholen, die alles nur noch schlimmer gemacht haben (ist das nicht die Definition von Irrsinn?).

Unsere Führer lügen, wenn sie sagen, dass sie die Kriege beenden wollen. Jeder Krieg macht sie reicher und mächtiger, während die normalen Bürger schwächer und abhängiger werden.

lbert Bourla benutzt jetzt denselben klischeehaften Schlachtruf, um sein neues Krebsmedikament zu vermarkten.

TURBOAUFGELADENE LENKRAKETEN!

Dies ist nur eine weitere Variante der gleichen alten Taktik, die darauf abzielt, uns krank zu machen, damit sie dann „Lösungen“ entwickeln können, die uns noch kränker machen. Und dann drehen sie sich um und verlangen von uns, dass wir den Rat der „Experten“ befolgen. Experten, die in ihrer Korruption und Gier von Tag zu Tag dreister werden.

Diese Gier ist unersättlich. Die Milliarden, die die Big-Pharma-Eliten und ihr Heer von Drogenhändlern verdienen, von Regierungsbeamten über Wissenschaftler und Forscher bis zu Ihrem Hausarzt, reichen nicht aus. Die Gewinne von Covid sinken, und das können sie nicht zulassen. Es steht mehr auf dem Spiel. Die Aktionäre fordern mehr. Jeder will einen größeren Anteil an dem Geschäft haben. Eine Fülle von neuen Medikamenten muss hergestellt und der gehirngewaschenen Öffentlichkeit für Krankheiten verkauft werden, die nie besser, sondern nur schlimmer werden.

In meinem letzten Aufsatz habe ich über den Kreislauf des Todes gesprochen und darüber, wie krank wir alle werden, wobei ich mich auf ein giftiges Produkt konzentrierte: Kunststoffe. Wir finden jetzt Kunststoffe in unserem Blut, unseren Organen und unseren Gehirnen. Während der Covid-Pandemie ordneten unsere Regierung und Gesundheitsexperten an, dass wir mit Kunststoff gefüllte Masken tragen. Die Masken waren für unsere Gesundheit, insbesondere für die Gesundheit von Kindern und Schwangeren, gefährlicher als Covid es je sein könnte. Doch das spielte keine Rolle, und es spielt immer noch keine Rolle. Die Masken waren Teil des Rituals, mit dem die Bevölkerung darauf konditioniert wurde, blindlings dem Wahnsinn zu gehorchen, den man ihr als Nächstes auftrug.

Unsere Führer sagen, sie wollen, dass wir sicher und gesund sind. Was sie wirklich meinen, ist:

„Wir werden euch krank machen, wir werden euch krank halten, und wir werden euch Medikamente geben, die euch noch kränker machen, und ihr werdet uns für dieses Privileg danken. Wir werden nie über die Wurzel des Problems sprechen, darüber, wie wir absichtlich die natürliche Ordnung von Gottes Schöpfung und euer eigenes, kostbares Immunsystem zerstören. Wir hassen Gott. Wir hassen die Menschheit. Wir hassen die Natur. Wir wollen eine neue Ordnung schaffen. Eine neue Religion. Wir wollen, dass die KI die neuen Götter sind, vor denen ihr euch verneigt und die ihr anbetet. Götter, die wir hinter den Kulissen manipulieren können. Also haltet den Mund, nehmt eure Medizin und lasst uns unsere Experimente an euch bedauernswerten Menschen durchführen, damit wir uns zu neuen Höhen erheben und die Menschheit überwinden können.“

Das wird ihnen natürlich nie gelingen. Aber sie versklaven eine Menge Menschen und töten immer mehr von uns, während sie es versuchen. Das wirklich Verrückte ist, dass die normalen Bürger diese Lügen mitmachen. Immer und immer wieder. Je absurder die Lügen werden, desto mehr verbeißen sich die Menschen in ihre Wahnvorstellungen, weil sie im Laufe der Jahre so viel in die Einnahme von Drogen und den Gehorsam gegenüber dem System investiert haben. Ja, es mag irrational sein. Es könnte schlimmer sein als ein Horrorfilm. Aber was soll eine drogenzentrierte Gesellschaft an diesem Punkt tun? Alles aufgeben? Das ist zu viel verlangt.

Jetzt verspricht der Meistermanipulator Albert Bourla (wieder einmal) das Ende des Krebses, reibt sich genüsslich die Hände, hat Speichel im Mund und kann seine Aufregung kaum zügeln, wenn er daran denkt, wie viel Geld sein neues Medikament einbringen wird.

Wie lange gibt es Krebs schon? Die früheste bekannte Erwähnung von Krebs wurde „in einem Papyrusdokument aus dem alten Ägypten gefunden, das auf 3000 v. Chr. datiert wird. Darin wurden Tumore in der Brust beschrieben. Der Krebs wurde durch die Zerstörung des Gewebes mit einem heißen Instrument namens „Feuerbohrer“ behandelt – eine Technik, die wir heute „Kauterisation“ nennen.

Hmm. Ich frage mich, wie viel Geld die Pharmaindustrie mit diesem Verfahren im alten Ägypten verdient hat. Nicht viel, denn es war nur eine einmalige Behandlung. Um wirklich Geld zu verdienen, muss man den Patienten dazu bringen, immer wiederzukommen. Und mehr. Und noch mehr.

Ich glaube, das Wort, das ich hier suche, ist nachhaltig. Dieses Wort wird ständig benutzt, aber auf die falsche Art und Weise.

Die Vereinten Nationen haben 17 nachhaltige Ziele. Hier sind die 3 wichtigsten:

Überall die Armut in all ihren Formen beenden.

Beendigung des Hungers, Erreichung von Ernährungssicherheit und verbesserter Ernährung sowie Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Sicherstellung eines gesunden Lebens und Förderung des Wohlbefindens für alle Menschen jeden Alters.

Milliarden von Dollar wurden an Organisationen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen gezahlt, um diese Ziele zu erreichen – mit miserablen Ergebnissen.

Große Versprechungen bedeuten große Gewinne, nicht große Ergebnisse.

Nur um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie profitabel Krebsmedikamente sind:

Krebsmedikamente belegten 2018 souverän den ersten Platz und brachten der Branche weltweit 123,8 Milliarden US-Dollar ein. Das ergibt einen weltweiten Marktanteil von 14,3 Prozent. Evaluate geht davon aus, dass sich die Umsätze mit Krebsmedikamenten bis 2024 auf 236,6 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln und der weltweite Marktanteil auf fast 20 Prozent der verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamente steigen wird. Damit sind onkologische Therapien mehr wert als die nächsten fünf Arzneimitteltherapien zusammen.

Insgesamt werden die 15 wichtigsten Therapiebereiche der Pharmaindustrie im Jahr 2024 1,2 Billionen Dollar einbringen.

Und was ist das Ergebnis all dieser Medikamente? Mehr Krebs.

Bourla erzählt uns im folgenden Tweet fröhlich, dass „jeder dritte Mensch auf der Welt im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken wird.“ Was für ein fantastischer Markt!

Kein Wort darüber, wie die Menschen gesünder leben sollten. Kein Wort darüber, dass von Menschen hergestellte Giftstoffe Krebs verursachen. Vielleicht sollten wir also aufhören, die Lüge zu verbreiten, dass falsche Dinge besser sind als echte.

Solche Wahrheiten sind gefährlich. Solches Denken stoppt den „Fortschritt“.

Lassen Sie uns weiterhin das tun, von dem wir wissen, dass es funktioniert – nicht für den Patienten, sondern für die Kingpins und ihre Lakaien.

„Das ist so etwas wie die mRNA für Impfstoffe, aber für Krebs“, schwärmt Bourla. Tatsächlich? Wie soll man davon beeindruckt sein, wenn man bedenkt, dass die mRNA-„Impfstoffe“ weder die Übertragung stoppen noch verhindern, dass Menschen krank werden?

Und um zu zeigen, wie ahnungslos einige dieser Leute sind, oder vielleicht auch einfach nur lügen, meldet sich hier Lord Twitter (Chief Twit) mit seinen 2 Cent zu Wort:

Alles synthetisch. Ja, es werden auch mRNA-Medikamente gegen Krebs hergestellt. Das ist alles synthetisch. Synthetik heilt uns nicht. Für eine Minute mag es so aussehen, aber es geht immer nach hinten los. Synthetik ist giftig für unseren natürlichen Zustand. Sie zerstören unseren Körper und unseren Geist. Es ist kein unlogischer Gedankensprung, wenn man folgert, dass Krebs gerade deshalb zunimmt, weil wir so viele synthetische Produkte in uns aufnehmen.

Erst diese Woche erklärte die Biden-Regierung den globalen Gesundheitsnotstand COVID für beendet, als die CDC-Direktorin Rochelle Walensky ihren Rücktritt ankündigte.

All die Marionetten, die ihre Rolle treu gespielt haben, entschlüpfen, königlich entlohnt für ihren Dienst. Die Wachablösung bedeutet keineswegs, dass das Leben wieder „normal“ wird, sondern lenkt den Blick von der Vergangenheit ab (Covid? Niemand will mehr von dieser langweiligen alten Pandemie hören) und macht Platz für ein neues Team, das neue Produkte für neue Katastrophen auf den Markt bringt. Das ist es, was die Öffentlichkeit erwartet. Die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen ist sehr kurz. Wir sind von den Marketingfirmen darauf konditioniert, ständig etwas „Neues und Besseres“ zu wollen.

Der Boom der Covid-Medikamente ist vorbei. Pfizer (PFE) rechnet damit, dass der Umsatz mit Covid in diesem Jahr auf 21,5 Milliarden Dollar zurückgehen wird. Jetzt kommt die Krebstherapie von Seagen. Bourla verspricht, es der Welt „in einem noch nie dagewesenen Umfang“ zur Verfügung zu stellen.

„Wir können dem, was Seagen anbietet, einen Mehrwert hinzufügen“, sagte Bourla in einem CNBC-Interview. So wie es Pfizer mit seinem mRNA-Impfstoff getan hat. Wenn sich ein Verbrechen auszahlt und dich niemand aufhält, dann mach es noch einmal.

Seagen ist ein führender Entwickler von Medikamenten, sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), die Krebszellen abtöten und gesunde Zellen verschonen sollen. Auf der Website von Seagen heißt es: „ADCs sind so konzipiert, dass sie die zielgerichtete Kraft von Antikörpern nutzen, um kleine Moleküle zum Tumor zu bringen. Dieser innovative Therapieansatz bietet eine hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig geringeren Nebenwirkungen für die Patienten.“

Noch mehr Antikörper, was? Wir wissen, dass Antikörper das natürliche Gleichgewicht unseres Darmmikrobioms zerstören.

Das menschliche Mikrobiom ist dank unserer modernen Lebensweise dabei, auszusterben. Neben den Chemikalien, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen, töten Antibiotika nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Bakterien in unserem Körper ab. Etwa ein Drittel der verschriebenen Antibiotika ist nicht notwendig. Je mehr Antibiotika einem Kind verabreicht werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Reihe von Krankheiten entwickelt.

In unserem Körper leben etwa 40 Billionen Mikroben, die meisten davon in unserem Darm, und sie beeinflussen alles, von der Verdauung unserer Nahrung bis hin zur Abwehr von äußeren Bedrohungen wie Viren, Krebs, Parasiten und Bakterien. Und wieder einmal behaupten die Experten, dass sie uns von Krebs heilen können, indem sie genau das verwenden, was ihn überhaupt erst verursacht. Sehen Sie sich The Invisible Extinction an, um mehr darüber zu erfahren.

Vor welchen Herausforderungen stehen sie bei der Entwicklung von ADCs noch? Die größte Herausforderung sind die toxischen Wirkungen von ADCs, wie Leukopenie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Anämie und – ja – gastrointestinale Wirkungen.

Dennoch bezeichnet Bourla ADCs als „eine der großartigsten Technologien im Kampf gegen Krebs“, denn Lügen funktionieren, wenn Menschen bereits so zugedröhnt sind, dass sie nicht mehr klar denken können.

Aber warum? Warum ist es eine der besten Technologien im Kampf gegen Krebs? Wiederum nicht, weil sie funktioniert. Sondern weil Seagen in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 2,2 Milliarden Dollar erwartet, was einem Wachstum von 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Pfizer fügte hinzu, dass Seagen bis zum Jahr 2030 einen risikobereinigten Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar erzielen könnte, „mit Potenzial für ein signifikantes Wachstum“ über dieses Jahr hinaus.

Natürlich gibt es ein Potenzial für ein signifikantes Wachstum. Pfizer glaubt, dass Krebs der größte Wachstumsmarkt der Branche sein wird. Hurra! Die Onkologie-Sparte von Pfizer hat im vergangenen Jahr 12,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das Unternehmen verfügt über 24 zugelassene Behandlungen in diesem Bereich, darunter auch das Brustkrebsmedikament Ibrance, heißt es in der Mitteilung. Nach Hautkrebs ist Brustkrebs die häufigste Krebsart, die bei Frauen in den Vereinigten Staaten diagnostiziert wird.

Wenn wir so weitermachen, wird das Immunsystem von Milliarden von Menschen völlig zerstört, sie werden ein schreckliches Leben führen und völlig abhängig sein von Königsmördern wie Bourla.

Warum nehmen die Menschen das hin? Marketing, Gehirnwäsche, unerbittliche Konditionierung, um Krankheiten als etwas zu akzeptieren, das sie nicht heilen können, wenn sie nicht ein Medikament nehmen. Auch wenn die Medikamente sie meist noch kränker machen. Es ergibt absolut keinen Sinn, aber die Menschen schlucken die Pillen und nehmen die Injektionen. Schauen Sie sich das folgende Video an, um zu sehen, wie wir darauf konditioniert wurden, schreckliche Nebenwirkungen zu akzeptieren, nur weil wir in der Arzneimittelwerbung immer und immer wieder davon hören.

Krebs ist nur eine der vielen Krankheiten, die auf dem Vormarsch sind. Diabetes ist eine weitere, die nicht mehr zu kontrollieren ist.

Nach Angaben der CDC sind 73,6 % der Erwachsenen im Alter von 20 Jahren und älter übergewichtig oder fettleibig.

Es wird erwartet, dass Diabetes bei Kindern in den USA in alarmierendem Maße zunimmt.

700 % Anstieg von Typ-2-Diabetes bei Menschen unter 20 Jahren bis 2060

Ein Anstieg von Typ-1-Diabetes bei Menschen unter 20 Jahren um 65 % bis 2060

Warum? Wegen der Fettleibigkeit. Was ist die Antwort? Natürliche Lebensmittel zu essen und Sport zu treiben? Soll das ein Witz sein? Wie könnte Pfizer oder einer dieser anderen Medikamentenhersteller Geld verdienen, wenn die Menschen gesund leben würden?

Die Antwort ist ein starkes neues Medikament zur Bekämpfung der Fettleibigkeit!

Übergewichtige Amerikaner konsumieren bereits große Mengen von Ozempic und Wegovy – Medikamente, die von Prominenten und TikTok-„Influencern“ angepriesen werden. Doch jetzt gibt es ein neues Medikament, Tirzepatid, das verspricht, noch wirksamer zu sein.

Branchenanalysten sagen voraus, dass Tirzepatid eines der umsatzstärksten Medikamente aller Zeiten werden könnte, mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar. Es wird erwartet, dass es Ozempic von Novo Nordisk – ein Diabetes-Medikament, das so häufig zum Abnehmen verwendet wird, dass der Komiker Jimmy Kimmel bei der Oscar-Verleihung darüber scherzte – und Wegovy, das 2021 zur Gewichtsabnahme zugelassen wurde, überholen wird. Zusammen werden diese Medikamente im Jahr 2022 fast 10 Mrd. USD einnehmen, wobei die Verschreibungen weiterhin stark ansteigen werden.

Wie steht es mit psychischen Erkrankungen? Experten sagen, dass wir eine Pandemie von psychischen Erkrankungen erleben. Wussten Sie, dass laut einer umfangreichen genomweiten Assoziationsstudie (GWAS) „178 Genvarianten mit schweren Depressionen in Verbindung stehen“? Sie können darauf wetten, dass bei so vielen Varianten bei uns allen mindestens eine davon diagnostiziert werden könnte. Und Sie können sicher sein, dass es ein Medikament dagegen gibt!

Diese „Störung“ wird bis zu einem von fünf Menschen im Laufe ihres Lebens auftreten.

1 von 3 wird Krebs haben. 1 von 5 wird psychisch krank sein. Und so wie es aussieht, wird so gut wie jeder Diabetes haben.

Wir werden geistig und körperlich immer schwächer. Anstatt sich gegen diese Schwäche aufzulehnen und etwas dagegen zu unternehmen, nimmt die Öffentlichkeit sie in Kauf. Wir reden ständig darüber, wie „gestresst“ wir sind. Wir suhlen uns in unserem Elend. Wir sehen jeden Tag in den sozialen Medien, wie Menschen ihre Schwächen pflegen, sie füttern, sich ständig über sie beschweren und sogar mit ihnen prahlen. Und wenn diese Schwächen Teil der „Woke“-Agenda sind, wird von anderen Menschen erwartet, dass sie sich auf diese Schwächen einstellen und ihr Leben für sie ändern.

Hier ist die Beschwerde eines Lehrers:

Zunächst einmal wird keine Person, die behauptet, trans zu sein, dafür eingesperrt werden. Wenn sie angegriffen werden, sollten sie nicht eingesperrt werden. Aber sie sind in der falschen Toilette. Das ist ein Angriff auf die Frauen und Mädchen, in deren Raum sie eindringen – nicht umgekehrt. Und nein, das ist nicht ihr „authentisches Selbst“. Frauen und Mädchen sind authentisch. Alles andere ist eine Illusion.

Die Antwort ist natürlich: mehr Drogen. Drogen werden alles in Ordnung bringen.

Die Vereinigten Staaten sind der stolze Anführer in diesem Wahnsinn. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Drogen in den USA im Vergleich zum Rest der Welt konsumiert werden.

Laut Statista:

60 % der weltweit meistverkauften Medikamente werden in den Vereinigten Staaten konsumiert.

Das weltweit meistverkaufte verschreibungspflichtige Medikament zur HIV-Behandlung, Biktarvy von Gilead Sciences, erzielte in den USA einen fünfmal höheren Umsatz als im Rest der Welt zusammen. Die umsatzstärksten Medikamente zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten erzielten in den USA 28,7 Milliarden Dollar und in allen anderen Ländern nur 9,2 Milliarden Dollar.

All dies frustriert mich zutiefst. Ich kann Ihnen sagen, dass das Einzige, was mich davor bewahrt hat, einen dunklen Weg der Depression einzuschlagen (abgesehen von meinem festen Glauben, der eine Selbstverständlichkeit ist), NICHT Medikamente waren, sondern gesunde Gewohnheiten. Wie Sport. Wie richtiges Essen. Wie anderen zu helfen. Versuchen Sie einmal, jemandem zu helfen, der weniger Glück hat als Sie selbst, und Sie werden sehen, wie Ihre eigenen Probleme ihre Macht über Sie verlieren.

Bewegung war für mich entscheidend, nicht weil ich dadurch körperlich gesünder wurde, obwohl das sicherlich ein Segen war, sondern weil ich dadurch geistig gesünder wurde. Sobald mein Geist stärker wurde, indem ich meine Verpflichtungen einhielt, anstatt den vielen Ausreden in meinem Kopf nachzugeben, folgte mein Körper und wurde ebenfalls stärker. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es funktioniert. Um stärker zu werden, muss man seine Gefühle überwinden.

Deshalb wollen die Machthaber, dass wir uns in unseren Gefühlen suhlen, anstatt sie zu überwinden. Oh, ich bin so traurig. Nimm eine Droge. Oh, ich fühle mich wie ein Junge, nicht wie ein Mädchen. Nimm eine Droge. Oh, ich bin wütend. Nimm eine Droge. Oh, ich habe eine Panikattacke. Nimm eine Droge.

Ich weiß, dass viele Menschen diese Art von Gesprächen nicht mögen werden. Gefühle sind berechtigt. Sie sind oft Warnzeichen, auf die wir achten sollten. Ja. Das ist wahr. Aber wenn wir jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, unseren Gefühlen nachzugeben, anstatt nach Wegen zu suchen, sie zu überwinden, lösen wir keine Probleme, sondern verschlimmern sie nur.

Sind die Menschen dank der Antidepressiva weniger depressiv? Nein. Sind Menschen weniger ängstlich, weil sie Medikamente gegen Angstzustände nehmen? Nein. Haben die Menschen dank Krebsmedikamenten weniger Krebs? Nein. Ich würde sagen, dass Antibiotika hilfreich waren, aber auch wenn Medikamente hilfreich sind, missbrauchen wir sie am Ende. Der Einsatz von Antikörpern zur „Heilung“ von Krebs, obwohl gerade sie unsere Mikroben zerstören, die in jedem Ökosystem – nicht nur bei Menschen, Tieren oder Pflanzen, sondern auch in den Ozeanen – lebenswichtig sind, ist nur ein weiteres Heilmittel, von dem die Drogenbosse profitieren und niemand sonst.

Unser Körper kann sich auf natürliche Weise gegen Krankheiten wehren, aber er verliert die Fähigkeit, dies zu tun. Wenn wir nicht zur natürlichen Ordnung und zu gesunden Gewohnheiten zurückkehren, wird die Menschheit nicht überleben.

Hören Sie nicht auf das Kriegsgeschrei der Drogenbosse. Drogen sind nicht die Antwort.

Karen Hunt [alias KH Mesek] ist Autorin und Illustratorin von 19 Kinderbüchern, der Jugendbuchreihe Night Angels Chronicles und dem Science-Fiction-Roman LUMINARIA: Tales of Earth & Oran, Love & Revenge. Kürzlich kehrte sie von einem Aufenthalt in Luxor, Ägypten, zurück, wo sie den ersten Boxclub für Mädchen gründete. Nachdem sie lange hinter dem Eisernen Vorhang gelebt hat und viel gereist ist, widmet sie ihre Zeit dem Schreiben von Essays über den Verlust der Freiheit im Westen. Hier können Sie mehr über ihre Arbeit lesen oder sich für ihren Newsletter anmelden. Sie können ihr nicht mehr auf Twitter folgen, da sie gesperrt wurde.